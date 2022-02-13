Страшный финиш норвежской биатлонистки. Тандреволд было так плохо, что её унесли на руках

Ингрид Тандреволд могла сегодня стать бронзовым призёром Олимпийских игр. За километр до финиша норвежка стойко удерживала третье место. Однако по итогу Тандреволд завершила гонку на 14-й позиции. Едва она пересекла финишную черту, как рухнула на снег. Что случилось со спортсменкой?

Всю гонку Ингрид прошла довольно неплохо. Стартовала она на пятой позиции, допустила лишь один промах, что сегодня считалось идеальной стрельбой, и к финишу шла на третьем месте. Шансов на то, что норвежка отдаст бронзу, было мало: отставание Анны Солы было 20 секунд, которые невозможно отыграть за 1 км.

Новость по теме Тандреволд оказалась в полуобморочном состоянии и не помнит, как стреляла в спринте на ОИ

Однако на финише третьей была Экхофф, Сола четвёртой, а Тандреволд всё никак не появлялась на горизонте. Вот тогда стало тревожно за норвежскую спортсменку, ведь после спринта она рассказывала о плохом самочувствии и предобморочном состоянии.

«Ощущения после гонки такие, словно я пропустила очень тяжёлый удар. В глазах были какие-то вспышки, после финиша я не понимала происходящего. Должно быть, это какая-то реакция в спинном мозгу, потому что я не помню, чтобы это было», — говорила тогда Тандреволд.

Как оказалось, Ингрид, ещё недавно прибавлявшую по дистанции, просто отключило. Спортсменка доезжала последний километр, едва находясь в чувствах, это было видно по движениям. Норвежка на спусках сгибалась так, что, казалось, готова упасть.



В итоге финиш Тандреволд выдался страшным. Она даже не пришла, а приползла 14-й, проиграв минуту за последний километр. Кажется, главной мыслью спортсменки было лишь дойти до заветной финишной линии, потому что, как только норвежка пересекла её, она упала на снег, тяжело дыша.

К ней сразу подбежали новоиспечённая олимпийская чемпионка Марте Рёйселанд и француженка Жулия Симон. Они стали отстёгивать лыжи Тандреволд и звать на помощь врачей и тренеров команды. Между тем остальные финишировавшие биатлонистки аккуратно объезжали еле живую Ингрид.



Норвежку долго пытались привести в себя и тренеры, и медики, и даже другие биатлонистки, однако ничего не вышло. Тандреволд было настолько плохо, что со стадиона её унесли на руках. Не исключено, что Ингрид вообще потеряла сознание. Когда буквально еле живую биатлонистку уносили на руках, выглядело это довольно жутко. В такие моменты понимаешь, что спорт — это не только демонстрация силы и красоты, но и мощнейшие нагрузки, которые не щадят никого. Сложные условия Пекина только добавляют нагрузки на здоровье спортсменов. Надеемся, что состояние Ингрид улучшится.