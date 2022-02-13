Управился за 40 секунд. Самая стремительная медаль России на Олимпиаде — в шорт-треке

Борьба за медаль на дистанции 500 метров в шорт-треке – одна из самых скоротечных на Олимпиаде. Глазом моргнуть не успеешь – а награды уже разыграны. Забег-то продолжается всего 40 секунд. Но какой же накал эмоций за эти секунды испытывают и зрители, и сами спортсмены. Нужно всё сделать максимально быстро и точно, чтобы забрать медаль.

Россиянин Константин Ивлиев в финале забега на 500 метров не подкачал. И завоевал для России самую стремительную медаль этой Олимпиады. Быстрее могут только конькобежцы.

Парень, родившийся в семье-шорт-трекистов, пошёл по стопам родителей и довольно быстро их превзошёл. Но на по-настоящему серьёзный уровень молодой спортсмен вышел аккурат перед Олимпиадой в Пекине: в 2021 году он сотворил сенсацию, выиграв спринт на чемпионате Европы. На Кубке мира Константин тоже смотрелся здорово.

В 21 год Ивлиев дебютировал на Олимпиаде. И как дебютировал! Во всех трёх забегах, предваряющих финал, он смог финишировать на первом месте. Не было никаких сомнений в том, что и в решающем забеге Константин сможет побороться за медаль.

Соперники у россиянина в финале были грозные: венгерский чемпион китайского происхождения Лю Шаоан, завоевавший в Пекине уже две медали, канадец Стивен Дюбуа и итальянец Пьетро Сигель на Олимпиаде-2022 тоже успели отличиться.

Ивлиев в финале получил третью стартовую дорожку, и ему очень важно было мгновенно среагировать на старте. Несмотря на фальстарт в первой попытке, рывок получился: канадец остался за спиной россиянина, а перед ним был только спортсмен из Венгрии. Забег получился очень быстрым, но какой-то драматичной борьбы в нём не получилось: все очень здорово обороняли позиции. На последнем круге Ивлиев, который вроде бы шёл чуть-чуть быстрее, пытался протиснуться между внутренним ограждением и лидером, но Лю успел перекрыть траекторию. В итоге золото у Венгрии, серебро у России, бронза у Канады.

Для России это уже вторая медаль в шорт-треке. Несколько дней назад Семён Елистратов завоевал бронзу, лишь 0,013 секунды уступив серебряному призёру.