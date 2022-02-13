«Мы вовремя остановили Устюгова». Как российские лыжники радовались золоту Олимпиады

Россия завоевала ещё одну золотую медаль в лыжных гонках на Олимпиаде в Пекине! Накануне наши девушки Наталья Непряева, Юлия Ступак, Татьяна Сорина и Вероника Степанова стали первыми в эстафете. А теперь и второе эстафетное золото принадлежит нашей команде! Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов и Сергей Устюгов не оставили никаких шансов соперникам и принесли стране первую за 42 года победу в командной гонке на Играх.

Сергей Устюгов, бежавший заключительный этап, с лёгкостью разделался с норвежской звездой Йоханнесом Клебо и «привёз» ему больше минуты отставания, торжественно финишировав с флагом ОКР. Золота в эстафетах у наших лыжников не было с 1980-го: тогда выступавшие за сборную СССР Василий Рочев, Николай Бажуков, Евгений Беляев и Николай Зимятов взяли награду в Лейк-Плэсиде.

«Мы особо и не напрягались»

«Каждая эстафета очень волнительная. Никто отдавать победу не хочет. Настрой наших ребят изначально был на победу, и каждый в эту победу внёс свой результат. Все боролись, старались и показали суперрезультаты. Немного было волнительно за Сергея [Устюгова], потому что он со старта очень резко взвинтил темп, и мы боялись, что он не сможет до конца выдержать. Но вовремя мы его остановили, вели через каждые 300 м, говорили ему отрыв. Он сумел восстановиться и довести дело до победы.

Можно ли теперь расслабиться? Да мы особо и не напрягались. Сейчас время радоваться, подводить итоги. Через день будут уже новые соревнования – командный спринт. Сейчас мы должны получать удовольствие, радоваться от второй победы в эстафете. Это дорогого стоит. У нас восемь олимпийских чемпионов за два дня. Это великолепно», — сказал тренер российской сборной Юрий Бородавко.

«Китай, я люблю тебя! Это лучшее место»

«Я очень рад этому результату и тому факту, что сегодня каждый спортсмен в команде отработал свой этап на 100-110%. Каждый выложился. Результат говорит сам за себя. Хочу сказать спасибо не только всем этим мужикам, но и сервис-бригаде, тренерам, массажистам.

Свой этап вроде начинал более-менее спокойно, но второй и третий круг были очень сложные. На третьем круге получилось добавить и практически до минуты довести отставание до второй команды, и этот задел дальше и остался. Этого хватило до победы. Китай, я люблю тебя! Это лучшее место. Тренеры разумно поступили и всё правильно сделали. И расстановку правильную поставили, и я практически не сомневался в мужиках, что каждый выйдет и отработает свой этап просто великолепно. Это сегодня все доказали», – прокомментировал Александр Большунов.

«Самая тяжёлая гонка за всю мою карьеру»

«Ещё когда девчонки задали такую высокую планку, я понимал, что нам нельзя быть хуже них. Спасибо всем, кто причастен к этой победе. Мы всех вас любим.

Сегодня, наверное, самая тяжёлая гонка за всю мою карьеру. Я никогда в своей жизни на эстафету так не настраивался. Меня два дня просто колбасило. Никогда так не мандражировал перед личными или эстафетными гонками. Понимал, что сегодня реальный шанс, когда я могу выиграть золотую медаль. Но когда я увидел прогноз погоды, меня ещё больший мандраж одолел, потому что весь день стоял снег, и я переживал за работу сервиса. Но ребята просто великолепно сегодня справились, и мы — олимпийские чемпионы! Это мечта каждого спортсмена, и она осуществилась.



Видимо, из-за того, что я плохо спал и очень много думал, я толком на гонку не мог сконцентрироваться. И прошёл всю гонку по ощущениям, как в третьей зоне, я не мог добавить больше или ехать медленнее. Я выложился на максимум, это была тяжелейшая гонка для меня. Так долго от гонок не отходил, наверное, никогда», — поделился Денис Спицов.

«Эмоционально опустошён. Боюсь сказать что-то лишнее, не подумав»

«Я даже не знаю, что сказать. Я просто в шоке. Спасибо всем, кто болел и переживал за меня, что поверили в меня, что поставили в эту эстафету. Спасибо нашей команде, тренерскому штабу, что дали возможность мне пробежать. Спасибо ребятам, что бежали сегодня как в последний раз.



«Почему быстро начал? Надо было показывать себя. Здесь накрывает. Хорошо, что тренеры стояли через каждые 300 метров и подсказывали, как приближаются соперники, как отстают. В первый раз я бежал убегающим, а не догоняющим или вместе. Я сейчас эмоционально опустошён. Я не готов давать интервью. Боюсь сказать что-то лишнее, не подумав. Я бы пообщался с вами после Олимпиады. Я рад, поздравляю всех с этой победой», — высказался Сергей Устюгов.

«Боялся, что что-то может пойти не так»

«Мы были нацелены на золото. Постоянно стремились победить, но несколько лет у нас это не получалось. Сегодня всё сложилось, всё было супер. Погода казалась тяжёлой, было много свежего снега на трассе, но это сыграло в нашу пользу. Так что всё было отлично. Завоевать медаль — это супер. Пока ещё это не осознал до конца. Мне нужно время. Но это очень круто.



Переживал, боялся, что что-то может пойти не так. Главное было не броситься, а я бросился, на третий круг не хватило и просел. Забегал в подъём за пределами лыжни, потому что так было легче. Функционально я мог, а мышцам, именно чтобы толкать тело с прокатом, было сложно. Мы бились за страну, за всех нас, за людей, которые стоят за нами, начиная с первого тренера. Всё благодаря им», — порадовался Алексей Червоткин.