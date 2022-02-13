«Каждый раз я сваливался в яму». Как Устюгов выстрадал своё олимпийское золото

В Сочи он упал на финише. В Пхёнчхан его просто не пустили. Но в Пекине он со второй попытки всё-таки забрал золото.

Героем мужской лыжной эстафеты, в которой Россия забрала золото Олимпиады, стал Сергей Устюгов, бежавший на четвёртом этапе. Он просто не дал могучему Клебо шансов приблизиться и финишировал с минутным отрывом и флагом.

Для Устюгова, который был безоговорочным лидером мировых лыж лет пять назад, эта олимпийская медаль – первая в карьере. И этой награды Сергею пришлось ждать много лет, ведь в Сочи он стал пятым, упав на финише, а в Пхёнчхан его не допустили.

Устюгова без объяснений не допустили до Олимпиады-2018. А потом ещё долго путали с биатлонистом Евгением Устюговым

В декабре 2017 года после долгих расследований дел о допинге на Играх-2014 МОК приостановил членство ОКР, из-за чего сборная России не была допущена к участию в Играх. Международный олимпийский комитет допустил только ограниченное число спортсменов, выдав им персональные приглашения. В список допущенных до Олимпиады в Корее попало всего 169 спортсменов, а вот многим звёздам и лидерам нашей сборной отказали в допуске. Среди них оказался и Сергей Устюгов.

Его имя в списке недопущенных удивляло: он никогда (!) не был заподозрен в употреблении допинга, не фигурировал в разбирательствах комиссии Освальда, не входил в список «Дюшес» Родченкова, не получал отстранения от МОК или FIS. Наоборот, его репутация была безупречна. Его даже не критиковали скандинавские журналисты, которые очень любят порассуждать о наших лыжниках не в самом позитивном тоне.

Сергей отправил апелляцию в CAS, написал письмо в МОК с просьбой разъяснить причины отстранения, но Спортивный арбитражный суд оставил в силе решение Международного олимпийского комитета, а объяснений так никто и не дал.

«Наверное, были мысли о завершении карьеры после недопуска до Олимпиады. Тогда руки опускались. Когда ребят отстраняли, тоже несправедливость была. Но это было мимолётно и отходило на второй план. На тренировках всё забывалось, и я знал, к чему готовлюсь и к чему стремлюсь», – говорил Устюгов.

Дальше – хуже: Сергея вообще начали путать с биатлонистом Евгением, который тоже Устюгов, но которого дисквалифицировали за нарушение антидопинговых правил. «Россия 1» и Первый канал выпустили сюжеты, где, рассказывая про Евгения, показывали Сергея и лыжные гонки, в которых первый участвовал только в детстве.

«Накипело! Люди, работающие в СМИ, – как вы не можете отличить биатлон от лыжных гонок? Редактору программы большой привет. Жду извинений», – написал Сергей в «Инстаграме», приложив кадры трансляции.

Но путаница продолжилась, и Сергей снова не выдержал и сказал, что «уже устал это терпеть». В очередной раз он обратился к журналистам: «Пожалуйста, перестаньте быть настолько неграмотными и непрофессиональными и перестаньте уже опираться на один только гугл при поиске подходящих фотографий». Он признавался, что это неприятно: выступаешь за страну, завоёвываешь медали, бьёшься за чистый спорт, а тебя продолжают обвинять в допинге. Дошло до того, что Сергею начали писать в «Инстаграме», что он «допингист», и спрашивать, «почему он до сих пор бегает».

И ладно комментаторы в соцсетях, но Тарьей Бё в своей биографии тоже написал про Сергея, а не про Евгения: «Сергей Устюгов, взявший серебро масс-старта, был пойман на допинге после перепроверки старых проб.… Несмотря на то что мошенник лишил меня возможности насладиться моментом, я всё равно буду гордиться столь же сильно».

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Сезон-2020/2021 получился для Устюгова сложным. Он не надеялся поехать в Пекин, но в сборной в него не переставали верить

За год до Олимпиады Сергей не отобрался на Кубок мира, хотя и имел личную квоту. Помешали осложнения, вызванные коронавирусом, который он перенёс в октябре 2020-го: лыжник говорил, что восстановление после болезни даётся сложно.

«Пробовал начинать тренироваться в ноябре, потихоньку втягиваться, но все попытки были, к сожалению, тщетны, организм отказывался адекватно воспринимать предлагаемую нагрузку, и каждый раз я сваливался в яму», – писал Устюгов.

За сезон он провёл всего шесть гонок, финишировав во всех в топ-20. Лучшим результатом стало четвёртое место в спринте классикой в Фалуне. Перед чемпионатом мира – 2021 Устюгов получил травму ноги на контрольной тренировке, но всё же принял участие в одной гонке – вышел в финал спринта, где занял пятое место, а потом снялся с турнира.

«Я радовался, что после болезни набрал форму и смог выступить, – говорил он в интервью «РИА Новости». – Можно сказать, на одной ноге заехал пятым (улыбается). Это было радостным событием. В начале сезона я думал, что пара медалей чемпионата мира – это реально. Но потом, когда появились некие проблемы, я понял, что само участие в чемпионате мира будет высшей точкой этого сезона».

На Кубке мира Устюгов в «тотале» стал 39-м, что стало худшим результатом в его карьере.

«У меня был единственный хороший сезон – 2016/2017. «Тур де Ски», чемпионат мира. Я стабильно прошёл весь сезон. А после у меня так не получалось – то болячки, то болезни», – признавался он.

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Устюгов мощно начал сезон-2021/2020. В том, что он поедет на Олимпиаду, сомнений не было

Дальше – отбор на Олимпиаду, который осуществлялся с этапов Кубка мира. Елена Вяльбе рассказывала, что в федерации решили смотреть на профильные гонки, чтобы каждый спортсмен понимал, на какую гонку он может рассчитывать на Олимпиаде.

Устюгов признавался: Олимпиада в Пекине может стать для него последней, на которую ему по силам отобраться и достойно пробежать. «Я не молодею, травм становится всё больше и больше, а лечить их становится всё сложнее и сложнее», – говорил он.

В сентябре Устюгов из-за недомогания пропустил Всероссийские соревнованиях по лыжероллерам в Тюмени, а потом и сбор в Оберхофе – на этот раз его настиг гайморит. На восстановление ушло пару недель, но к следующему сбору Сергей уже был готов принимать участие в тренировках наравне со всеми. В ноябре на турнире в Муонио он выиграл классический спринт, стал вторым в индивидуалке свободным стилем, уступив Ийво Нисканену 9,1 секунды.

«Устюгов достойно выступил, молодец! – комментировал результаты лыжника Юрий Бородавко. – Некоторые люди не ожидали от него такого результата, думали, что близится закат карьеры. Мы лично рады за Сергея, он, конечно же, поможет нашей сборной в этом сезоне».

Маркус Крамер сказал, что Устюгов в порядке – старт в Муонио, который был тестом его состояния, это показал.

На первом этапе Кубка мира в Руке Устюгов стал вторым в гонке преследования, в Лиллехаммере в мужской эстафете снова взял серебро, в Давосе – опять стал вторым в финале спринта свободным стилем и завоевал бронзу в коньковой гонке на 15 км.



«Раньше на этапах Кубка мира у меня в голове постоянно было «должен, должен, должен», – признавался Сергей. – Каждый раз хотел кому-то что-то доказать. А теперь я, наоборот, понимаю, что могу. И нужно отдавать себе отчёт, когда я должен проявлять себя, а когда не стоит уделываться в кашу».

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На «Тур де Ски» Устюгов не поехал: Крамер объяснял это решение тем, что последние два сезона у лыжника получились непростыми – были проблемы с физическим состоянием – а сейчас он вернулся на прежний уровень и нужно не растерять силу перед Олимпиадой.



11 января стало известно, что Сергей едет в Пекин.

После спринта Устюгов сказал, что упустил шанс восьмилетия завоевать олимпийскую медаль. И вот через пару дней он стоит на пьедестале с золотом

Устюгов должен был бежать скиатлон, но Крамер решил его поберечь: по словам тренера, у лыжника была небольшая проблема со спиной. На спринт Сергей вышел, но занял восьмое место – после гонки он вышел к журналистам и выдал, что «просрал старт своего восьмилетия». Он выглядел убитым, но держался.

Но ему дали ещё один шанс – в эстафете. Вяльбе рассказала «Чемпионату», что на собрании с тренерами решалось, кто победит – Мальцев или Устюгов. После общения стало понятно, что голосование будет не в пользу Сергея, поэтому она сказала, что сама принимает решение: последний этап побежит Устюгов.

«На это есть ряд причин, – объяснила Вяльбе. – Устюгов прекрасно провёл свой этап! Даже не в том дело, что у него был хороший задел. У меня ни разу не было сомнений на его счёт. Знала, что он не подведёт».

И он не подвёл. Он сделал то, что должен был, финишировав с минутным преимуществом, и всё же получил такую долгожданную, выстраданную медаль.