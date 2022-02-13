Российская конькобежка завоевала медаль, но выглядела расстроенной. Золото было близко

На Олимпийских играх в Пекине был разыгран очередной комплект медалей в конькобежном спорте. Сегодня на «Ледяной ленте» состоялись забеги на 500 м среди женщин. В нём принимали участие три российских спортсменки: чемпионка Европы и вице-чемпионка мира в командном спринте Дарья Качанова, чемпионка мира и Европы на дистанции 500 м Ангелина Голикова и титулованная Ольга Фаткулина, серебряная медалистка Игр в Сочи.

До сегодняшнего дня у наших конькобежцев не было ни одной медали в Пекине, но на 500 метров у девушек были большие надежды. Ведь в нынешнем сезоне россиянки показывали очень достойные результаты на своей коронной дистанции. На чемпионате Европы, состоявшемся в январе в Херенвене, Голикова и Качанова завоевали серебро и золото соответственно. Быстрее них оказалась только Фемке Кок из Нидерландов. Это при том, что наши спортсменки просидели несколько дней на карантине из-за положительных тестов в команде.

На Кубке мира россиянки попадали в призы на трёх из четырёх состоявшихся этапов. Только в Ставангаре они остановились в шаге от подиума. Фаткулина завоевала золото на 500 м в Калгари, установив личный рекорд, а также стала третьей на этапе в Томашове. Голикова в Калгари стала третьей, а в Солт-Лейк-Сити – второй. И вот пришло время покорять Олимпиаду.

Первой среди россиянок на дистанцию вышла Дарья Качанова. Её соперницей по 11-й паре стала американка Кими Гётц. Свой забег Качанова выиграла, но, к сожалению, провела неидеально. И после финиша она заняла лишь шестое место с результатом 37,65 секунды.

В 13-й паре стартовала Ангелина Голикова. Её соперницей стала олимпийская чемпионка 2018 года Нао Кодайра. Россиянка выдала отличный старт (10,37), значительно опередила Кодайру и после финиша стала второй – 37,21. Лидировавшей с результатом 37,21 японке Михо Такаги наша конькобежка уступила 0,09 секунды.

Подвинуть их удалось только американке Эрин Джексон, которая в итоге и стала олимпийской чемпионкой. Но российская спортсменка всё-таки осталась в тройке и завоевала бронзу! Эта медаль стала первой для российских конькобежцев в Пекине. Но после финиша Голикова выглядела расстроенной. Конечно, амбиции были чемпионские, а до золота было близко – 0,17 секунды. Но и третье место на Играх – очень достойный результат.

Ещё одна россиянка Ольга Фаткулина стартовала в последней, 15-й паре. Вместе с ней на лёд вышла Анжелика Войчик из Польши. Свой забег россиянка выиграла, но показала лишь 10-е время.