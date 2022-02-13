Олимпиада-2022. 14 февраля. В фокусе – фигурное катание. Будет ли там второе золото?

Выходные на Олимпиаде получились огненными. Российские болельщики пережили массу победных и трагических моментов, и теперь пришло время перевести дух. 14 февраля на Играх в Пекине будет максимально тихий и спокойный день – всего четыре комплекта наград.

Самый главный финал пройдёт рано утром по Москве. В соревнованиях танцевальных пар Виктория Синицина и Никита Кацалапов будут сражаться за золото с французами, а Александра Степанова и Иван Букин – за бронзу с американцами. От второго дня танцев можно ожидать чего угодно. Но как минимум – одной нашей медали.

Остальные финалы нельзя назвать многообещающими. Решающие заезды пройдут в женском монобобе, где Надежда Сергеева занимает 13-е место после первого дня. Медали будут разыграны в женской акробатике: Любовь Никитина, Есения Пантюхова и Анастасия Прыткова постараются преподнести приятный сюрприз. А ещё пьедестал поделят представители прыжков с трамплина: мужская сборная России принимает участие в командном турнире, но если у лидеров не будет проблем с костюмами, шансов на награды у нас нет.

Из других интересных событий – первые заезды в бобах-двойках, где у России есть надежда на экипажи Ростислава Гайтюкевича и Максима Андрианова; три матча в кёрлинге, где наши дела и у мужчин, и у женщин пока не очень хороши; а также квалификация в лыжном слоупстайле и биг-эйре на сноуборде. Наши главные звёзды там – Анастасия Таталина и Владислав Хадарин.

14 февраля, понедельник. День десятый. Разыгрывается 4 комплекта наград

Расписание финалов

04:15. Фигурное катание. Танцы на льду. Произвольный танец

06:00. Бобслей. Женщины. Одиночки. 4-я попытка

15:00. Фристайл. Женщины. Акробатика. Финал 2

15:06. Прыжки с трамплина. Мужчины. Командные соревнования. Финал

Полное расписание соревнований

04:05. Кёрлинг. Женщины. 7-й тур. Китай — Япония

04:05. Кёрлинг. Женщины. 7-й тур. Канада — Россия

04:05. Кёрлинг. Женщины. 7-й тур. США — Южная Корея

04:15. Фигурное катание. Танцы на льду. Произвольный танец

04:30. Бобслей. Женщины. Одиночки. 3-я попытка

04:30. Сноуборд. Женщины. Биг-эйр. Квалификация

05:00. Фристайл. Женщины. Слоупстайл. Квалификация

06:00. Бобслей. Женщины. Одиночки. 4-я попытка

07:10. Хоккей. Женщины. 1/2 финала. Канада — Швейцария

08:30. Сноуборд. Мужчины. Биг-эйр. Квалификация

09:05. Кёрлинг. Мужчины. 8-й тур. Канада — Италия

09:05. Кёрлинг. Мужчины. 8-й тур. Дания — Норвегия

09:05. Кёрлинг. Мужчины. 8-й тур. Россия — Швеция

09:05. Кёрлинг. Мужчины. 8-й тур. Швейцария – Великобритания

10:00. Фристайл. Женщины. Акробатика. 1-я квалификация

10:45. Фристайл. Женщины. Акробатика. 2-я квалификация

14:00. Фристайл. Женщины. Акробатика. Финал 1

15:00. Прыжки с трамплина. Мужчины. Командные соревнования. 1-й раунд

15:00. Фристайл. Женщины. Акробатика. Финал 2

15:05. Бобслей. Мужчины. Двойки. 1-я попытка

15:05. Кёрлинг. Женщины. 8-й тур. Швейцария — Швеция

15:05. Кёрлинг. Женщины. 8-й тур. Великобритания — Канада

15:05. Кёрлинг. Женщины. 8-й тур. Япония — Южная Корея

15:05. Кёрлинг. Женщины. 8-й тур. Дания — Россия

15:06. Прыжки с трамплина. Мужчины. Командные соревнования. Финал

16:10. Хоккей. Женщины. 1/2 финала. США — Финляндия

16:40. Бобслей. Мужчины. Двойки. 2-я попытка