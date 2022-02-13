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Зимняя Олимпиада 2022 в Пекине – расписание соревнований на 13 февраля 2022: лыжные гонки (мужская эстафета), биатлон

Олимпиада-2022. 14 февраля. В фокусе – фигурное катание. Будет ли там второе золото?
Михаил Чесалин
Олимпиада-2022. 14 февраля
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Представляем все финалы дня, полное расписание и шансы российских атлетов.
Олимпиада-2022. Полное расписание соревнований
Олимпийские игры – 2022 в Пекине. Медальный зачёт

Выходные на Олимпиаде получились огненными. Российские болельщики пережили массу победных и трагических моментов, и теперь пришло время перевести дух. 14 февраля на Играх в Пекине будет максимально тихий и спокойный день – всего четыре комплекта наград.

Самый главный финал пройдёт рано утром по Москве. В соревнованиях танцевальных пар Виктория Синицина и Никита Кацалапов будут сражаться за золото с французами, а Александра Степанова и Иван Букин – за бронзу с американцами. От второго дня танцев можно ожидать чего угодно. Но как минимум – одной нашей медали.

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Остальные финалы нельзя назвать многообещающими. Решающие заезды пройдут в женском монобобе, где Надежда Сергеева занимает 13-е место после первого дня. Медали будут разыграны в женской акробатике: Любовь Никитина, Есения Пантюхова и Анастасия Прыткова постараются преподнести приятный сюрприз. А ещё пьедестал поделят представители прыжков с трамплина: мужская сборная России принимает участие в командном турнире, но если у лидеров не будет проблем с костюмами, шансов на награды у нас нет.

Из других интересных событий – первые заезды в бобах-двойках, где у России есть надежда на экипажи Ростислава Гайтюкевича и Максима Андрианова; три матча в кёрлинге, где наши дела и у мужчин, и у женщин пока не очень хороши; а также квалификация в лыжном слоупстайле и биг-эйре на сноуборде. Наши главные звёзды там – Анастасия Таталина и Владислав Хадарин.

14 февраля, понедельник. День десятый. Разыгрывается 4 комплекта наград

Расписание финалов

04:15. Фигурное катание. Танцы на льду. Произвольный танец
06:00. Бобслей. Женщины. Одиночки. 4-я попытка
15:00. Фристайл. Женщины. Акробатика. Финал 2
15:06. Прыжки с трамплина. Мужчины. Командные соревнования. Финал

Полное расписание соревнований

04:05. Кёрлинг. Женщины. 7-й тур. Китай — Япония
04:05. Кёрлинг. Женщины. 7-й тур. Канада — Россия
04:05. Кёрлинг. Женщины. 7-й тур. США — Южная Корея
04:15. Фигурное катание. Танцы на льду. Произвольный танец
04:30. Бобслей. Женщины. Одиночки. 3-я попытка
04:30. Сноуборд. Женщины. Биг-эйр. Квалификация
05:00. Фристайл. Женщины. Слоупстайл. Квалификация
06:00. Бобслей. Женщины. Одиночки. 4-я попытка
07:10. Хоккей. Женщины. 1/2 финала. Канада — Швейцария
08:30. Сноуборд. Мужчины. Биг-эйр. Квалификация
09:05. Кёрлинг. Мужчины. 8-й тур. Канада — Италия
09:05. Кёрлинг. Мужчины. 8-й тур. Дания — Норвегия
09:05. Кёрлинг. Мужчины. 8-й тур. Россия — Швеция
09:05. Кёрлинг. Мужчины. 8-й тур. Швейцария – Великобритания
10:00. Фристайл. Женщины. Акробатика. 1-я квалификация
10:45. Фристайл. Женщины. Акробатика. 2-я квалификация
14:00. Фристайл. Женщины. Акробатика. Финал 1
15:00. Прыжки с трамплина. Мужчины. Командные соревнования. 1-й раунд
15:00. Фристайл. Женщины. Акробатика. Финал 2
15:05. Бобслей. Мужчины. Двойки. 1-я попытка
15:05. Кёрлинг. Женщины. 8-й тур. Швейцария — Швеция
15:05. Кёрлинг. Женщины. 8-й тур. Великобритания — Канада
15:05. Кёрлинг. Женщины. 8-й тур. Япония — Южная Корея
15:05. Кёрлинг. Женщины. 8-й тур. Дания — Россия
15:06. Прыжки с трамплина. Мужчины. Командные соревнования. Финал
16:10. Хоккей. Женщины. 1/2 финала. США — Финляндия
16:40. Бобслей. Мужчины. Двойки. 2-я попытка

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