Российские лыжники проводят лучшую Олимпиаду в истории. И замахиваются на рекорды СССР

В Пекине у россиян уже три победы – больше, чем на трёх последних Олимпиадах вместе взятых!

В воскресенье, 13 февраля, российские лыжники впервые с 1980 года выиграли мужскую эстафету на Олимпийских играх! Алексей Червоткин захватил лидерство на первом этапе, Александр Большунов увеличил отрыв до минуты на втором, Денис Спицов сохранил преимущество на третьем, а на четвёртом Сергей Устюгов хладнокровно довёл дело до победы.

В результате россияне опередили ближайших преследователей на трамвайную остановку – норвежцы закончили забег на 67 секунд позже.

Предыдущий раз наши соотечественники выигрывали эстафету на Играх ещё во времена Советского Союза. На Олимпиаде-1980 в американском Лейк-Плэсиде соперники не угнались за квартетом Василий Рочев — Николай Бажуков — Евгений Беляев — Николай Зимятов.

Та гонка, кстати, закончилась с ещё большим отрывом: советские лыжники опередили норвежцев (они и тогда были вторыми) на полторы минуты. Но сценарий «золотого» забега получился другим. К середине дистанции СССР и Норвегия шли в одни ноги, а ключевые события развернулись на третьем этапе. Беляев улетел от скандинава словно на ракете и за 10 километров создал задел в целую минуту. Зимятову, который до эстафеты выиграл гонку на 30 километров, а после – на 50, оставалось дойти до финиша без падений и других неприятностей, что он и сделал.

С тех пор отечественные спортсмены ещё четыре раза останавливались в шаге от эстафетной победы. В Сараеве-1984, Калгари-1988, Сочи-2014 и Пхёнчхане-2018 национальная команда довольствовалась серебром.

Турнир в Пекине вообще получается для российских лыжников прорывным. В их активе уже семь медалей, хотя треть лыжной программы ещё впереди. При этом в каждой из оставшихся четырёх гонок у нас есть вполне осязаемые шансы на награды.

На этой Олимпиаде Россия взяла уже три золота (Большунов в скиатлоне, обе эстафеты), три серебра (Спицов и Непряева в скиатлоне, Большунов в разделке) и одну бронзу (Терентьев в личном спринте). А впереди ещё розыгрыш четырёх комплектов наград!

Последний раз россияне были настолько успешны в лыжных гонках лишь в прошлом веке. Олимпиада-1998 в Нагано принесла лыжникам восемь наград, в том числе пять побед.

Из Пхёнчхана-2018 россияне тоже увезли восемь медалей, но среди них не было ни одной золотой (0-3-5). Сопоставимый с Пекином результат сборная показала в Турине-2006, но и там коллекция медалей была менее впечатляющей: 2-2-3.

Все другие Игры в новейшей истории российских лыж оказывались значительно менее удачными. По четыре медали команда брала в Солт-Лейк-Сити-2002 (2-1-1) и Ванкувере-2010 (1-1-2). В Сочи-2014 суммарный итог был чуть лучше – 1-3-1. Но сразу три награды россияне добыли в последней гонке турнира – марафоне, где Легков, Вылегжанин и Черноусов заняли весь пьедестал.

Впрочем, даже Большунову с его товарищами по команде будет крайне непросто перекрыть результаты самой успешной Олимпиады в истории советско-российских лыж. На Играх-1988 в Калгари спринты ещё не проводились, поэтому лыжная программа состояла из восьми гонок – по четыре у мужчин и женщин. Представителям СССР этого оказалось достаточно, чтобы забрать больше половины из разыгрываемых медалей – 13 из 24. Советские спортсмены победили пять раз, столько же раз были вторыми и трижды — третьими.