«Провал по всем статьям». У российских биатлонисток остался последний шанс исправиться

Большая половина биатлонных стартов на Олимпиаде-2022 уже позади. И россиянки не смогли завоевать ни одной награды в трёх личных гонках. Впереди масс-старт, однако туда пробились только Нигматуллина и Резцова, которые, кстати, готовились к сезону вне сборной.

Но о полном провале нашей женской команды на Олимпиаде говорить рано. У российских биатлонисток и тренеров женской сборной ещё будет один полноценный шанс реабилитироваться перед болельщиками – для этого нужно попасть в топ-3 в эстафете.

«Было ужасно больно»

В Пекине лучшие результаты среди россиянок показывает Кристина Резцова, которая финишировала шестой в спринте и девятой в индивидуальной гонке. В обеих гонках Кристине не хватило буквально одного точного выстрела для попадания на пьедестал.

В пасьюте Резцова неожиданно опустилась на 26-е место и показала практически худшую стрельбу среди всех спортсменок. Уже после финиша Резцова подошла к журналистам и в слезах объясняла, что у неё возникли проблемы со здоровьем, которые просто не позволили ей стрелять:

«Знала, что стрельба у меня сегодня не пойдёт, потому что, когда стреляла на пристрелке, мне было ужасно больно. Не могу сейчас поворачивать голову. Не хочу это рассказывать, потому что это звучит как отговорка, но у меня действительно сегодня был день, когда я просто не могла работать так, как надо работать», – рассказала Резцова в эфире «Матч ТВ».

После этих честных слов за неудачу в пасьюте Кристину никто не осудит. И если справиться с этой проблемой ей удастся, нет сомнений, что Резцова ещё поборется за медали в масс-старте. Тем более в двух предыдущих гонках Резцова показала, что в функциональном плане она готова хорошо, она борется, и до медали ей не хватает буквально чуть-чуть.

Трудно назвать провальным и выступление Ульяны Нигматуллиной. Да, в индивидуальной гонке ей не удалось справиться со стрельбой, она показала худшую стрельбу среди всех и финишировала только 78-й. Однако уже в спринте она заняла 13-е место и из россиянок уступила только Резцовой, а в пасьюте показала лучший результат из наших и финишировала 11-й.

Резцова и Нигматуллина на Олимпиаде в Пекине уже выиграли бронзовые медали в составе женской эстафеты. И уже сейчас, даже несмотря на отсутствие личных медалей, можно сказать, что программу-минимум они выполнили. Тем более у них ещё будет масс-старт.

«Миронову тренер просто закопал»

А вот результаты других россиянок кажутся практически безнадёжными. Миронова в Пекине финишировала 23-й, 47-й и 41-й. Казакевич заняла 20-е и 23-е место.

Дмитрий Губерниев назвал этот результат россиянок провалом:

«Не понимаю, как Шашилов готовил команду к Олимпиаде. Провал по всем статьям. А Миронову он просто закопал», – высказался телекомментатор.

Сейчас для тренеров женской сборной, а также Ирины и Светланы, единственный шанс реабилитироваться – это выиграть медаль в женской эстафете. Потому что любое место женской команды за пределами топ-3 будет означать окончательный провал, а медаль поможет забыть обо всех неудачах в предыдущих гонках.

Не стоит забывать и том, что Резцова и Нигматуллина готовились к сезону самостоятельно, и судить о подготовке спортсменок сборной и работе тренеров стоит именно по выступлению той же Мироновой и Казакевич. Поэтому и для тренеров результат эстафеты очень важен.

Ещё до Олимпиады тренерский штаб женской сборной сталкивался с серьёзной критикой со стороны болельщиков и экспертов, но попадания в топ-3 в эстафетах на Кубке мира внушали доверие, что успех ещё придёт. Но сейчас шансов на ошибку уже не осталось.

«Мне не нравится, как вы пишете»

Усугубляет ситуацию и то, что российские биатлонистки (кроме Резцовой) даже не пытаются объяснить причины своих неудач. Светлана Миронова после гонки преследования не стала общаться с пишущей прессой с формулировкой: «Мне не нравится, как вы обо мне пишете», Ирина Казакевич просто прошла мимо. Старший тренер женской сборной Михаил Шашилов также комментариев не даёт. Вполне естественно, что такое поведение вызывает раздражение у болельщиков.



Если девушки возьмут медаль в командной гонке, то болельщики простят им всё. Ну а если не возьмут, то народный гнев, пожалуй, будет совершенно справедливым.