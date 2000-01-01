🥇 День начался с феноменального забега лыжников!
Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов и Сергей Устюгов вихрем пронеслись по трассе, не оставив шансов никому.
🥉Затем в тяжёлой эстафете Эдуард Латыпов взял бронзу!
В жуткую погоду (снег, ветер, снеговетер!) дебютант Олимпийских игр допустил лишь один промах в стрельбе.
🥈 И ещё одна медаль у дебютанта!
Шорт-трекист Константин Ивлиев пришёл вторым в гонке на 500 метров!
🥉 И последнюю сегодня медаль взяла Ангелина Голикова!
Пришла третьей в конькобежном спорте — на дистанции 500 метров.
Что вы могли упустить 13 февраля на Олимпиаде. Какое у нас место в медальном зачёте?
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