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🥇 День начался с феноменального забега лыжников!
🥇 День начался с феноменального забега лыжников!
Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов и Сергей Устюгов вихрем пронеслись по трассе, не оставив шансов никому.
🥉Затем в тяжёлой эстафете Эдуард Латыпов взял бронзу!
🥉Затем в тяжёлой эстафете Эдуард Латыпов взял бронзу!
В жуткую погоду (снег, ветер, снеговетер!) дебютант Олимпийских игр допустил лишь один промах в стрельбе.
🥈 И ещё одна медаль у дебютанта!
🥈 И ещё одна медаль у дебютанта!
Шорт-трекист Константин Ивлиев пришёл вторым в гонке на 500 метров!
🥉 И последнюю сегодня медаль взяла Ангелина Голикова!
🥉 И последнюю сегодня медаль взяла Ангелина Голикова!
Пришла третьей в конькобежном спорте — на дистанции 500 метров.
Что вы могли упустить 13 февраля на Олимпиаде. Какое у нас место в медальном зачёте?
Герои Олимпийской сборной
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Все медали нашей страны на зимних Олимпиадах
Все медали нашей страны на зимних Олимпиадах
8 российских олимпийских чемпионов за два дня
8 российских олимпийских чемпионов за два дня
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Владимир Ткачёв
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Кто такая Лара Гут-Бехрами, жена Валона Бехрами
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8 февраля: сколько медалей у России на ОИ-2022
8 февраля: сколько медалей у России на ОИ-2022
Как проходит день олимпийца. Видео
Как проходит день олимпийца. Видео
7 февраля: сколько медалей у России на ОИ-2022
7 февраля: сколько медалей у России на ОИ-2022
🏂 Видео заезда по олимпийской трассе на сноуборде
🏂 Видео заезда по олимпийской трассе на сноуборде
Екатерина Косова
Екатерина Косова
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Евгения Буртасова
Как живёт олимпийский чемпион Александр Большунов
Как живёт олимпийский чемпион Александр Большунов
Мы ждём от России 9 золотых медалей на ОИ: от кого
Мы ждём от России 9 золотых медалей на ОИ: от кого
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Самые богатые спортсмены зимней Олимпиады
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Игорь Омелин
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