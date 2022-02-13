«Избалованные успехом». В Норвегии критикуют своих лыжников за поведение после эстафеты

Мужская сборная Норвегии осталась без золота по итогам эстафеты на Олимпийских играх в Пекине. Скандинавы пересекли финишную черту только со вторым результатом, проиграв российским спортсменам более одной минуты. После гонки норвежская пресса в основном критиковала тренерский штаб команды и Эмиля Иверсена, бежавшего на первом этапе. Но лыжникам досталось не только за гонку, а ещё и за поведение после неё.

Что произошло

Закрывавший эстафету в составе сборной Норвегии Йоханнес Клебо финишировал с виноватым видом, после чего подъехал к партнёрам по команде. Все они выглядели равнодушными. После окончания гонки призёры (Россия, Норвегия, Франция) собрались для общего фото, но на снимки попали только три норвежских лыжника, поскольку Клебо в этот момент отсутствовал. При этом наглядно прослеживался огромный контраст между участниками будущей медальной церемонии. Россияне и французы чуть ли не прыгали от радости, а норвежцы выглядели хмуро.

«Посмотрите, как французы радуются бронзе. Вспомните, как вчера немки прыгали после серебра. А поведение наших лыжников создаёт впечатление внешнего мира об избалованных успехом норвежцах. Таким образом, появляется ещё меньше желающих воздать должное нашей команде, когда она добьётся успеха. Это не то, чего мы хотим. Каким бы ни было разочарование, нужно было проявить спортивное мастерство и как следует построиться для общего снимка. Это некое неуважение по отношению к Олимпиаде и серебряной медали», — написал журналист NRK Ян Петтер Сальдвейт.

«Норвежцы даже не удосужились поднять лыжи вверх, когда об этом попросили фотографы, что сделали русские и французы. Поведение скандинавских лыжников огорчает и разочаровывает. Их сегодня укатали. Да, они поздравили россиян, но при этом ехали сюда за золотом и задачу не выполнили», — сказал один из комментаторов после гонки.

Кстати, Клебо объяснил, по какой причине отсутствовал на общем фото после окончания эстафеты.

«Я немного подождал, но все поздравления затянулись. Олимпийские игры для меня не завершены, и я не собираюсь болеть. Приоритеты давно расставлены, поэтому я ушёл переодеваться».

Как отреагировали на критику в сборной Норвегии

«Мы не можем быть довольны серебром. И никогда не должны. Цель в мужской эстафете всегда одна — победа. Когда занять первое место не получается, это разочаровывает. Серебряная медаль — прекрасно, но у нас была другая цель», — заявил тренер команды Эйрик Мюр Носсум.

«Многие в Норвегии ждали от нас золота. Сегодня одна команда была лучше нас, и мы первыми должны это признать. Мы не можем радоваться серебру, когда все в стране ждут от нас победы», — отметил Йоханнес Клебо.

«Чувствовал себя виноватым. В такой ситуации очень сложно натянуть улыбку на лицо, даже если команда заняла второе место», — заявил Эмиль Иверсен.

«У нас есть право вести себя так, как хотим. Мы нацеливались на золото. Второе место — хороший результат, но тяжело радоваться, когда ты хотел победы», — подчеркнул Ханс Кристер Холунд.

«Мы сделали всё, что могли, но сегодня русские были лучше. Это нужно признать. Норвежских журналистов незаслуженно критикуют? Нет. Но я замечаю, что среди иностранных и норвежских журналистов много пишут о том, как мы себя ведём. При этом общую картину излагают не всегда верно», — подытожил Пол Голберг.

Своё мнение по этому поводу высказал тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер.

«Большунов и другие спортсмены проявляют похожие эмоции. Они не всегда радуются серебру. Думаю, теперь норвежские лыжники понимают, в чём причина. Сегодня они сами оказались в таком положении. Я понимаю их реакцию. Норвежцы огорчены, поскольку привыкли побеждать», — сказал Крамер.