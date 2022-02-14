Медали разыграют в фигурном катании, бобслее, фристайле и прыжках с трамплина! О главных событиях дня — в режиме онлайн-трансляции!

Олимпиада-2022. Десятый день. Российские дуэты борются за золото в танцах на льду! LIVE

Сегодня, 14 февраля, на Олимпийских играх в Пекине будет разыграно четыре комплекта медалей.

В фигурном катании определятся призёры в танцах на льду. Перед произвольным танцем Никита Кацалапов и Виктория Синицина занимают второе место, Иван Букин и Александра Степанова — пятые.

Постараются вновь попасть на пьедестал российские прыгуны с трамплина. В Пекине россиянам уже удалось завоевать серебро в смешанных командных соревнованиях, и сегодня мужская команда попробует навязать борьбу за награды.

Также российские спортсмены выступят в соревнованиях по женской акробатике среди фристайлисток и в женском монобобе.