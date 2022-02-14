Олимпиада-2022. Десятый день. Российские дуэты борются за золото в танцах на льду! LIVE

Сегодня, 14 февраля, на Олимпийских играх в Пекине будет разыграно четыре комплекта медалей.
В фигурном катании определятся призёры в танцах на льду. Перед произвольным танцем Никита Кацалапов и Виктория Синицина занимают второе место, Иван Букин и Александра Степанова — пятые.
Постараются вновь попасть на пьедестал российские прыгуны с трамплина. В Пекине россиянам уже удалось завоевать серебро в смешанных командных соревнованиях, и сегодня мужская команда попробует навязать борьбу за награды.
Также российские спортсмены выступят в соревнованиях по женской акробатике среди фристайлисток и в женском монобобе.
Женская сборная России по кёрлингу уступила Канаде — 5:11. Провальной выступление наших девушек на турнире — пять поражений в пяти матчах. Сегодня вечером россиянки проведут матч против Дании.
От вице-чемпионок мира мы ждали совсем другого выступления.
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о ситуации вокруг фигуристки Камилы Валиевой.
«С нашей девочкой, которую мы все любим, поступают безобразно. Очень жалко на это смотреть, прямо хочется руки под нее подложить. Талантливый ребенок. Нужно знать: чем ты талантливей, тем жизнь у тебя будет тяжелее. Это всегда так, но не до такой же степени?» — сказала Тарасова в эфире Первого канала.
У женщин прошла первая попытка в квалификации в слоупстайле. Анастасия Таталина показала девятый результат (63,85), Ксения Орлова — 15-й (45,31). Но будет ещё одна попытка. В финал пройдут 12 лучших.
Российский фигурист Глеб Смолкин ответил на вопросы журналиста AP после произвольного танца.
«Чувствуем ли стресс из-за скандала? Думаем о своём выступлении, это единственное, что сейчас имеет значение для нас. Будем ли следить за решением сегодня? Мы устали от этих вопросов», – передаёт слова Смолкина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
Состоялась третья попытка заездов в соревнованиях по бобслею у женщин в одиночке. Россию в данном соревновании представляет только одна спортсменка – Надежда Сергеева.
Сергеева показала десятый результат по итогам первой попытки. Спортсменка преодолела дистанцию за 1.05,83 минуты. Её общий результат – 3:17.28. Она отстаёт от лидера на 3,31 секунды.
Женская сборная России по кёрлингу после семи эндов уступает Канаде — 5:8. Наши по ходу встречи уступали 1:6 и 3:8, но пытаются спасти игру в концовке.
В фигурном катании свой произвольный танец показали Диана Дэвис и Глеб Смолкин. Они набрали 108,16 балла. В сумме — 179,82. После двух разминок это четвёртый результат.
В медальном зачёте Россия улучшила своё положение по итогам вчерашнего дня. У нашей команды уже 17 наград.
В CAS сообщили, когда будет вынесено решение по делу Валиевой
Генсекретарь Спортивного арбитражного суда (CAS) Мэтью Риб рассказал о времени вынесения вердикта по делу 15-летней российской фигуристки Камилы Валиевой, чья допинг-проба дала положительный результат.
«Слушание завершено. Сейчас панель будет обдумывать вердикт до позднего утра. Мы надеемся вынести решение около часу-трёх дня по пекинскому времени», — сказал Риб.
Таким образом, решение должно быть вынесено сегодня, 14 февраля, примерно в 8-10 утра мск.
Расписание соревнований и шансы российских атлетов
14 февраля на Играх в Пекине будет максимально тихий и спокойный день – всего четыре комплекта наград. Представляем все финалы дня, полное расписание и шансы российских атлетов.
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