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Зимняя Олимпиада — 2022 в Пекине – онлайн-трансляция соревнований 13 февраля 2022, Россия на зимних Олимпийских играх

Олимпиада-2022. Десятый день. Российские дуэты борются за золото в танцах на льду! LIVE
Лев Лукин Даниил Сальников
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Олимпиада-2022. Кацалапов и Синицина
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Медали разыграют в фигурном катании, бобслее, фристайле и прыжках с трамплина! О главных событиях дня — в режиме онлайн-трансляции!

Сегодня, 14 февраля, на Олимпийских играх в Пекине будет разыграно четыре комплекта медалей.

В фигурном катании определятся призёры в танцах на льду. Перед произвольным танцем Никита Кацалапов и Виктория Синицина занимают второе место, Иван Букин и Александра Степанова — пятые.

Постараются вновь попасть на пьедестал российские прыгуны с трамплина. В Пекине россиянам уже удалось завоевать серебро в смешанных командных соревнованиях, и сегодня мужская команда попробует навязать борьбу за награды.

Также российские спортсмены выступят в соревнованиях по женской акробатике среди фристайлисток и в женском монобобе.

Олимпиада-2022. Полное расписание соревнований
Олимпиада-2022. Медальный зачёт
В CAS сообщили, когда будет вынесено решение по делу Валиевой Расписание соревнований и шансы российских атлетов
Live Павел Панышев

Женская сборная России по кёрлингу уступила Канаде — 5:11. Провальной выступление наших девушек на турнире — пять поражений в пяти матчах. Сегодня вечером россиянки проведут матч против Дании.

От вице-чемпионок мира мы ждали совсем другого выступления.

Олимпиада 2022. Кёрлинг
Женщины. 7-й тур. Канада - Россия
14 февраля 2022, понедельник. 04:05 МСК
Канада
Окончено
11:5
Россия
06:31 Павел Панышев

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о ситуации вокруг фигуристки Камилы Валиевой.

«С нашей девочкой, которую мы все любим, поступают безобразно. Очень жалко на это смотреть, прямо хочется руки под нее подложить. Талантливый ребенок. Нужно знать: чем ты талантливей, тем жизнь у тебя будет тяжелее. Это всегда так, но не до такой же степени?» — сказала Тарасова в эфире Первого канала.
06:17 Павел Панышев

У женщин прошла первая попытка в квалификации в слоупстайле. Анастасия Таталина показала девятый результат (63,85), Ксения Орлова — 15-й (45,31). Но будет ещё одна попытка. В финал пройдут 12 лучших.

06:13 Павел Панышев

Российский фигурист Глеб Смолкин ответил на вопросы журналиста AP после произвольного танца.

«Чувствуем ли стресс из-за скандала? Думаем о своём выступлении, это единственное, что сейчас имеет значение для нас. Будем ли следить за решением сегодня? Мы устали от этих вопросов», – передаёт слова Смолкина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
06:06 Павел Панышев

Состоялась третья попытка заездов в соревнованиях по бобслею у женщин в одиночке. Россию в данном соревновании представляет только одна спортсменка – Надежда Сергеева.

Сергеева показала десятый результат по итогам первой попытки. Спортсменка преодолела дистанцию за 1.05,83 минуты. Её общий результат – 3:17.28. Она отстаёт от лидера на 3,31 секунды.

06:04 Павел Панышев

Женская сборная России по кёрлингу после семи эндов уступает Канаде — 5:8. Наши по ходу встречи уступали 1:6 и 3:8, но пытаются спасти игру в концовке.

05:56 Павел Панышев

В фигурном катании свой произвольный танец показали Диана Дэвис и Глеб Смолкин. Они набрали 108,16 балла. В сумме — 179,82. После двух разминок это четвёртый результат.

05:46 Павел Панышев

В медальном зачёте Россия улучшила своё положение по итогам вчерашнего дня. У нашей команды уже 17 наград.

05:44 Павел Панышев

В CAS сообщили, когда будет вынесено решение по делу Валиевой

Генсекретарь Спортивного арбитражного суда (CAS) Мэтью Риб рассказал о времени вынесения вердикта по делу 15-летней российской фигуристки Камилы Валиевой, чья допинг-проба дала положительный результат.

«Слушание завершено. Сейчас панель будет обдумывать вердикт до позднего утра. Мы надеемся вынести решение около часу-трёх дня по пекинскому времени», — сказал Риб.

Таким образом, решение должно быть вынесено сегодня, 14 февраля, примерно в 8-10 утра мск.

05:41 Павел Панышев

Расписание соревнований и шансы российских атлетов

14 февраля на Играх в Пекине будет максимально тихий и спокойный день – всего четыре комплекта наград. Представляем все финалы дня, полное расписание и шансы российских атлетов.

Олимпиада-2022. 14 февраля. В фокусе — фигурное катание. Будет ли там второе золото? Олимпиада-2022. 14 февраля. В фокусе — фигурное катание. Будет ли там второе золото?
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