Теперь Валиева может плакать от счастья! Апелляции отклонены, Камила выступит на Олимпиаде

Момент X настал. CAS огласил судьбу Камилы Валиевой.



Все эти дни любители фигурного катания готовились к худшему, но продолжали надеяться на лучшее. Ждать позитивного исхода при такой негативной огласке со стороны всего мира было трудно. Но Спортивный арбитражный суд всё-таки смилостивился над 15-летней фигуристкой. Апелляции МОК, ISU и ВАДА на временное отстранение Валиевой, чей допинг-тест ранее дал положительный результат, отклонены. Такое решение CAS объясняет статусом «защищённой персоны» и особым подходом к ней.

В решении Спортивного арбитражного суда говорится:

Валиева, в соответствии с кодексом ВАДА, – «защищённое лицо».

В антидопинговых правилах РУСАДА и Всемирного антидопингового кодекса ничего не говорится о временном отстранении, налагаемом на «защищаемых лиц», при этом там содержатся конкретные положения о различных стандартах доказательств и о более низких санкциях в отношении «защищаемых лиц».

Комиссия рассмотрела основополагающие принципы справедливости, соразмерности, непоправимого вреда и относительного баланса интересов между Заявителями и Спортсменкой, которая не сдавала положительные допинг-пробы во время Олимпийских игр в Пекине и всё ещё подвергается дисциплинарной процедуре по существу после положительного антидопингового теста, проведённого в декабре 2021 года. Комиссия сочла, что недопущение Валиевой к участию в Олимпийских играх нанесёт ей «непоправимый вред в этих обстоятельствах».

Комиссия CAS также подчеркнула, что существовали серьёзные проблемы с несвоевременным уведомлением о результатах антидопингового теста Валиевой. Это повлияло на способность фигуристки выполнить определенные юридические требования в её интересах. Такое позднее уведомление – не её вина.

Теперь Камила может плакать от счастья, ведь она всё-таки выступит на Олимпиаде!

Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022