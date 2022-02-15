Время показать змеиный оскал. Валиевой нужно проявить спортивную злость на Олимпиаде

Допинговый скандал нанёс сильный удар по подготовке Камилы к соревнованиям. Но тем больше причин не оставить соперницам ни единого шанса!

Лучший подарок для всех влюблённых в фигурное катание — допуск Камилы Валиевой к личным соревнованиям в Пекине! Это решение не отменяет последующих разбирательств и испорченный олимпийский праздник, но самое главное, что наша невероятная фигуристка выступит со своими программами. Было бы величайшей несправедливостью, если бы от участия отстранили главную фаворитку Олимпиады и талантливейшую спортсменку. Без Камилы ничью победу нельзя было бы назвать полноценной.

И хотя за эти безумные дни ей истрепали все нервы, не стоит недооценивать силу спортивной злости. Все эти жуткие испытания, выпавшие на долю 15-летней девочки, должны окупиться. Теперь у Камилы как никогда сильная мотивация выиграть и в очередной раз показать всему миру своё неземное катание.

Несломленная и разозлённая

Вынести решение о допуске Валиевой к соревнованиям накануне короткой программы у девушек — очевидная попытка подорвать её настрой и не дать нормально подготовиться к турниру. Камиле необходимо сейчас собраться, причём в очень сжатые сроки, и выйти на лёд с максимально боевым настроем. Задача сложная — после всего, что ей пришлось пережить. Невозможно представить, что творилось в её душе всё это время. Когда из звезды Камилу пытались превратить в обманщицу и прикрепить ярлык нечестной спортсменки. Сначала восхищались и осыпали комплиментами, а затем поставили под сомнение её доброе имя.

Подобный болезненный опыт может сломить даже взрослого. Что уж говорить о ребёнке! Но Камила Валиева не зря весь олимпийский сезон от старта к старту не оставляла сомнений, что она лучшая. Выдавала каждый раз столь потрясающие прокаты, что прошлые рекорды не могли устоять под напором такой красоты в сочетании с неудержимой мощью. И она способна обернуть происходящее себе на пользу. Выплеснуть спортивную злость и не оставить соперницам ни единого шанса.

Укус кобры

Помните, какой образ у Камилы Валиевой в её произвольной программе под «Болеро»? Вовсе не милой нежной девушки, какой она является за пределами катка. Камила перевоплощается в змею и гипнотизирует зрителей своим катанием. До сих пор она справлялась с этой ролью на отлично. Но теперь ей нужно внести в неё дополнение и показать свои острые зубы.

Кто-то очень не хочет, чтобы эта девочка стала олимпийской чемпионкой и блистала на пекинском льду. Но Камиле нельзя позволять себя сбить. Как бы ни было трудно настроиться на выступления, она может прорваться через окутавший её негатив и выйти во всех смыслах победительницей из этой драматичной истории.

Для Валиевой наступает идеальный момент выдать прокаты всей жизни. Ничто не даёт столь мощную мотивацию и волю к победе, как желание стереть улыбки с лиц тех, кто над тобой издевался.