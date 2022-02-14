Олимпиада-2022. 15 февраля. Ждём золота в биатлоне! В мужской эстафете есть все шансы

Понедельник, 14 февраля, на Олимпиаде был своего рода разгрузочным днём. А вот во вторник, 15 февраля, зрителям снова будет сложно оторваться от своих экранов. В Пекине будет разыграно сразу девять комплектов наград, и Россия пополнит свою копилку.

Пожалуй, самое ожидаемое медальное событие дня – мужская эстафета в биатлоне. В горах очень тяжёлые условия, резко похолодало, но российским спортсменам к трудностям не привыкать. Понятное дело, что на Олимпиаде у них не всё идёт гладко, но, если они соберутся и будут биться за команду, то вполне могут рассчитывать даже на золото.

Можно рассчитывать на медаль в бобслее. «Двойка» Ростислава Гайтюкевича после двух попыток – на третьем месте. Лидеры из сборной Германии умчались далеко вперёд, оборонять бронзу придётся ожесточённо, но шансы на награду есть.

Классное зрелище ждёт нас в конькобежном спорте. Завтра будут разыграны медали в гонках преследования, мужской и женской. Обе российских команды уже дошли до полуфиналов. Но получится ли завоевать столь нужные и важные награды? Девушки будут бороться за выход в финал с японками, парни – с американцами. Ух, от напряжения будет плавиться лёд!

Также медали будут разыграны в женских горных лыжах, женском и мужском биг-эйрах на сноуборде и в лыжном двоеборье. Увы, здесь у нас никаких или почти никаких шансов.

Что касается видов, где медали разыгрываться будут не во вторник, то особое внимание обращает на себя фигурное катание. Оно и так привлекало к себе тысячи и тысячи зрителей, но после скандала с Камилой Валиевой турнир девушек – это афиша номер один на Олимпиаде. Конечно, нам очень хочется верить, что Камила справится с давлением и покажет всё, на что способна. А уж когда и где вредный МОК будет её награждать – дело десятое.

Стоит посмотреть также и квалификацию в мужской лыжной акробатике. У нас есть Максим Буров – мировой лидер, который, правда, только что перенёс коронавирус. Но на чемпионе в техническом виде он сильно сказаться не должен. Ждём от Максима рекордов.

Также мужская сборная России по кёрлингу сыграет с Норвегией и Канадой. У наших парней шансы на медали ещё есть. А вот у девушек – нет. С Китаем они будут играть за свою честь.

15 февраля, вторник. День 11-й. Разыгрывается 9 комплектов наград

Расписание финалов

04:30. Сноуборд. Женщины. Биг-эйр. Финал

04:30. Фристайл. Женщины. Слоупстайл. Финал

06:00. Горнолыжный спорт. Женщины. Скоростной спуск

08:00. Сноуборд. Мужчины. Биг-эйр. Финал

09:30. Биатлон. Мужчины. 4x7,5 км Эстафета

11:28. Конькобежный спорт. Женщины. Командная гонка преследования. Финал A

11:47. Конькобежный спорт. Мужчины. Командная гонка преследования. Финал A

14:00. Лыжное двоеборье. HS-140 + Гонка 10 км

16:50. Бобслей. Мужчины. Двойки. 4-я попытка



Полное расписание соревнований:

04:05. Кёрлинг. Мужчины. 9-й тур. Россия — Норвегия

04:05. Кёрлинг. Мужчины. 9-й тур. Канада — Китай

04:05. Кёрлинг. Мужчины. 9-й тур. Швейцария — США

04:05. Кёрлинг. Мужчины. 9-й тур. Швеция — Дания

04:30. Сноуборд. Женщины. Биг-эйр. Финал

04:30. Фристайл. Женщины. Слоупстайл. Финал

06:00. Горнолыжный спорт. Женщины. Скоростной спуск

07:10. Хоккей. Мужчины. Квалификация. Дания — Латвия

07:10. Хоккей. Мужчины. Квалификация. Словакия — Германия

07:30. Фристайл. Мужчины. Слоупстайл. Квалификация

08:00. Сноуборд. Мужчины. Биг-эйр. Финал

09:05. Кёрлинг. Женщины. 9-й тур. Китай — Россия

09:05. Кёрлинг. Женщины. 9-й тур. Швеция — Дания

09:05. Кёрлинг. Женщины. 9-й тур. США — Швейцария

09:05. Кёрлинг. Женщины. 9-й тур. Великобритания — Япония

09:30. Биатлон. Мужчины. 4x7,5 км Эстафета

09:30. Конькобежный спорт. Женщины. Командная гонка преследования. 1/2 финала

09:52. Конькобежный спорт. Мужчины. Командная гонка преследования. 1/2 финала

10:24. Конькобежный спорт. Женщины. Командная гонка преследования. Финал D

10:30. Конькобежный спорт. Женщины. Командная гонка преследования. Финал C

10:43. Конькобежный спорт. Мужчины. Командная гонка преследования. Финал D

10:49. Конькобежный спорт. Мужчины. Командная гонка преследования. Финал C

11:00. Лыжное двоеборье. Трамплин HS-140

11:22. Конькобежный спорт. Женщины. Командная гонка преследования. Финал B

11:28. Конькобежный спорт. Женщины. Командная гонка преследования. Финал A

11:40. Хоккей. Мужчины. Квалификация. Чехия — Швейцария

11:41. Конькобежный спорт. Мужчины. Командная гонка преследования. Финал B

11:47. Конькобежный спорт. Мужчины. Командная гонка преследования. Финал A

13:00. Фигурное катание. Женщины. Короткая программа

14:00. Лыжное двоеборье. HS-140 + Гонка 10 км

14:00. Фристайл. Мужчины. Акробатика. 1-я квалификация

14:45. Фристайл. Мужчины. Акробатика. 2-я квалификация

15:05. Кёрлинг. Мужчины. 10-й тур. Швеция — Великобритания

15:05. Кёрлинг. Мужчины. 10-й тур. Италия — США

15:05. Кёрлинг. Мужчины. 10-й тур. Норвегия — Китай

15:05. Кёрлинг. Мужчины. 10-й тур. Россия — Канада

15:15. Бобслей. Мужчины. Двойки. 3-я попытка

16:10. Хоккей. Мужчины. Квалификация. Канада — Китай

16:50. Бобслей. Мужчины. Двойки. 4-я попытка