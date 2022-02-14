Олимпиада-2022. 15 февраля. Ждём золота в биатлоне! В мужской эстафете есть все шансы

Понедельник, 14 февраля, на Олимпиаде был своего рода разгрузочным днём. А вот во вторник, 15 февраля, зрителям снова будет сложно оторваться от своих экранов. В Пекине будет разыграно сразу девять комплектов наград, и Россия пополнит свою копилку.
Пожалуй, самое ожидаемое медальное событие дня – мужская эстафета в биатлоне. В горах очень тяжёлые условия, резко похолодало, но российским спортсменам к трудностям не привыкать. Понятное дело, что на Олимпиаде у них не всё идёт гладко, но, если они соберутся и будут биться за команду, то вполне могут рассчитывать даже на золото.
Можно рассчитывать на медаль в бобслее. «Двойка» Ростислава Гайтюкевича после двух попыток – на третьем месте. Лидеры из сборной Германии умчались далеко вперёд, оборонять бронзу придётся ожесточённо, но шансы на награду есть.
Классное зрелище ждёт нас в конькобежном спорте. Завтра будут разыграны медали в гонках преследования, мужской и женской. Обе российских команды уже дошли до полуфиналов. Но получится ли завоевать столь нужные и важные награды? Девушки будут бороться за выход в финал с японками, парни – с американцами. Ух, от напряжения будет плавиться лёд!
Также медали будут разыграны в женских горных лыжах, женском и мужском биг-эйрах на сноуборде и в лыжном двоеборье. Увы, здесь у нас никаких или почти никаких шансов.
Что касается видов, где медали разыгрываться будут не во вторник, то особое внимание обращает на себя фигурное катание. Оно и так привлекало к себе тысячи и тысячи зрителей, но после скандала с Камилой Валиевой турнир девушек – это афиша номер один на Олимпиаде. Конечно, нам очень хочется верить, что Камила справится с давлением и покажет всё, на что способна. А уж когда и где вредный МОК будет её награждать – дело десятое.
Стоит посмотреть также и квалификацию в мужской лыжной акробатике. У нас есть Максим Буров – мировой лидер, который, правда, только что перенёс коронавирус. Но на чемпионе в техническом виде он сильно сказаться не должен. Ждём от Максима рекордов.
Также мужская сборная России по кёрлингу сыграет с Норвегией и Канадой. У наших парней шансы на медали ещё есть. А вот у девушек – нет. С Китаем они будут играть за свою честь.
15 февраля, вторник. День 11-й. Разыгрывается 9 комплектов наград
Расписание финалов
04:30. Сноуборд. Женщины. Биг-эйр. Финал
04:30. Фристайл. Женщины. Слоупстайл. Финал
06:00. Горнолыжный спорт. Женщины. Скоростной спуск
08:00. Сноуборд. Мужчины. Биг-эйр. Финал
09:30. Биатлон. Мужчины. 4x7,5 км Эстафета
11:28. Конькобежный спорт. Женщины. Командная гонка преследования. Финал A
11:47. Конькобежный спорт. Мужчины. Командная гонка преследования. Финал A
14:00. Лыжное двоеборье. HS-140 + Гонка 10 км
16:50. Бобслей. Мужчины. Двойки. 4-я попытка
Полное расписание соревнований:
04:05. Кёрлинг. Мужчины. 9-й тур. Россия — Норвегия
04:05. Кёрлинг. Мужчины. 9-й тур. Канада — Китай
04:05. Кёрлинг. Мужчины. 9-й тур. Швейцария — США
04:05. Кёрлинг. Мужчины. 9-й тур. Швеция — Дания
04:30. Сноуборд. Женщины. Биг-эйр. Финал
04:30. Фристайл. Женщины. Слоупстайл. Финал
06:00. Горнолыжный спорт. Женщины. Скоростной спуск
07:10. Хоккей. Мужчины. Квалификация. Дания — Латвия
07:10. Хоккей. Мужчины. Квалификация. Словакия — Германия
07:30. Фристайл. Мужчины. Слоупстайл. Квалификация
08:00. Сноуборд. Мужчины. Биг-эйр. Финал
09:05. Кёрлинг. Женщины. 9-й тур. Китай — Россия
09:05. Кёрлинг. Женщины. 9-й тур. Швеция — Дания
09:05. Кёрлинг. Женщины. 9-й тур. США — Швейцария
09:05. Кёрлинг. Женщины. 9-й тур. Великобритания — Япония
09:30. Биатлон. Мужчины. 4x7,5 км Эстафета
09:30. Конькобежный спорт. Женщины. Командная гонка преследования. 1/2 финала
09:52. Конькобежный спорт. Мужчины. Командная гонка преследования. 1/2 финала
10:24. Конькобежный спорт. Женщины. Командная гонка преследования. Финал D
10:30. Конькобежный спорт. Женщины. Командная гонка преследования. Финал C
10:43. Конькобежный спорт. Мужчины. Командная гонка преследования. Финал D
10:49. Конькобежный спорт. Мужчины. Командная гонка преследования. Финал C
11:00. Лыжное двоеборье. Трамплин HS-140
11:22. Конькобежный спорт. Женщины. Командная гонка преследования. Финал B
11:28. Конькобежный спорт. Женщины. Командная гонка преследования. Финал A
11:40. Хоккей. Мужчины. Квалификация. Чехия — Швейцария
11:41. Конькобежный спорт. Мужчины. Командная гонка преследования. Финал B
11:47. Конькобежный спорт. Мужчины. Командная гонка преследования. Финал A
13:00. Фигурное катание. Женщины. Короткая программа
14:00. Лыжное двоеборье. HS-140 + Гонка 10 км
14:00. Фристайл. Мужчины. Акробатика. 1-я квалификация
14:45. Фристайл. Мужчины. Акробатика. 2-я квалификация
15:05. Кёрлинг. Мужчины. 10-й тур. Швеция — Великобритания
15:05. Кёрлинг. Мужчины. 10-й тур. Италия — США
15:05. Кёрлинг. Мужчины. 10-й тур. Норвегия — Китай
15:05. Кёрлинг. Мужчины. 10-й тур. Россия — Канада
15:15. Бобслей. Мужчины. Двойки. 3-я попытка
16:10. Хоккей. Мужчины. Квалификация. Канада — Китай
16:50. Бобслей. Мужчины. Двойки. 4-я попытка
- 14 февраля 2022
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