Россия на Олимпиаде-2022. Камила Валиева выходит на лёд! Где смотреть трансляцию?

Олимпийские игры в Пекине. Второе важнейшее событие дня — мужская биатлонная эстафета. Будет ли у России золото?

Во вторник, 15 февраля, на Олимпиаде пройдёт 11-й медальный день. Будет разыграно аж девять комплектов медалей, и сборная России должна пополнить свою медальную копилку.

Одно из важнейших событий дня – мужская эстафета в биатлоне. Российская команда в крепком составе (Логинов, Латыпов, Цветков и Халили) постарается принести нашей стране третью медаль в этом виде спорта. Это будет предпоследний шанс для мужчин. Пока что были две бронзы, но надежда на золото ещё теплится в душах российских зрителей.

Бороться за медали будут бобслеисты Гайтюкевич и Мордасов. Крайне интересными получатся и соревнования в конькобежном спорте. Мужская и женская сборные поучаствуют в командных гонках преследования. Просто не будет, но шансы на медали есть. Ещё стоит обратить внимание на женский слоупстайл: Анастасия Таталина прошла в финал с пятого места.

Впрочем, важными будут не только медальные битвы. В фигурном катании на лёд в короткой программе выйдет Камила Валиева, которая, надеемся, справится с давлением и выступит на своём привычном уровне. Также выступят Александра Трусова и Анна Щербакова.

Где смотреть трансляции соревнований Олимпиады, чтобы поболеть за наших спортсменов? Рассказываем подробно, включая упоминания всех каналов с эфирами. Смотрим и болеем!

15 февраля, вторник. День 11-й. Расписание трансляций

04:05. Кёрлинг. Мужчины. 9-й тур. Россия – Норвегия. «Матч! Игра», «Матч ТВ»

04:30. Сноуборд. Женщины. Биг-эйр. Финал. «Матч! Арена»

04:30. Фристайл. Женщины. Слоупстайл. Финал. «Матч! Страна»

06:00. Горнолыжный спорт. Женщины. Скоростной спуск. «Матч! Арена»

07:10. Хоккей. Мужчины. Квалификация. Дания – Латвия. «Матч! Игра»

07:10. Хоккей. Мужчины. Квалификация. Словакия – Германия. «Матч ТВ»

07:30. Фристайл. Мужчины. Слоупстайл. Квалификация. «Матч! Арена»

08:00. Сноуборд. Мужчины. Биг-эйр. Финал. «Матч! Арена»

09:05. Кёрлинг. Женщины. 9-й тур. Китай – Россия. «Матч! Игра»

09:30. Биатлон. Мужчины. 4x7.5 км Эстафета. «Россия 1»

09:30. Конькобежный спорт. Женщины. Командная гонка преследования. 1/2 финала. «Матч! Арена», «Матч ТВ»

09:52. Конькобежный спорт. Мужчины. Командная гонка преследования. 1/2 финала. «Матч! Арена», «Матч ТВ»

10:24. Конькобежный спорт. Женщины. Командная гонка преследования. Финал D. «Матч! Арена», «Матч ТВ»

10:30. Конькобежный спорт. Женщины. Командная гонка преследования. Финал C. «Матч! Арена», «Матч ТВ»

10:43. Конькобежный спорт. Мужчины. Командная гонка преследования. Финал D. «Матч! Арена», «Матч ТВ»

10:49. Конькобежный спорт. Мужчины. Командная гонка преследования. Финал C. «Матч! Арена», «Матч ТВ»

11:00. Лыжное двоеборье. Трамплин HS-140. «Матч! Страна»

11:22. Конькобежный спорт. Женщины. Командная гонка преследования. Финал B. «Матч! Арена», «Матч ТВ»

11:28. Конькобежный спорт. Женщины. Командная гонка преследования. Финал A. «Матч! Арена», «Матч ТВ»

11:40. Хоккей. Мужчины. Квалификация. Чехия – Швейцария. «Матч ТВ»

11:41. Конькобежный спорт. Мужчины. Командная гонка преследования. Финал B. «Матч! Арена», «Матч ТВ»

11:47. Конькобежный спорт. Мужчины. Командная гонка преследования. Финал A. «Матч! Арена», «Матч ТВ»

13:00. Фигурное катание. Женщины. Короткая программа. «Первый канал»

14:00. Лыжное двоеборье. HS-140 + Гонка 10 км. «Матч! Арена», «Матч ТВ»

14:00. Фристайл. Мужчины. Акробатика. 1-я квалификация. «Матч! Игра», «Матч ТВ»

14:45. Фристайл. Мужчины. Акробатика. 2-я квалификация. «Матч! Игра», «Матч ТВ»

15:05. Кёрлинг. Мужчины. 10-й тур. Россия – Канада. «Матч! Страна», «Матч ТВ»

15:15. Бобслей. Мужчины. Двойки. 3-я попытка. «Матч! Арена»

16:10. Хоккей. Мужчины. Квалификация. Канада – Китай. «Матч! Игра», «Матч ТВ»

16:50. Бобслей. Мужчины. Двойки. 4-я попытка. «Матч! Арена»