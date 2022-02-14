Фигурное катание на Олимпиаде, женский турнир. Прямая трансляция, время старта

Дата и время соревнований

15 февраля состоится короткая программа женщин на Олимпиаде-2022 в Пекине. Россию представляют Камила Валиева, Александра Трусова и Анна Щербакова.

Начнутся соревнования в 13:00 по московскому времени.



«Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию соревнований.

Прямая трансляция

В прямом эфире соревнования будет транслировать Первый канал. Начало — в 13:30.



Посмотреть видео можно будет здесь.

Состав участников и порядок выступлений

Первая разминка



1. Анастасия Шаботова (Украина)

2. Дженни Сааринен (Финляндия)

3. Ольга Микутина (Австрия)

4. Мана Кавабэ (Япония)

5. Линдсай ван Зюндерт (Нидерланды)

6. Жозефин Тальегор (Швеция)

Вторая разминка



7. Кэйлани Крэйн (Австралия)

8. Наташа Маккей (Великобритания)

9. Анастасия Губанова (Грузия)

10. Мэрайя Белл (США)

11. Мэдлин Шизас (Канада)

12. И Чжу (Китай)



Третья разминка



13. Элишка Бржезинова (Чехия)

14. Эва-Лотта Кийбус (Эстония)

15. Александра Фейгин (Болгария)

16. Виктория Сафонова (Беларусь)

17. Николь Шотт (Германия)

18. Алексия Паганини (Швейцария)



Четвёртая разминка



19. Йелим Ким (Южная Корея)

20. Вакаба Хигути (Япония)

21. Екатерина Куракова (Польша)

22. Алиса Лью (США)

23. Луна Хендрикс (Бельгия)

24. Екатерина Рябова (Азербайджан)



Пятая разминка



25. Карен Чен (США)

26. Камила Валиева (Россия) – 16:52

27. Ён Ю (Южная Корея)

28. Александра Трусова (Россия) – 17:05

29. Анна Щербакова (Россия) – 17:12

30. Каори Сакамото (Япония)

Мнения экспертов

«Девчонки готовились к Олимпиаде. Каждая из них хочет показать себя и исполнить свою мечту! Жду ли я, что они откатают чисто? Я ни в чём не уверена, но очень сильно им этого желаю и хочу», — сказала Татьяна Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.



«Надеюсь, буря разговоров вокруг наших девушек никак не помешает им собраться и доказать, что они лучшие и наиболее достойные. Ничто не сломит русскую женщину или девушку! Верю, что весь пьедестал по итогам короткой программы будет нашим. Но абсолютно всем будет реально сложно психологически. Так как сейчас оказывается реальное давление не только на Камилу, но и на всю сборную России — на всех смотрят с презрением», — сказала Катарина Гербольдт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.

«Мы все ждём от наших девчонок хорошего катания, классных результатов. Смогут ли они справиться с давлением из-за ситуации с Камилой? Просто так люди на Олимпиаду не попадают. Не просто так спортсмены бьются за медали. Будем надеяться, что всё будет хорошо», — сказала Ирина Роднина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.



«Я могу лишь надеяться, что эта вся ситуация сыграет в плюс и Камила будет по-спортивному немного злее, откатает ещё лучше, чем могла бы. Легко не будет — это Олимпийские игры. У Ани Щербаковой новые коньки, это тоже не очень приятная ситуация. Хорошо, что с собой есть запасные. Девчонкам будет нелегко, но, думаю, они со всем справятся. Они проявляли себя в очень сложных ситуациях: чемпионатах России, мира. Аня хорошо выступала, даже когда болела. Надеюсь, что всё будет нормально», — сказал Максим Ковтун в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.