Российские биатлонисты в погоне за золотом Олимпиады. Что нужно знать о мужской эстафете

Единственная победа была у нас в 2014 году в Сочи. Да и та оспаривается в судах.

14 и 15 февраля на Олимпиаде наконец-то пройдут любимые болельщиками эстафетные гонки. Первыми командный старт проведут мужчины. В памяти всё ещё осталась радость от грандиозной победы наших биатлонистов в Сочи, и завтра мужчины могут повторить тот успех. Наша сборная мощно провела нынешний сезон, завоёвывая медали во всех эстафетах на этапах Кубка мира.

Мы собрали для вас всё, что нужно знать о предстоящей гонке.

Повышенная сложность

Погода на Олимпиаде-2022 в Пекине уже преподнесла ряд сюрпризов. То на стрельбище дует порывистый ветер 20 м/с, то сыплет неприятный снег, то налетает сильнейший мороз. Мужская гонка тоже будет с погодным «бонусом». В Чжанцзякоу ожидается до -18 градусов с порывистым, но не сильным ветром – всего 3 м/с. Из-за этого организаторам турнира пришлось перенести старт эстафеты на более раннее время – 9:30 по Москве.

Но российские биатлонисты обычно собираются в моменты, когда погодные условия ужасные. Кто знает, может и завтра всё это сыграет нам на руку. Но очевидно, что для всех атлетов гонка будет тяжёлой, потому что даже при хорошей погоде некоторые спортсмены испытывают проблемы. Так, Ингрид Тандреволд пришлось сняться с Игр досрочно по состоянию здоровья. После спринта норвежка была в предобморочном состоянии, а в пасьюте она вообще еле финишировала. Со стадиона Ингрид унесли на руках, так как в себя прийти спортсменка не могла.

Экспериментальный состав

В нынешнем сезоне тренерский штаб постоянно пробовал новые комбинации на эстафетные гонки. К счастью или нет, все четвёрки приносили команде медали. В Эстерсунде и Хохфильцене россияне взяли бронзу, в Антхольце – серебро, в Рупольдинге – золото. Во всех гонках участие приняли лишь двое: Даниил Серохвостов и Александр Логинов. Три эстафеты пробежал Эдуард Латыпов, две – Карим Халили. На счету Максима Цветкова одна командная гонка, как и у не отобравшихся на Олимпиаду Антона Бабикова и Василия Томшина.

На олимпийскую эстафету тренерский штаб сборной снова заявил экспериментальный состав, как по участникам, так и по распределению по этапам. Гонку побегут Карим Халили, Александр Логинов, Максим Цветков и Эдуард Латыпов.

С одной стороны, состав выбран логично, потому что все спортсмены довольно неплохо провели первые гонки на Олимпиаде. С другой — многие болельщики и эксперты недоумевают из-за отсутствия Даниила Серохвостова. Вероятно, на решении тренеров сказался провальный пасьют молодого биатлониста, где он допустил восемь промахов и стал 39-м. Тем не менее все мы знаем, что, несмотря на неудачные личные гонки на Кубке мира, Даниил ни разу не подвёл сборную команду в эстафете. Хотя не подводил и Карим Халили, который в Пекине бежал лишь индивидуальную гонку, где финишировал 34-м с четырьмя промахами.

«Неожиданно, что Серохвостова нет. Думал, его оставят, но Даниил сейчас не в лучших кондициях. Стрельба всегда хромала, а сейчас и ходом выглядит не очень ярко, — признался двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев. — Видимо, тренеры посчитали, что лучше стабильный и надёжный Халили, чем Серохвостов. С одной стороны, неожиданно, с другой — им виднее. Но тот факт, что Халили поставили на первый этап — ошибка. Ни в коем случае нельзя, чтобы было отставание от основных преследователей. Остальным будет очень тяжело догонять. Первый этап важно пройти ровно. Надо было ставить Цветкова, а Халили — на второй».

Повторение Сочи

С 1992 года мужская сборная России практически постоянно берёт медали в эстафетных гонках. У команды было лишь два провала: в 2002 году россияне стали четвёртыми, а в 2018-м не участвовали в гонке, так как не набрали эстафетную четвёрку. На счету наших мужчин три серебра, две бронзы и одно-единственное золото, которое, увы, оспаривается, было завоёвано на Играх в Сочи в 2014-м году. Тогда Антон Шипулин на финише «разделался» с немцем Симоном Шемппом и позволил российской команде выиграть домашнюю Олимпиаду.

Сейчас сборная России точно имеет шансы на медаль, а, быть может, даже и на повторение сочинского успеха. Правда, для этого россияне должны исправить свою главную проблему – неточную стрельбу, и не забывать о мощнейшей скорости, которую они показывают.

«В таком составе мы точно претендуем на медали, можем и за золото бороться, — заявил трёхкратный чемпион мира Павел Ростовцев. — Хочется пожелать ребятам точной стрельбы. Нет ничего страшного в большом количестве промахов Логинова и Цветкова в пасьюте. Завтра новая гонка — и новый шанс».

У других сборных между тем составы максимально боевые, многие из них мы уже видели на этапах Кубка мира или на предыдущих Олимпиадах. Очевидно, главными фаворитами и соперниками нашей команды станут шведы, норвежцы, французы и немцы. По ходу сезона сборная России с лёгкостью обыгрывала всех, кроме норвежцев. Единственное золото россияне взяли, когда эстафету бежал дубль норвежской команды.

Между тем шансы на золото всё равно есть, хоть и не слишком высокие. Тем более сборная России не раз показывала, как может собираться на самые ответственные гонки.