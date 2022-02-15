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Фигурное катание на зимней Олимпиаде — 2022, короткая программа женщин: онлайн-трансляция 15 февраля, Валиева выступит

Фигурное катание. Олимпиада-2022. Валиева выйдет на лёд. Обойдётся без скандалов? LIVE
Андрей Гуров
Камила Валиева
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15-летняя фигуристка выступит на Играх, несмотря на обвинения в применении допинга. А Трусова и Щербакова дебютируют в Пекине.

Во вторник днём, 15 февраля, короткой программой начнутся соревнования одиночниц на Олимпиаде-2022 в Пекине. Россию представят Камила Валиева, Александра Трусова и Анна Щербакова. Нашим фигуристкам будет особенно тяжело выступать на фоне допинг-скандала с Валиевой. Всё внимание мира приковано к ним. Тем не менее сопоставимых по уровню конкуренток у россиянок нет. Наши девушки если кому и могут проиграть, то только самим себе. Главное, чтобы соревнования обошлись без провокаций и ученицы Тутберидзе смогли спокойно выступить в короткой программе.

Начнутся соревнования в 13:00 по московскому времени. В прямом эфире их будет транслировать Первый канал.

Оперативные результаты — в онлайн-трансляции «Чемпионата».

Расписание Олимпийских игр — 2022 в Пекине
Медальный зачёт Олимпийских игр — 2022 в Пекине
Олимпиада 2022. Фигурное катание
Женщины. Короткая программа
15 февраля 2022, вторник. 13:00 МСК
Не началось
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Новости. Олимпиада 2022
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