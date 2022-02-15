Фигурное катание. Олимпиада-2022. Валиева выйдет на лёд. Обойдётся без скандалов? LIVE
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15-летняя фигуристка выступит на Играх, несмотря на обвинения в применении допинга. А Трусова и Щербакова дебютируют в Пекине.
Во вторник днём, 15 февраля, короткой программой начнутся соревнования одиночниц на Олимпиаде-2022 в Пекине. Россию представят Камила Валиева, Александра Трусова и Анна Щербакова. Нашим фигуристкам будет особенно тяжело выступать на фоне допинг-скандала с Валиевой. Всё внимание мира приковано к ним. Тем не менее сопоставимых по уровню конкуренток у россиянок нет. Наши девушки если кому и могут проиграть, то только самим себе. Главное, чтобы соревнования обошлись без провокаций и ученицы Тутберидзе смогли спокойно выступить в короткой программе.
Начнутся соревнования в 13:00 по московскому времени. В прямом эфире их будет транслировать Первый канал.
Оперативные результаты — в онлайн-трансляции «Чемпионата».
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