Однажды Клебо получил по щеке от русского лыжника. Норвежец очень дерзко вёл себя на лыжне

В 2019 году Устюгов получил две жёлтые карточки и был дисквалифицирован после разборок с Клебо в спринте на чемпионате мира.

Зимние Олимпийские игры 2022 года для лидера сборной Норвегии по лыжным гонкам Йоханнеса Клебо пока что напоминают американские горки. Всё началось с того, что после вспышки коронавируса в расположении национальной команды 25-летний спортсмен испытывал огромные опасения относительной самой возможности приехать в Пекин и принять участие в главном спортивном старте четырёхлетия. На счастье Йоханнеса худшего развития событий удалось избежать, и на Олимпиаду он приехал вовремя – в отличие от своего партнёра по команде Симена Хегстада Крюгера, который в Пекине сможет принять участие только в марафоне.

Но первая гонка на Олимпиаде обернулась для Клебо настоящим кошмаром – уже после классического этапа скиатлона норвежский лыжник потерял всяческие шансы на попадание в тройку призёров – и на коньковом этапе Клебо прогуливался туристическим темпом, в итоге финишировав с отставанием от победителя гонки Александра Большунова в девять минут. По словам Клебо, следующий день он провёл в тяжёлых чувствах и даже раздумывал о том, что ему придётся пропустить коронный индивидуальный спринт, но в итоге он вышел на гонку и стал олимпийским чемпионом.

Затем Клебо довольно успешно выступил в классической разделке, завоевав бронзовую медаль в далеко не самой любимой для себя гонке. Однако впереди его ждало новое разочарование – в эстафете 4x10 км сборная Норвегии не смогла подтвердить звание олимпийских чемпионов, которое она добыла в 2018 году. Спустя четыре года после Пхёнчхана россияне взяли реванш у норвежцев за поражение в Пхёнчхане. Эта победа стала первой для российских лыжников в эстафете на зимних Олимпиадах с 1980 года, а норвежцы стали серебряными призёрами.

Примечательно, что судьба эстафеты во многом была предрешена уже после первого этапа гонки, когда Алексей Червоткин «нарисовал» огромный просвет Эмилю Иверсену. Бежавшим за Норвегию на втором и третьем этапах – Полу Голбергу и Хансу Кристеру Холунду – не удалось подобраться к российским спортсменам, и Клебо отправился на этап с отставанием в 45 секунд от Сергея Устюгова. На первом километре норвежец ещё сильнее отстал от Устюгова, затем ликвидировал 16 секунд отставания, но очень быстро понял, что его максимум в этой гонке – бороться за второе место с французами.

Клебо выиграл финишный отрезок у Мориса Манифика, но для него это было очень слабым утешением. Неудивительно, что после завершения эстафеты лидер сборной Норвегии выглядел очень подавленным, а его дальнейшее поведение вызвало большой резонанс у мировой общественности. На цветочной церемонии Йоханнес опустил голову, после чего норвежец не пришёл на фотосессию призёров.

«Я очень разочарован, что Клебо не пришёл на фотосессию после финиша эстафеты. Это возмущает в норвежцах. Кто те спортсмены, которые пролетают мимо журналистов в микст-зоне, когда у них плохой день и они расстроены? Норвежцы. Я из Северной Америки, где популярны НХЛ, НБА, НФЛ. Любая звезда — даже после провала в самом важном матче сезона — должна прийти и ответить на вопросы. Смотрите, как себя ведёт американская звезда горных лыж Микаэла Шиффрин. Она провалила нынешнюю Олимпиаду, но ни от кого не убегает. Я не понимаю, почему норвежская пресса позволяет этим парням так вести себя. Ты выступаешь в небольшом по мировым меркам виде спорта, пусть ты даже расстроен после гонки, просто приди и встань», – сказал канадский лыжник Девон Кершоу.

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Если бы отставание Клебо от Устюгова после передачи эстафеты было бы много меньше, чем 45 секунд, то на финишном этапе мы рисковали бы стать свидетелем нового раунда дуэли между норвежским и российским лыжниками. История взаимоотношений Йоханнеса и Сергея не обошлась без чёрных пятен. Заметный конфликт с их участием произошёл в феврале 2019 года во время спринтерской гонки на чемпионате мира, проходившем в австрийском Зеефельде.

Пути Клебо и Устюгова пересеклись в полуфинале спринта, в котором также принимал участие действующий чемпион мира в этом виде программы Федерико Пеллегрино и ещё один сильный итальянец Франческо де Фабиани. Жёсткая конкуренция за два места в финале мирового первенства не могла не привести к нешуточному противостоянию в полуфинале, которое едва не переросло в небольшую потасовку после финиша.

Долгое время гонщики выжидали, никто не выходил вперёд и не спуртовал раньше времени. Первым не выдержали нервы у Устюгова – его, правда, быстро догнали на спуске, а затем и обогнали. Более того, Сергей оказался зажат – слева ограничительные фишки, справа другие соперники, а впереди Клебо. Устюгов попытался протиснуться, но наткнулся на норвежца, который резко сдвинулся в сторону, проехал по лыжам Сергея, и оба спортсмена лишь каким-то чудом избежали падения.

В результате Йоханнес вышел в решающий раунд соревнования со вторым результатом в забеге, а Устюгов упустил шанс пробиться в финал даже лаки-лузером. После финиша откровенно разозлённый дерзким поведением Клебо на трассе Устюгов подъехал к сопернику за разъяснениями. Клебо попытался привести какие-то аргументы в свою пользу, но Сергей явно был не в духе и сначала толкнул Йоханнеса в плечо, а затем через некоторую паузу ещё и потрепал его за щёку.

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«Чуть-чуть сдали нервы на финише. Если бы шёл кто-то другой, я думаю, что такого бы не было и так бы не подрезали. Какой протест? Дали жёлтую карточку – может, за то, что я пытался протиснуться, а он меня зажимал, может, то, что мы потолкались на финише. Скоро узнаю. Состояние на самом деле хорошее. Сегодня это не тот результат, который хотелось показать. Хотелось пробиться в финал, чтобы закончить не в полуфинале», – говорил Устюгов сразу после завершения полуфинала.

«То, что произошло в полуфинале, ни в какие ворота не лезет. 100-процентное нарушение со стороны Клебо, и всё это осталось без внимания и не позволило Сергею участвовать в финале, где он точно поборолся бы за награды. Спортсмену наступили на лыжу – Клебо ему просто перекрыл лыжу, проехал по носкам, находясь параллельно с ним. Это нарушение – стопроцентный контакт. Это за рамками. За такое на этапах Кубка мира снимают», – негодовал тренер сборной России Юрий Бородавко.

В финале норвежец уверенно обыграл итальянца Пеллегрино, став победителем коронного спринта, а россиянин Ретивых финишировал третьим. Что касается Устюгова, то его результаты и вовсе были аннулированы из финишного протокола. Россиянин получил жёлтую карточку за нарушение правил обгона, а позже – вторую за неспортивное поведение после финиша, что привело к его дисквалификации. Сборная России подала протест на поведение Клебо в полуфинале, однако он был отклонён. К счастью, в олимпийской эстафете обошлось без финишных разборок Йоханнеса и Сергея, и Россия выиграла уже третье золото на этой Олимпиаде в лыжах.