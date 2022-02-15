Биатлон на зимней Олимпиаде — 2022. Латыпов в погоне за третьей олимпийской медалью! LIVE

Сегодня, 15 февраля, на Олимпийских играх — 2022 пройдёт классическая мужская эстафета по биатлону. Россию в гонке представят Карим Халили, Александр Логинов, Максим Цветков и Эдуард Латыпов. Россияне — одни из фаворитов гонки, в нынешнем сезоне сборная попадала на подиум во всех эстафетах на Кубке мира. Получится ли у команды взять долгожданное олимпийское золото? Следите за ходом гонки в нашей онлайн-трансляции.
Стартовые номера российских биатлонистов в эстафете на Олимпиаде в Пекине
До старта мужской эстафеты — ровно час! Напомним стартовые номера российских биатлонистов — Карим Халили (2.1), Александр Логинов (2.2), Максим Цветков (2.3), Эдуард Латыпов (2.4).
С полным составом участников вы можете ознакомиться здесь. Все сборные собрали сильнейшие составы — будет жарко!
Трёхкратный чемпион мира по биатлону Павел Ростовцев дал прогноз на мужскую эстафету.
«Состав сборной России на мужскую эстафету вполне логичный, тренерам виднее. Полагаю, они изучили общее состояние спортсменов, результаты на тренировках. Сюрпризов тут нет. Вместо Карима Халили мог бежать Даниил Серохвостов, но тренеры решили иначе. Это решение нужно уважать. Наверное, оно верное. В таком составе мы однозначно претендуем на медали, можем и за победу побороться. Хочу пожелать ребятам отличной стрельбы. Нет ничего страшного в промахах Логинова и Цветкова в гонке преследования. Завтра же будет новая гонка — и новый шанс», — сказал Ростовцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.
Единственная победа была у нас в 2014 году в Сочи. Да и та оспаривается в судах. Мы собрали для вас всё, что нужно знать о предстоящей гонке.
Утром прошла тренировка у женщин. Погода хорошая — дует небольшой ветер.
Себастиан Самуэльссон сделал яркое заявление в преддверии мужской эстафеты.
«Большинство из нас считает, что эстафета – изюминка всей Олимпиады. Это нечто особенное, на эту гонку всегда легко себя мотивировать. Я не доволен Олимпиадой в целом, но у нас хорошие шансы в эстафете. Будет весело. Сейчас я всё равно лучше, чем был четыре года назад. Думаю, каждый в нашей команде сказал бы то же самое. Трудно быть самоуверенными, мы знаем, что у норвежцев – лучшая команда, но попытаемся бросить им вызов, чтобы они чувствовали давление больше, чем мы. Для Норвегии будет большим провалом не золотая медаль. Они не победили в Сочи, не победили в Пхёнчхане. Так что, очевидно, они хотят это золото. Но мы сделаем всё, чтобы лишить их его. Вчера в автобусе я сказал Йоханнесу Бё, что если мы выиграем, а Норвегия займёт второе место, я уйду из биатлона», — приводит слова Самуэльссона Expressen.
В гонке преследования Эдуард Латыпов завоевал бронзу. А если бы не драма на стрельбище — мог даже за золото бороться.
Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов прокомментировал состав мужской сборной России в эстафете.
«Правильная расстановка. Латыпов — лучший вариант, чтобы финишировать, особенно сейчас. Эдуард готов, так что дай бог, чтобы все чисто отстрелялись. Мне казалось, что будет Серохвостов, у него получалось. Но сделали такой выбор. За золото бороться способны. Главное — чтобы не стреляли, как из пулёмета. Нужно разумно выверять каждый выстрел», — сказал Тихонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
- 15 февраля 2022
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