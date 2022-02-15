На ОИ-1988 девушка хотела соревноваться с мужчинами в бобслее. Но её не пустили на старт

На Олимпиаде-2022 впервые в истории разыграли олимпийские медали в женском монобобе. Таким образом, начиная с Пекина, в бобслее на Олимпиадах будет представлено по две мужские и женские дисциплины, что позволит соблюсти гендерное равенство.

За последние 35 лет бобслеистки не просто начали участвовать в международных соревнованиях и добились появления двух олимпийских дисциплин, но и попробовали состязаться с мужчинами.

Канадка заявилась на мужской турнир по бобслею

Ещё 24 года назад женщины вообще не могли участвовать в соревнованиях по бобслею на Олимпиаде. Тогда дисциплин для женщин в бобслее просто не было. Считалось, что этот вид спорта для прекрасной половины человечества слишком опасен.

Есть история, что на Олимпийских играх – 1988, которые проходили в Калгари, канадка Элейн Макдональд пыталась заявиться в мужской турнир по бобслею. Девушка хотела принять участие в соревнованиях двоек, однако судейская коллегия не допустила её даже до тренировок.

Насколько близко Элейн была к реальному выступлению на тех Играх, по прошествии стольких лет судить трудно. Но после Олимпиады в Калгари ещё 14 лет девушек в бобслее на Играх точно не было. И только в Солт-Лейк-Сити в 2002-м впервые разыграли медали в женском бобслее. Тогда первыми финишировали американки, немки заняли второе и третье места.

«Творящие историю»

В сезоне-2015/2016 бобслеистки решили совершить небольшую революцию в своём виде спорта. Главными героинями вновь стали канадские спортсменки, изъявившие желание сражаться с мужчинами, но на этот раз выйти на старт им никто не помешал.

На этапе Кубке мира в Лейк-Плэсиде женский экипаж с двукратной олимпийской чемпионкой Кейлли Хамфрис во главе впервые в истории принял участие в мужских соревнованиях! Правда, триумфа не вышло: канадская команда заняла последнее место и уступила победителям около пяти секунд.

«Дебют моей женской четвёрки на Кубке мира. Пашем, чтобы однажды это произошло на Олимпиаде… Творящие историю и разрушающие барьеры», – написала Хамфрис.

Девушки так и не смогли на равных соревноваться с мужчинами. Да и женские четвёрки на Олимпиаде не появились, зато в 2022-м в Пекине были разыграны первые медали в одноместных бобах среди девушек. И чемпионкой стала именно Кейлли Хамфрис, перебравшаяся в США и сменившая канадский паспорт на американский. Свой шаг в историю она сделала.