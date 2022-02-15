Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2022 Статьи

Бобслей на Олимпиаде: как девушки соревновались с мужчинами – одну не пустили на старт, вторая заняла последнее место

На ОИ-1988 девушка хотела соревноваться с мужчинами в бобслее. Но её не пустили на старт
Ангелина Николаева
Бобслей на Олимпиаде
Комментарии
Много лет спустя женщины всё-таки смогли стартовать в мужском турнире. Но заняли последнее место.

На Олимпиаде-2022 впервые в истории разыграли олимпийские медали в женском монобобе. Таким образом, начиная с Пекина, в бобслее на Олимпиадах будет представлено по две мужские и женские дисциплины, что позволит соблюсти гендерное равенство.

За последние 35 лет бобслеистки не просто начали участвовать в международных соревнованиях и добились появления двух олимпийских дисциплин, но и попробовали состязаться с мужчинами.

Канадка заявилась на мужской турнир по бобслею

Ещё 24 года назад женщины вообще не могли участвовать в соревнованиях по бобслею на Олимпиаде. Тогда дисциплин для женщин в бобслее просто не было. Считалось, что этот вид спорта для прекрасной половины человечества слишком опасен.

Бразильский бобслеист забыл, что на зимней Олимпиаде есть лёд. Пилот чуть не уехал один Бразильский бобслеист забыл, что на зимней Олимпиаде есть лёд. Пилот чуть не уехал один

Есть история, что на Олимпийских играх – 1988, которые проходили в Калгари, канадка Элейн Макдональд пыталась заявиться в мужской турнир по бобслею. Девушка хотела принять участие в соревнованиях двоек, однако судейская коллегия не допустила её даже до тренировок.

Насколько близко Элейн была к реальному выступлению на тех Играх, по прошествии стольких лет судить трудно. Но после Олимпиады в Калгари ещё 14 лет девушек в бобслее на Играх точно не было. И только в Солт-Лейк-Сити в 2002-м впервые разыграли медали в женском бобслее. Тогда первыми финишировали американки, немки заняли второе и третье места.

Как смотреть бобслей и наслаждаться скелетоном. Гид по олимпийским видам спорта Как смотреть бобслей и наслаждаться скелетоном. Гид по олимпийским видам спорта

«Творящие историю»

В сезоне-2015/2016 бобслеистки решили совершить небольшую революцию в своём виде спорта. Главными героинями вновь стали канадские спортсменки, изъявившие желание сражаться с мужчинами, но на этот раз выйти на старт им никто не помешал.

На этапе Кубке мира в Лейк-Плэсиде женский экипаж с двукратной олимпийской чемпионкой Кейлли Хамфрис во главе впервые в истории принял участие в мужских соревнованиях! Правда, триумфа не вышло: канадская команда заняла последнее место и уступила победителям около пяти секунд.

«Дебют моей женской четвёрки на Кубке мира. Пашем, чтобы однажды это произошло на Олимпиаде… Творящие историю и разрушающие барьеры», – написала Хамфрис.

Девушки так и не смогли на равных соревноваться с мужчинами. Да и женские четвёрки на Олимпиаде не появились, зато в 2022-м в Пекине были разыграны первые медали в одноместных бобах среди девушек. И чемпионкой стала именно Кейлли Хамфрис, перебравшаяся в США и сменившая канадский паспорт на американский. Свой шаг в историю она сделала.

Комментарии
Новости. Олимпиада 2022
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022