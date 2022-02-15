«Её глаза показывали: «Отпустите меня домой». У России катастрофа в женском кёрлинге на ОИ

Сегодня, 14 февраля, российские кёрлингистки потерпели очередное поражение на Олимпийских играх в Пекине. Наша сборная в составе Алины Ковалёвой, Юлии Портуновой, Галины Арсенькиной, Екатерины Кузьминой и Марии Комаровой выступает намного хуже, чем предполагалось, и до сих пор не одержала на турнире ни одной победы.

То, что сейчас происходит с российской командой, стало настоящей неожиданностью. Ведь в минувшие годы наши девушки показывали более чем достойные результаты. Например, в прошлом году в Калгари они стали вице-чемпионками мира, проиграв в финале сборной Швейцарии. Вообще, россиянки попадали в призы на семи из восьми последних мировых первенств. Исключением стал только 2019 год, когда сборная России заняла на турнире пятое место.



Правда, на чемпионатах Европы медалей у нас не было с 2016-го. Тогда в Ренфрушире россиянки завоевали четвёртое в истории страны золото. В том золотом составе, кстати, присутствовали Юлия Портунова и Галина Арсенькина, выступающие за сборную по сей день.



На каждом последующем чемпионате Европы наши девушки попадали минимум в топ-5. Вот и в 2021 году в Лиллехаммере они остановились в шаге от пьедестала. В полуфинале россиянки, увы, проиграли шведкам (4:5), а в матче за третье место – немкам (6:9). Зато гарантировали себе попадание на мировое первенство 2022 года.



А вот на Олимпиадах нашим кёрлингисткам никогда особо не везло. В 2018-м в Пхёнчхане они не смогли пробиться в плей-офф, заняв предпоследнее место на групповом этапе с балансом побед и поражений 2–7. В Сочи было немногим лучше – также предпоследнее место, но с балансом 3–6.

Несмотря на это, после вполне себе убедительного выступления на крупнейших турнирах в прошлом году ожидалось, что в Пекине российские девушки хотя бы поборются за медаль. Но о сражении за награды речи, увы, уже не идёт. На групповом этапе наши девушки выступают просто катастрофически. В шести матчах они потерпели шесть поражений: от США (3:9), Швейцарии (7:8), Южной Кореи (5:9), Японии (5:10), Канады (5:11) и Дании (5:10).



На групповой стадии российская сборная занимает последнее место в турнирной таблице. Исправить ситуацию, к сожалению, уже не получится. Девушкам осталось провести всего три матча: со сборными Китая, Швеции и Великобритании. Учитывая, что у четырёх сборных есть больше четырёх побед, выйти в плей-офф никак не получится.



Всё настолько плохо, что тренерский штаб, которым руководят Сергей Беланов и Ирина Колесникова, будет отправлен в отставку после Игр в Пекине. Об этом заявил вице-президент Федерации кёрлинга России Андрей Созин.

«Девчонки рассыпались, здесь нечего подбирать слова. В матче с датчанками видел их глаза, они уже ни во что не верили. Недоработали. Есть над чем подумать, ведь девочки четыре года целенаправленно готовились, выступали на чемпионатах мира и Европы, ездили в Канаду готовиться. И это провал… Какие организационные выводы сделают в федерации? Не хочется усугублять ситуацию, но задача не выполнена. Тренерский штаб будет отправлен в отставку. Я так полагаю на опыте 20 лет руководства федерацией.



На прошлой Олимпиаде не получилось… Вроде как были «нервы-нервы». А на этой — совсем рассыпались. Надо что-то думать с тренерским штабом. Принцип «всё потеряно, кроме чести» здесь не работает. Провал. Неудачное выступление. Глаза скипа Алины Ковалёвой показывали: «Отпустите меня домой, у меня ничего не получается», — сказал Созин.



Что и в какой момент пошло не так, не понимают и сами спортсменки.



«Игра с Данией продемонстрировала, что понимания нет. В восьмом энде была критическая неудача, которую невозможно ничем объяснить. Очень важный камень наехал, чего никто не может предотвратить. И это случилось в самый критический момент, когда уже нет времени что-то исправить. Очень сложно что-то говорить, когда твои попытки оборачиваются неудачей.



Здесь, наверное, и психологическое давление в начале турнира, и дальше уже тяжело выбраться после нескольких поражений подряд. Но самое главное — не можем найти свою игру. Наверное, искать ответы нужно где-то в нашей подготовке», – сказала Галина Арсенькина.

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Теперь в кёрлинге надежды остаются только на мужчин. Там всё чуть более стабильно. Сейчас российская сборная располагается на четвёртом месте в зачёте предварительного этапа и имеет все шансы на выход в плей-офф.



Главный турнир последних четырёх лет для наших девушек провален, хотя ещё и не успел завершиться. В тренерском штабе команды готовятся серьёзные перестановки, и сколько времени потребуется на работу над ошибками, не знает никто. Будем надеяться, что хотя бы на чемпионате мира, который пройдёт в апреле этого года, наши девушки выдадут более высокий результат, чем на Играх. Хотя, конечно, хотелось успеха и в Пекине.