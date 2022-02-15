«Один норвежец написал нам, как убежать от Иверсена». Золото в лыжах глазами тренера

Лыжные эстафеты на Олимпиаде в Пекине принесли сборной России две золотых медали. Сначала женская команда разобралась со всеми соперницами, после чего все плакали и смеялись, что-то кричали и вновь плакали от невероятного счастья. А на следующий день наши парни просто разорвали соперников на мелкие части и финишировали с флагом! И стадион просто дрожал от того, что происходило на финише.

Когда эмоции чуть улеглись, тренер сборной России Сергей Турышев в своём блоге рассказал, как проходили эти эстафеты изнутри, поделившись интереснейшими подробностями.

«Юля почувствовала вкус крови»

«Ну что, прошедшие выходные стали для нашей команды просто фантастическими. Эмоции до сих пор не улеглись. Две великие, просто великие победы. Это огромная радость для страны, для команды, для всех.

Но давайте по порядку. Все девочки перед женской эстафетой были предельно заряжены. Юлия Ступак продемонстрировала прекрасный ход в индивидуальной гонке и показала, что отлично готова. Наталья Непряева была злая из-за той одной десятой секунды, которая отделила её от бронзы. Татьяна Сорина была недовольна тем, что в разделке не получился у неё второй круг, а Вероника Степанова на эмоциях после спринта была готова горы свернуть. Настроены все были отлично.

Юля с ходу захватила лидерство. На первом же спуске никто из соперниц не мог её накатить, все немножко даже проигрывали. Мы с Маркусом Крамером переглянулись: хорошо! В первый подъём она пошла достаточно уверенно, а потом по рации сообщение: Юля начинает уходить. К завершению круга на спуске, где я стоял, она подошла с отрывом. Я крикнул ей, что на равнинной части всё отлично, её и нужно хорошо отрабатывать, пользуясь отличным скольжением лыж, а подъёмы чуть спокойнее.

Фото: Maja Hitij/Getty Images

Но, видимо, Юля почувствовала вкус крови, она же уходила, отрывалась, надо работать от и до. Это и сыграло с ней злую шутку, на финише немка практически взяла Ступак, выбрав почти всё из 20 секунд отрыва. Коварный круг, здесь нужно сдерживать эмоции, быть хладнокровным и до конца стараться слушать подсказки тренеров».

«Наташа тащила, у Тани неожиданно не сработали лыжи, Вероника всё сделала хладнокровно»

«Можно было попробовать сохранить гандикап от немок, не включаться максимально со второго круга, а отрабатывать только верхушки подъёмов, равнину и уход на спуск – это самая основная часть, где и решается судьба гонки, ведь подъёмы все проходили примерно одинаково. В любом случае Юля провела свой этап прекрасно и отправила в гонку Наталью Непряеву.

Наташа сразу пошла вперёд, хотя тренеры подсказывали ей, чтобы она пропустила вперёд немку Катарину Хенниг, тоже прекрасную классистку. А она тащила её весь этап. Возможно, Непряева побоялась выпустить соперницу вперёд, чтобы самой задавать темп и держать отрыв от сборных Швеции и Норвегии. Возможно, думала, что она в любом случае за счёт лучших спринтерских качеств опередит немку. Но Катарина отсиделась за спиной Наташи, сохранила чуть больше сил и выиграла на финише четыре секунды.

Этот отрыв Таня Сорина ликвидировала мгновенно, догнав Викторию Карл. Маркус Крамер сказал, что Карл не в очень хорошей форме, Таня с ней быстро справится. Так и было некоторое время с начала этапа, но именно в этот день у Сориной почему-то не сработали лыжи. Возможно, именно её марка лыж не работала именно так, как мы ждали. Но Таня, проигрывая на спусках, героически дотерпела свой этап, не проиграв практически ничего.

Вероника Степанова свой этап провела хладнокровно. Она же начала гонку спокойно, и это было абсолютно правильное решение. Шведки и финки, увидев, что Степанова отстаёт от немки, рванули вперёд, чтобы нас достать, ну и «накушались». А Вероника вработалась, постепенно достала соперницу и ушла. Она показала очень красивый финиш. Такой победы у нас давно не было!»

Фото: Maja Hitij/Getty Images

«Крамеру написали – от Иверсена нужно уходить сразу, он не любит рваный темп»

«Что касается ребят, то во время эстафеты были сложнейшие погодные условия. Я утром проснулся, в окно выглянул и тут же дежавю с чемпионатом мира в Оберстдорфе: тогда тоже была тяжёлая погода, шёл снег. Но в Германии снег шёл в тёплую погоду, а тут мороз и снег. Сразу по приходу на стадион оттестировали для ребят лыжи, подобрали мазь держания, нашли варианты со скольжением.

И когда увидели, что Алексей Червоткин отрывается от соперников даже в снегу, то поняли, что с самочувствием у него полный порядок, а лыжи работают замечательно. Когда он пошёл на второй круг на первом подъёме, то делал это очень уверенно и спокойно. А за ним — Эмиль Иверсен, который шёл, наваливаясь на палки, а это признак усталости.

Я ему крикнул: «Лёха, ты идёшь спокойно, а сзади народ начинает уставать, Иверсену уже тяжело». Червоткин, видимо, услышал эту информацию либо от меня, либо на следующей отсечке и начал отрываться ещё больше.

Нужно сказать, что накануне эстафеты один из норвежских специалистов написал нашему тренеру Маркусу Крамеру, что Червоткину нужно убегать с первого круга.

«Эмиль Иверсен не любит горы, и если от него попытаться сразу убежать, то может многое получиться, поскольку неуверенно чувствует себя при дёрганом темпе. Если ему дать вработаться – потом будет тяжело убежать», — написал этот тренер.

Мы эту информацию приняли к сведению, но никому озвучивать не стали. Закулисная борьба всегда идёт, и непонятно, можно доверять тому, что мы узнали, или нет. Я сказал об этом только во время гонки по рации. Не знаю, как воспринял Юрий Викторович Бородавко эту информацию, давал ли подсказки Червоткину на эту тему, но Лёха свой этап уверенно выиграл».

Фото: Al Bello/Getty Images

«Давали расклад каждые 300 метров»

«Саня Большунов перед гонкой просил давать ему как можно больше информации: как идут соперники по отсечкам, чтобы слишком быстро не кидаться, а постепенно наращивать темп. Мы говорили Саше расклад каждые 300 метров – как он проходит спуски, подъёмы и равнину. Большунов всё контролировал.

После эстафеты мы слышали и читали такие мнения, что Ийво Нисканен на своём этапе отыграл у Саши около 50 секунд. Да, отыграл. Но они по разным трассам ехали! Большунов шёл первым, прокладчики проходили до него по лыжне за 3-5 минут, а снег не прекращался и успевал трассу прикрывать. Получается, он торил трассу для остальных. Нисканен, отстававший почти на две минуты, шёл вообще после группы лидеров, то есть по чистой трассе и накатанной лыжне.

Нисканен, безусловно, очень силён, он отлично провёл свой этап. А Большунов прошёл свой этап фантастически. Он увеличил преимущество над Норвегией до минуты.

Денису Спицову тоже сказали, что со старта рваться никуда не нужно. Он пробежал очень уверенно, сумев сохранить примерно тот же гандикап. Да, Денис сразу после окончания этапа сказал, что лыжи не очень хорошо работали, но это лишь его ощущения. Невозможно было бы удержать такое преимущество при плохой работе лыж, если ты не наголову сильнее всех. А Спицов, опять же, торил лыжню для всех остальных».

«Спокойнее, ещё спокойнее!»

«Перед стартом Сергея Устюгова мы сказали ему, чтобы начинал спокойно, очень спокойно. Елена Валерьевна по рации говорила то же самое, Алексей Червоткин с Александром Большуновым после своих этапов сказали, что начинать быстро нельзя, накрывает. Устюгов пробегал мимо меня, я ему кричал: «Сергей, спокойно, никуда не дёргайся, всё в порядке!»

А потом по рации информация: Устюгов выигрывает на каждой отсечке, на каждых 300 метрах! Да как так-то? По ощущениям, он шёл спокойно, никуда не рвался, но за один километр бросил Йоханнесу Клебо и другим преследователям 15 секунд! В чём дело? Либо Серёга рванул, либо Клебо слишком медленно начал. Когда норвежец пробежал мимо меня, я понял, что это норвежец пошёл таким темпом. Юрий Викторович Бородавко тоже крикнул ему: «Ещё спокойнее!»

Сергей пошёл ещё спокойнее. В конце первого круга Йоханнес предпринял попытку атаки, которая и решила судьбу гонки. Отрыв сократился до 42 секунд, а мы кричали Устюгову: «Серый, всё нормально, просто держи этот темп и никуда не рвись». Устюгов именно этот и сделал. После первого подъёма на втором круге Клебо начал оборачиваться и всё стало ясно.

В горах при ускорениях тебя может вырубить по щелчку пальцев. Это же не равнина, и отставание не 20 секунд. В общем, Йоханнес предпочёл сосредоточиться на борьбе за второе место и удержать синицу в руках. В какой-то момент даже показалось, что француз Морис Манифика сможет обыграть Клебо, но нет. С другой стороны, кто бы до гонки мог сказать, что сборная Франции забежит в тройку призёров? А они каждый раз на крупных турнирах это делают, даже когда состав у них вроде бы слабый».

«Теперь поздравляйте с золотом. А мы вас со вторым местом поздравляем»

«Серёга Устюгов финишировал с флагом. Разрешение на это по рации дала Елена Валерьевна. Я тут же передал Антону Смирнову, нашему сервисёру, который стоял на выходе к стадиону, что только он может кричать Устюгову про флаг. До этого нужно сохранять концентрацию и отрабатывать. На финишном спуске норвежские тренеры уже начали нас поздравлять, хотя Сергея ещё не было в пределах видимости.

Мы отвечали – подождите, рано ещё, а они говорили, что тут уже ничего не случится, слишком сильна сборная России. Но когда Устюгов пробежал мимо, тогда мы обернулись к норвежцам – теперь поздравляйте с золотом, а вас мы поздравляем со вторым местом. Это действительно было очень красиво и убедительно.

Фото: Al Bello/Getty Images

Поздравляю всех болельщиков. Мы чувствуем вашу поддержку, спасибо!

И хочу напомнить, что на Олимпиаде в лыжных гонках будет разыграно ещё четыре комплекта наград в командных спринтах и марафонах, где мы тоже рассчитываем побороться за высокие места. Хочется, чтобы медали из Пекина увезли как можно больше российских спортсменов».