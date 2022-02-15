«Чем же русские мажут лыжи?» Шведский журналист усомнился в честности побед сборной России

Лыжные эстафеты на Олимпийских играх в Пекине прошли под знаком превосходства российских спортсменов. За два дня у нас появились семь новых олимпийских чемпионов, а Александр Большунов завоевал уже своё второе золото. А вот шведский обозреватель Томас Петтерссон высказал мнение, что эти российские победы могут быть нечестными.

«Нас одурачили?»

Скандинавский журналист отметил прекрасную работу лыж у сборных России и Германии в женской эстафете. Как итог — обе команды оказались на верхних строчках итогового протокола. При этом Петтерссон намекнул на возможное использование запрещённой мази со фторсодержащим элементом.

«Нас одурачили? У команд России и Германии лыжи потрясающе работали на протяжении всего дня. Они просто проделали прекрасную работу? Это возможно и вполне вероятно.

Проблема в том, что правду мы никогда не узнаем наверняка. В наши времена точное попадание в смазку встречается подозрениями — чем же русские на самом деле мажут лыжи», — приводит слова Петтерсона Expressen.

Естественно, подобные заявления возмутили российскую сборную. Самая молодая лыжница в нашей победной четвёрке Вероника Степанова эмоционально ответила журналисту.

«Комментатору шведской газеты Томасу Петтерссону чудится запрещённый (в Европе) фтор C8 на наших эстафетных лыжах в Пекине, он их просто чувствует на расстоянии — даже если их там нет.

Не хотите ещё проверить, нет ли у меня в трусиках запрещённого моторчика, как у Карлсона, который живёт на крыше? Обещаю вам, это куда более громкий заголовок для Expressen будет!» — написала Степанова в своём «инстаграме».

Кстати, Вероника уже не первый раз отвечает зарубежным журналистам после их громких заявлений. Вот что она написала после слов норвежца Яна Петтера Сальтведта о том, что российских спортсменов не должно быть на Олимпиаде.

«Мистер Сальтведт, вы действительно не хотите видеть меня на Олимпийских играх, не так ли? Извините, что принимаю это на свой счёт, но вы, кажется, хотите лишить меня права участвовать в Играх, потому что каким-то образом решили, что это «несправедливо»? Несправедливо по отношению к кому, можно узнать?

Я вообще-то написала это пару дней назад, а потом передумала и решила не публиковать. Не вмешиваться. Но затем я заметила, что мистер Сальтведт просто так не сдаётся, и подумала: почему же я молчу, когда кто-то так занят спорами о том, чтобы выгнать мою страну и меня с Олимпийских игр?» — написала Степанова в своём «инстаграме».

Скандал перед Олимпиадой

Инцидент произошёл менее чем за месяц до старта Олимпиады. Норвежские и шведские лыжники признались, что использовали запрещённые мази для подготовки инвентаря. Это произошло во время Кубка Скандинавии — турнира, не имеющего мирового значения. Позже стало известно, что никого не накажут, поскольку доказать использование смазочного материала со фторсодержащим элементом просто невозможно. Прибор, способный определить наличие запрещённых веществ в мазях, пока не откалиброван. К тому же Кубок Скандинавии не входит в список турниров, где использование фтора запрещено.

«Никто не будет стрелять себе в ногу, все команды готовят лыжи теми средствами, которые остались в запасе. Со фтором C8, конечно. Доказать нарушение, а именно использование фтора, невозможно, прибора так и нет. Как сейчас проверяют сервисёров? Приходят представители FIS, смотрят на те средства, что находятся в чемоданчиках. Но там ведь только то, что разрешено. А на деле всё иначе.

Насколько мне известно, как только было принято решение о запрете фтора, норвежский сервис подогнал к с складам производителей грузовики и полностью выкупил все средства с С8. Думаю, у них никаких проблем нет», — рассказывал в январе «Чемпионату» на условиях анонимности один из сервисёров, работающих в иностранной сборной (не Норвегии и не Швеции).

«До появления надёжного аппарата попытки использования фтора продолжатся»

Несмотря на то что в Китае не действуют правила Евросоюза, запрещающие фтор, его применение на Олимпиаде запрещено. Вот как месяц назад комментировал ситуацию президент Федерации лыжных гонок Норвегии и член Международной федерации лыжного спорта (FIS) Эрик Рёсте.

«Все специальные организации и члены индустрии подписали документ о запрете использования C8 на соревнованиях FIS в этом сезоне. Так как Олимпийские игры следуют правилам FIS, то аналогичный запрет будет применяться и в Китае. Конечно, правы те, кто говорит, что правила ЕС в Китае не действуют. Но правила FIS действуют на Олимпиаде. Норвегия должна следовать этому регламенту, как и другие страны», — сказал Рёсте в беседе с Dagbladet.

Высказалась по поводу запрещённого фтора тогда и Вероника Степанова.

«Правила во всём мире различаются, нужно исходить из этого. Если Китай позволяет применять продукты C8, то все, у кого они есть в наличии, захотят ими пользоваться на Олимпиаде, если это будет лучшим вариантом смазки. Такова реальность. Давайте вести себя честно. До появления надёжного аппарата для тестирования попытки использовать продукты С8 продолжатся. Если Китай разрешает использование продуктов с фтором C8, то все, у кого есть доступ к этой смазке, будут использовать её на Олимпиаде, если она будет лучшим вариантом на лыжне. Такова реальность», — говорила тогда Степанова норвежской прессе.

Мнение Вероники тогда разделили ещё несколько иностранных спортсменов. Каждый из них предположил, что кто-то обязательно использует фтор на Олимпийских играх, поскольку в Китае нет запрета на его применение. При этом в FIS отмечают, что метод тестирования, который приведёт к дисквалификации спортсменов за использование нелегальных мазей, введут лишь в сезоне-2022/2023.