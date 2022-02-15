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Биатлонная мужская эстафета на ОИ-2022: реакция тренера Максимова на промахи Латыпова, лишившие сборную России золота

Вся боль мужской эстафеты в одном кадре. Тренер по стрельбе в ужасе от работы Латыпова
Александр Фролов
Реакция тренера Максимова на промахи
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Финишёр сборной России зашёл на два штрафных круга и упустил золото, которое само шло в руки.

Мужская биатлонная эстафета на Олимпиаде в Пекине вряд ли могла сложиться для России более драматично. Мы шикарно начали: Карим Халили создал небольшой, но комфортный отрыв от преследователей. Следом на трассу вышел Александр Логинов, продемонстрировавший как шикарный лыжный ход, так и великолепную стрельбу.

Отрыв продолжал расти и после того, как эстафету принял Максим Цветков. Наши парни практически не промахивались, что позволяло чувствовать себя достаточно уверенно перед заключительным этапом.

Трагедия России в биатлоне. Латыпов растерял минуту отрыва и упустил золото Олимпиады Трагедия России в биатлоне. Латыпов растерял минуту отрыва и упустил золото Олимпиады

Операторы гонки регулярно наводили камеры на тренера сборной России по стрельбе Максима Максимова, который сдержанно радовался после каждого удачного рубежа от своих подопечных. Завершать эстафету должен был Эдуард Латыпов, набравший в Пекине неплохую форму. Биатлонист, на которого выпал огромный груз ответственности, начал этап за здравие: держал хороший темп и без единой ошибки отстрелялся на лёжке. У Эдуарда была почти минута преимущества перед соперниками — всё зависело от последней стрельбы.

Биатлон. Олимпийские игры-2022. Пекин, Китай
Мужчины. 4 x 7.5 км Эстафета
15 февраля 2022, вторник. 09:30 МСК
Окончено
1
Норвегия
1:19:50.2
2
Франция
+27.4
3
Россия
+45.3

И тут началась настоящая спортивная трагедия. Латыпов первым же патроном попал лишь в габарит, не сумев закрыть мишень. Следом Эдуард тут же промахнулся ещё дважды, очевидно, не совладав с нервами. После одного попадания пошли ещё промахи: всего Латыпов промазал целых пять раз, что привело к двум штрафным кругам. Шансы на золото были потеряны, и тут камера снова выхватила Максимова — тренер в ужасе схватился за лицо и печально закрыл глаза. В этом кадре выразилась, пожалуй, вся боль болельщиков, смотревших эстафету.

Максим Максимов

Максим Максимов

Фото: Кадр из трансляции

Вперёд улетели норвежцы и французы, не допустившие таких грубых ошибок. Эдуард какое-то время «упирался», но догнать конкурентов было уже невозможно: пришлось довольствоваться только бронзовой медалью. Достижение неплохое, но, учитывая, как складывалась гонка, результат стал огромным разочарованием. Немудрено, что после финиша Латыпов разрыдался в объятиях тренеров и партнёров по команде. Главное, чтобы наш парень не сломался после такого провала. Увы, это спорт, и неудачи случаются со всеми.

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