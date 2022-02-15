Благодарность от рок-звезды и весточка от голливудской актрисы. Кого впечатляла Трусова?

Талантом Русской ракеты восхищаются далеко за пределами нашей страны. Саша не раз привлекала к себе внимание всемирно известных людей.

Александра Трусова — девушка-феномен, чья слава выходит далеко за рамки фигурного катания. Перед её четверными прыжками и талантом преклоняются даже популярные музыканты и голливудские звёзды! Фигуристка, победившая гравитацию и запустившая женское одиночное в космос, приковывает к себе внимание самой искушённой публики.

Да и как иначе? Ведь она — личность с большой буквы. Личность, которая следует по своему особому пути в большом спорте и находит живой отклик и поддержку окружающих.

Благодарность от рок-звезды

В своём первом взрослом сезоне Александра Трусова выступала в произвольной программе в образе главной героини сериала «Игра престолов» — Дейнерис Таргариен. Саша перевоплотилась на льду во владычицу драконов. Русской ракете, которую болельщики уже тогда негласно окрестили «королевой квадов», эта роль подошла идеально. Но Трусова всё равно старалась максимально понять, как и о чём ей катать, поэтому не только посмотрела несколько сезонов сериала, но и прочитала книгу Джона Мартина «Песнь льда и пламени», лёгшую в основу экранной истории.

Усилия Саши не прошли даром: из неё получилась идеальная владычица. Только не драконов, а четверных прыжков, с которыми она каталась под саундтрек «Игры престолов» — Pray (High Valyrian). Эту песню написал лидер известной британской рок-группы Muse Мэтт Бэллами. Напряжённая музыка с героическими нотками удачно сопровождала головокружительные прыжки фигуристки и помогала с первых секунд настроить зрителей на просмотр захватывающего проката.

Под этот трек Трусова выиграла свой первый взрослый этап Гран-при — Skate Canada и с ходу установила два мировых рекорда: в произвольной и по сумме обеих программ. Тогда Саша приземлила три из четырёх квадов, два из которых были в каскаде. Это было невероятное достижение, и оно не осталось незамеченным самим Мэттом Бэллами.

Музыкант увидел видео выступления Саши под свою песню и восхитился отважной русской фигуристкой, покоряющей четверные прыжки. В честь её победы он опубликовал отдельный пост в своём «инстаграме».

«Поздравляю Александру Трусову с победой на Skate Canada с тремя четверными прыжками. И спасибо ей за то, что она использует Pray (High Valyrian) в качестве саундтрека», — написал Беллами.

А ведь под песни группы Muse каталось довольно много фигуристов, но именно Саша удостоилась такого внимания и личного поздравления от рок-звезды!

Привет от голливудской актрисы

Александре, безусловно, польстило внимание Мэтта Бэллами, но, будучи поклонницей «Игры престолов», ей очень хотелось, чтобы её произвольную программу оценила ещё и актриса, сыгравшая Дейнерис — Эмилия Кларк. Чтобы осуществить это желание, она записала для своего кумира видеобращение, которое затем разместили в ленте официальной страницы «инстаграма» Олимпийского канала.

«Привет, Эмилия Кларк. У нас есть сообщение для вас от Александры Трусовой», — сказано в подписи.

«Хочу, чтобы актриса, которая играет Дейенерис, мне где-нибудь написала. Или я хотела бы встретиться с ней», — произнесла Трусова.

Встреча с Эмилией Кларк у Саши не состоялась. Написала ли ей актриса — неизвестно. Но как минимум Эмилия её заметила, хотя фигурным катанием не интересуется. Во всяком случае на американских форумах всплывали сообщения, что прокат Саши Эмилия видела и ей понравилось, а также она передавала от себя спортсменке привет.

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Кантилевер, впечатливший номинантку на «Оскар»

Ещё одна голливудская звезда, которую впечатлило катание Александры Трусовой — это легендарная актриса Шэрон Стоун. В феврале прошлого года она перепостила в своих «сториз» видео с фрагментом показательного номера Саши под композицию Game of Survival в исполнении Ruelle. Этот ролик она заприметила на странице «инстаграма» the.figureskatingworld. На нём фигуристка исполняет свой фирменный элемент — кантилевер. Шэрон так поразил этот трюк на льду, что она не удержалась и поделилась им у себя.

И её можно понять: тот, кто хоть раз видел, как Саша делает кантилевер, согласится, что она в нём непревзойдённый мастер. Среди девушек — точно. Да и среди парней мало кто сможет бросить ей вызов в этом деле. А если бросит, то, скорее всего, проиграет. Русская ракета никому не уступает. Особенно сильному полу.

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Ждём весточку от Эммы Стоун

В олимпийском сезоне Александра Трусова вновь катается в произвольной программе под саундтрек из известного фильма. На этот раз выбор пал на «Круэллу». На льду фигуристка предстаёт в роли коварной главной героини, которую в самой картине играет неподражаемая Эмма Стоун. По признанию Саши, она бы хотела встретиться с этой актрисой и, возможно, спросить у неё, как лучше передать образ Круэллы.

Впрочем, Трусова и без всяких советов прекрасно справляется. Но будет здорово, если Эмма Стоун посмотрит выступление нашей «королевы квадов» и оставит свой звёздный отзыв.