Латыпов выиграл на Олимпиаде три медали. Но он самый несчастный человек в сборной России

В мужской эстафетной гонке по биатлону произошла, пожалуй, главная драма этой Олимпиады: три этапа наша команда шла первой, «везла» соперникам приличное преимущество, но растеряла шансы на золото на последнем.

Эдуард Латыпов, который завершал эстафету, к стойке подошёл с минутным отрывом, но на последнем рубеже эмоционально поплыл, не потянул психологически и допустил непростительные 5 промахов при 8 выстрелах. Катастрофа. Итог – 2 штрафных круга, прощание с первым местом и рыдания на финише.

Сейчас Латыпов в глазах российских болельщиков стал злом, который отобрал золотую медаль у парней, которые три этапа лидировали. В его адрес льётся нескончаемый поток ненависти: ему предлагают закончить с биатлоном, называют позором России и слепым, пишут, что он облажался и лишил других парней золота.

Да, Латыпов на этой Олимпиаде уже не в первый раз лишил команду золота – в смешанной эстафете он тоже вышел на последний этап в качестве лидера, но на последнем круге его опередили француз и норвежец, из-за чего команда заняла третье место. Он уедет домой с осознанием, что дважды подвёл своих, лишил медалей тех, кто на своих этапах выложился и дал ему преимущество во времени – нужно было только довести дело до конца без ошибок. Латыпов не оправдывает себя, признаёт свою вину и явно переживает намного сильнее, чем каждый из тех, кто смотрел эту гонку по телевизору.

Но надо всё же признать, что этот результат не трагедия. Мы не были явными претендентами на золото в эстафете, пусть и надеялись, что сможем побороться (об этом говорят и результаты этапов Кубка мира). Этот результат – показатель хорошо проделанной работы, в которой не хватило одного важного элемента: работы с психологией.

Объективно в биатлоне мы идём следом за Норвегией и Францией. Прыгнуть выше своей головы можно, но для этого необходимо, чтобы из механизма не вываливались важные для его работы детали. В этот раз ими стали нервы, которые могли дрогнуть у любого. Но дрогнули у Латыпова.

Он всё про себя знает и ещё долго не забудет, как совершил эти промахи. Но это его личная трагедия. И нет смысла ненавидеть человека в соцсетях, если он сам сейчас ненавидит себя сильнее.