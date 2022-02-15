«Это был всплеск эмоций». Российский конькобежец показал неприличный жест на Олимпиаде

Сегодня на Олимпийских играх в Пекине российские конькобежцы впервые в истории завоевали медаль в командной гонке преследования. Руслан Захаров, Сергей Трофимов и Даниил Алдошкин взяли серебро, обеспечив себе олимпийские медали уже в полуфинальной стадии. Однако сразу после полуфинального забега с американцами у наших спортсменов случился небольшой казус.

Наша команда не просто выиграла полуфинальный забег, но и установила сразу два рекорда: олимпийский и мировой для равнинных катков. И 20-летний Даниил Алдошкин, для которого эта Олимпиада стала дебютной, а гарантированная медаль – первой, не сумел совладать с эмоциями после финиша. После того как он пересёк финишную черту, он торжественно вскинул руки над головой и… показал неприличный жест! Даниил устремил вверх средние пальцы, и этот неоднозначный момент попал в телевизионную трансляцию.

Сам Алдошкин объяснил произошедшее просто: «Я вскинул руки. У меня первая медаль, первая Олимпиада. Ничего не имел в виду такого. Прошу прощения, если это кого-то затронуло».

Жест, конечно, неприличный, но он точно не был направлен в сторону американских или других иностранных спортсменов. Поэтому даже норвежец Халльгейр Энгебротен, соперник россиян по финальному забегу, не стал упрекать Алдошкина: «Я думаю, это просто реакция на то, что ребята вышли в финал. Он всё объяснил, для меня этого достаточно».

Молодого напарника по сборной поддержал и опытный Руслан Захаров: «В конькобежном спорте мы боремся со временем, не с соперником. Это была чисто эмоциональная реакция».

Официальные лица российской сборной отнеслись к произошедшему с пониманием. Но президент Союза конькобежцев России Алексей Кравцов на всякий случай принёс официальные извинения:

«Сегодня был очень эмоциональный день для нашей команды. Даниил – дебютант Игр, у него первая в карьере медаль Олимпиады. В полуфинале команда установила олимпийский рекорд. Это был выплеск эмоций.

Мы поговорили со спортсменом, он сделал заявление на пресс-конференции. Эмоции взяли верх на финише, никакого подтекста в этом действии не было. Сожалеем, если кто-то иначе воспринял эту ситуацию и она кого-то обидела. От лица Союза конькобежцев России приносим свои официальные извинения».

Это не первый раз, когда на Олимпийских играх в Пекине российский спортсмен попадает в подобную ситуацию. Уже обсуждали и фигуристку Анастасию Мишину, которая «ничего» не поняла в эфире, и сноубордиста Вика Уайлда, выругавшегося после проигрыша в 0,01 секунды. А после неудачного забега на 500 м эмоций не сумел сдержать конькобежец Руслан Мурашов.

В общем, Олимпиада уже получилась полной на эмоции и события. Как бы то ни было, на Алдошкина никто не обиделся, и он может со спокойной душой продолжать радоваться своей первой олимпийской медали.