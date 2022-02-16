«Серебро Олимпиады — это не вау». Монолог Трегубова: почему медаль не должна тебя менять

Выиграв серебро на Олимпиаде-2018, Никита Трегубов готовился к гонке за золото в Пекине. Однако перед самыми Играми сдал положительный ПЦР-тест и выбыл из состава.

— Олимпиаду я смотрю по телевизору, и это для меня новые чувства. Непривычно слушать комментаторов. Всегда сам соревнуешься, а сейчас сидишь дома и понимаешь, что мог бы быть там.

Обидно, что именно так всё произошло. Мы были на сборах, готовились — и тут мне приходит положительный тест. Меня выселили в другую гостиницу, там я сдал ещё один тест — и он тоже оказался положительным. Никто не знал, что делать. Повезли в больницу на скорой.

А я себя нормально чувствовал, и это самое обидное. Понятно, когда ты неделю лежишь с температурой, у тебя кашель, сопли, голова болит, – тогда никаких вопросов. А я как будто и не болел. В спорте всякое бывает: ты травмировался или заболел чем-то серьёзным, а тут вроде как обычное ОРВИ, ничего криминального. Но тест положительный — и всё.

Даже не хочу вспоминать, что тогда чувствовал. За ту неделю я многое пережил, испытал разные эмоции и изрядно понервничал. Так что, когда финально сказали, что я не еду, шока не было, я уже был готов ко всему.

Сейчас провожу время с семьёй, тренируюсь и готовлюсь к чемпионату России. Всё в штатном режиме, только без соревнований. Дома [в Красноярске] я люблю кататься на снегоходе. Могу на охоту съездить или ягоды в лесу пособирать. Там полностью отключаешься от всего: уже неважно, чемпион ли ты. Там ты обычный человек, как все. Надо идти — ты идёшь, нет еды — ты готовишь, нет ни связи, ничего. Это вообще кайф.

Общался с ребятами, которые были в Пекине. Обменивались советами, мнениями. Я им сразу сказал: «Если нужна какая-то помощь – обращайтесь. Я никогда не откажусь. Чем смогу, тем помогу». Понятное дело, что мы все профессионалы, но порой спрашивали, какую технику поставить, какие коньки, какой номер коньков.

Мы всегда друг другу помогаем. Писали, что я на Олимпиаду в Корею поехал совсем один, но нет: был массажист, второй спортсмен, почти полная команда бобслейных тренеров, которые мне помогали. Очень много моих вопросов решали, в том числе снимали по трассе.

В Корее [на Олимпийских играх — 2018] я делал то, что умею. Был флаг или нет, я всё равно делал бы всё как есть. Да, тогда была сложная ситуация [с отсутствием флага], но она практически никак эмоционально или морально не давила.

Я выходил на старт, видел свою трассу и понимал, что должен пробежать и проехать. Думал только об этом. Если бы я выходил с мыслями: «Так, нет флага. Блин, что же делать? Как быть?» – это было бы не очень. И перед тренировкой, и перед соревнованиями я всегда стараюсь думать только о хорошем и держать в голове позитивные мысли. Это несложно: каждый человек должен понять, что доставляет ему радость. Образно: если для тебя это автомобиль, то думай об автомобиле. Животные – думай о животных, семья – о семье.

Стараюсь в себя верить. Неважно, какая ситуация, я всегда знаю, что могу.

У меня была ситуация, когда два года назад болел и лежал с температурой 39.5 четыре дня. Однажды с температурой 37.2-37.5 выступал на соревнованиях. Но даже в тот момент всё равно верил, что могу выиграть, что у меня есть на это все силы, хотя я там не смог ни пробежать, ничего. Бывает, что первый заезд не получился, но всё равно думаю, что могу прыгнуть выше головы. Даже если я иду 15-м, это не значит, что у меня нет шансов. Всегда верю, что всё точно будет хорошо.

С мыслями о медалях я никогда не катаюсь. Так делать нельзя. Чем больше будет таких мыслей, тем хуже всё сложится. Глупо обещать себе: «Вот сейчас возьму золото». Не возьмёшь потом, и что?

Когда выходишь на соревнования, будь то Кубок мира, чемпионат мира или Олимпиада, не нужно думать: «я должен», «я обязан победить». Я никому ничего не должен. Я должен хорошо проехать и остаться доволен собой, где бы ни выступал.

Понятно, что у каждого спортсмена одна цель – олимпийское золото. Но на каждый старт я выхожу с одинаковым настроем. Что в Сочи, что в Корее.

Просто думать о золоте – выиграть не поможет.

Самое сложное на Олимпиаде – справиться со своими эмоциями. Основа всего – не думать, что надо обязательно что-то завоевать, а сосредоточиться только на хорошем разбеге и проезде. Если всё это сложится воедино, то будет результат.

Я начал заниматься скелетоном в 15 лет – до этого играл в футбол, но не сложилось. Команда распалась, и пришлось уйти. В Красноярске у нас нет столько профессиональных школ, как в Москве. Не представлял, что я буду делать без спорта. У меня с раннего возраста сложился распорядок: сначала учёба, а потом идёшь на тренировку.

Папа, когда с футболом всё закончилось, предложил: «Чего будешь дома сидеть? Иди занимайся спортом дальше». В бобслей в моём возрасте было ещё нельзя, поэтому решил попробовать скелетон.

Попробовал – через три года уже был на Олимпиаде.

Я выиграл олимпийское серебро в 23, но это никак на меня не повлияло. В моей жизни или подготовке ничего не поменялось. Я же не золото взял! Да, серебро, но это не вау – просто хорошо. И уж точно не значит, что я должен расслабиться и ничего не делать. Я не выхожу на старты с мыслями, что я серебряный медалист Олимпийских игр.

Я думаю, что будет дальше. Как мне жить сейчас? Как выступать? Прошлым я не живу – думаю о будущем. Есть цель поехать на Олимпиаду в Италию. Неважно, поехал бы я в Пекин, взял бы там золото, – я бы так и так продолжил работать.

В Сочи, на своей первой Олимпиаде, я и не думал, что возможно что-то выиграть. Кое-как на неё отобрался вообще, и это уже была большая радость. Конечно, я делал всё, что от меня зависело, понимал, что надо бороться.

То, что это домашняя Олимпиада, даже не думал. Домашняя, не домашняя – было без разницы. Но всё было идеально организовано, а по сравнению с Кореей – просто небо и земля. В Пхёнчхане в Олимпийской деревне была замёрзшая грязь, волонтёры не говорили по-английски, забастовки водителей случались, из-за чего трансферы задерживались.

Хотя, когда я медаль выиграл, мне уже всё понравилось. Я там вдоволь нагулялся: и в Сеул съездил, и на море. Классно, что на трибунах были болельщики – на финише встречали с флагами. Это придавало сил и настроя.

В Китае совсем не так. Когда я был там на предолимпийских сборах, можно было передвигаться только на автобусе – шагу ступить нельзя. Это полная фигня. Перед вылетом надо было сдавать два теста, если ты болел, а если нет – пять! Все эти тесты – ужас и бред.

Сейчас на Олимпиаде бронзовым призёром стал саночник, который сдал положительный тест на следующий день после награждения. Вот человеку повезло. А есть те, кто как я, вообще из-за этого не попал на игры.

Вот, к примеру, заболеют сейчас 10 мировых лидеров в каком-то виде спорта – Олимпиаду выиграет 12-й по силе спортсмен. В чём прикол? Игры выявляют сильнейших, а не лишь бы кого. Сейчас вирус переносится почти всеми легко, но никого это не волнует. Положительный тест – до свидания. Это Китай, у них свои правила.