Олимпиада-2022. 16 февраля. Россия хочет окончательно сломить Норвегию в лыжах

Лыжники после эстафет на Олимпиаде-2022 взяли небольшую паузу, но теперь они возвращаются! В среду, 16 февраля, именно в лыжах будут происходить главные для подавляющего большинства российских поклонников спорта события.
За один день будет разыграно сразу два комплекта наград: в мужском и женском командном спринте. Российские пары постараются окончательно сломить Норвегию в лыжах. У девушек честь страны будут защищать Наталья Непряева и Юлия Ступак. У мужчин – Александр Большунов и Александр Терентьев. И там, и там мы будем претендовать на медали, но у мужчин в классике, конечно, ожидается яркая борьба россиян и норвежцев за золото.
Впрочем, не только лыжами будет интересен 12-й день Олимпиады. В других видах спорта будет разыграно ещё шесть комплектов наград. Традиционно все мы будем следить за женской биатлонной эстафетой. Да, у наших девушек по отдельности дела не очень хороши, но в командной гонке они способны удивить. Сколько раз уже такое бывало!
Мужской слалом в горных лыжах – это, увы, не про наши медали. Так же, как и мужской слоупстайл, где представителей России, к сожалению, вообще нет.
А вот в мужской акробатике наши фристайлисты попробуют побороться за высокие места. Квалификацию, к сожалению, не прошёл наш фаворит Максим Буров, но в турнире остался его старший брат Илья, а также Станислав Никитин. Нужно попробовать побороться.
А ещё медали у России могут быть в шорт-треке. Вострикова, Просвирнова и Ефременкова будут пробиваться к ним с четвертьфиналов на дистанции 1500 метров. А в мужской командной гонке на пять километров Россия уже в финале. Надо биться за пьедестал!
В четвертьфинале мужского хоккейного турнира сборная России сыграет с командой Дании. Если говорить очень мягко, то датчане нам по силам. Главное не пытаться забросать соперника шапками. Проблем с выходом в полуфинал у нашей сборной быть не должно.
В кёрлинге мужскую сборную ждёт важнейший матч с Великобританией за выход в плей-офф. А девушки в игре со Швецией будут просто наслаждаться атмосферой Олимпиады.
16 февраля, среда. День 12-й. Разыгрывается 8 комплектов наград
Расписание финалов
04:30. Фристайл. Мужчины. Слоупстайл. Финал
08:45. Горнолыжный спорт. Мужчины. Слалом. 2-я попытка
10:45. Биатлон. Женщины. 4x6 км Эстафета
12:15. Лыжные гонки. Женщины. Командный спринт. Классический стиль. Финал
12:45. Лыжные гонки. Мужчины. Командный спринт. Классический стиль. Финал
15:00. Фристайл. Мужчины. Акробатика. Финал 2
15:32. Шорт-трек. Мужчины. Эстафета 5000 м. Финал
16:11. Шорт-трек. Женщины. 1500 м. Финал
Полное расписание соревнований:
04:05. Кёрлинг. Женщины. 10-й тур. Канада — США
04:05. Кёрлинг. Женщины. 10-й тур. Швейцария — Южная Корея
04:05. Кёрлинг. Женщины. 10-й тур. Китай — Великобритания
04:30. Фристайл. Мужчины. Слоупстайл. Финал
05:15. Горнолыжный спорт. Мужчины. Слалом. 1-я попытка
07:10. Хоккей. Мужчины. 1/4 финала. США — Словакия
08:45. Горнолыжный спорт. Мужчины. Слалом. 2-я попытка
09:00. Хоккей. Мужчины. 1/4 финала. Россия — Дания
09:05. Кёрлинг. Мужчины. 11-й тур. Китай — Швейцария
09:05. Кёрлинг. Мужчины. 11-й тур. Великобритания — Россия
09:05. Кёрлинг. Мужчины. 11-й тур. Италия — Дания
10:15. Лыжные гонки. Женщины. Командный Спринт. Классический стиль. Полуфинал A
10:40. Лыжные гонки. Женщины. Командный спринт. Классический стиль. Полуфинал B
10:45. Биатлон. Женщины. 4 x 6 км Эстафета
11:15. Лыжные гонки. Мужчины. Командный спринт. Классический стиль. Полуфинал A
11:40. Лыжные гонки. Мужчины. Командный спринт. Классический стиль. Полуфинал B
11:40. Хоккей. Мужчины. 1/4 финала. Финляндия — Швейцария
12:15. Лыжные гонки. Женщины. Командный спринт. Классический стиль. Финал
12:45. Лыжные гонки. Мужчины. Командный спринт. Классический стиль. Финал
14:00. Фристайл. Мужчины. Акробатика. Финал 1
14:30. Хоккей. Женщины. За 3-е место. Финляндия — Швейцария
14:30. Шорт-трек. Женщины. 1500 м. 1/4 финала
15:00. Фристайл. Мужчины. Акробатика. Финал 2
15:05. Кёрлинг. Женщины. 11-й тур. Южная Корея — Дания
15:05. Кёрлинг. Женщины. 11-й тур. Япония — США
15:05. Кёрлинг. Женщины. 11-й тур. Россия — Швеция
15:05. Кёрлинг. Женщины. 11-й тур. Канада — Китай
15:15. Шорт-трек. Женщины. 1500 м. 1/2 финала
15:32. Шорт-трек. Мужчины. Эстафета 5000 м. Финал
16:11. Шорт-трек. Женщины. 1500 м. Финал
16:30. Хоккей. Мужчины. 1/4 финала. Швеция — Канада.
- 15 февраля 2022
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