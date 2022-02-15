«Начинаешь почти с нуля». Ягудин рассказывает о неожиданной проблеме Щербаковой

Короткая программа у девушек — всё. Валиева ожидаемо выиграла, Щербакова стала второй, а Трусова — четвёртой. Подводим итоги вместе с олимпийским чемпионом Алексеем Ягудиным, голос которого мы все слышали в прямом эфире. Ягудин не только поделился мнением о сегодняшних прокатах, но и объяснил, насколько трагична смена коньков для Щербаковой. Слово Алексею.

«Щербакова не единственная, кто чисто откаталась в короткой программе»

— Щербакова не единственная, кто сегодня откатался чисто. Есть ещё одна спортсменка, которая по протоколу откаталась абсолютно чисто — это японка Каори Сакамото. Сегодня судьи пристально следили за исполнением всех элементов. Такого я ещё никогда не видел, но это отношение судей было абсолютно ко всем участницам: следили за рёбрами, недокрутами, очень досконально проверяли практически каждый выполненный элемент. У девушек два чистых проката: Анна Щербакова и Каори Сакамото.

Что касается выступления наших девушек в целом, есть фраза, что турнир невозможно выиграть короткой программой, но возможно проиграть. Сегодня девушки этого не допустили. После короткой программы лидеры достаточно компактно расположились в турнирной таблице, а наши — первая, вторая и четвёртая. У каждой не потерян шанс. Послезавтра борьба в произвольной программе будет очень серьёзной.

«Щербакова проходит тяжёлые времена»

— Аня Щербакова — умничка. Знаю, что у Ани сложилась неприятная ситуация: буквально несколько дней назад ей пришлось поменять ботинки. Сейчас Аня действительно проходит через тяжёлые времена, потому что обкатка новых — это тяжёлая ноша для фигуриста.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Для того чтобы войти в форму, мне требовалась неделя, а то и полторы. Не знаю, насколько давно это случилось, но на данный момент Аня справляется с этой проблемой. Уже три-четыре дня Щербакова катается в новых ботинках, поэтому сегодня не было каскада тройной лутц – тройной риттбергер. Сегодня не стали рисковать и пошли на чуть более простой для Ани контент — тройной лутц – тройной тулуп. Остальные элементы же тоже никуда не деваются, но они были выполнены детально чисто.

«Щербакова уже привыкшая, что ботинки достаточно часто ломаются»

— Обкатка коньков у всех идёт по-разному. Наверное, девушки поймут: это что-то похожее на то, когда вы покупаете новую обувь с каблуками. В какой-то момент понимаете, что где-то натирает и совсем неудобно. Надо понимать, что ботинки фигуристов — это не мягкие кроссовки или угги. Один раз мне пришлось менять ботинки буквально за две недели до чемпионата Европы. Обычно спортсмены обкатывают их во внесоревновательное время — во время сборов. Затем используют эту пару ботинок практически на весь сезон.



По моей информации, Аня уже привыкшая, что ботинки достаточно часто ломаются. Правда, не знаю, по какой причине… Но всё равно — это Олимпиада. Когда за несколько дней до выхода на лёд в рамках соревнований у тебя вдруг ломаются коньки, это дополнительный стресс. Аня находилась в прекраснейшей форме: исполняла на тренировке и четверной флип, и четверной лутц. Ситуация со сломанными ботинками отбрасывает тебя немножко назад — начинаешь практически с нуля. Совсем для незнаек: у ботинок есть такая прослойка… Конечно, раз на раз не приходится. Но ты вроде бы покатался и тебе удобно, а потом они высыхают — снова неудобно.

«Трусовой надо решить: либо медаль Олимпиады, либо прыжки»

— Почти такой же прокат Саши Трусовой мы видели на чемпионате Европы — глобально ничего не изменилось. Саша всё равно не снижает планку и штурмует элементы. Повторю свои слова, которые говорил в начале Олимпийских игр, что Трусовой надо не то чтобы сделать выбор, но решить: либо медаль Олимпиады, либо прыжки. Не хочется влезать в тренировочный процесс и контент, который запланирован спортсменками — решать только девочкам и тренерскому штабу. Могла ли Саша сделать аксель? Конечно же, могла. Трусова всегда идёт по максимуму. Саша — человек, который никогда не сбавляет оборотов. Это не может не радовать. Саша ищет себя.

Хочется отметить фразу Саши Трусовой, когда она вышла сразу со льда к тренерскому коллективу, что этот план тоже не сработал. Во время шестиминутной разминки фигуристы обычно разминают те элементы, которые находятся в программе. Саша же прыгала даже четверной тулуп. Она пыталась поймать комфортное для тела состояние, чтобы было меньше волнения, чтобы было комфортнее прыгнуть тройной аксель. Да, аксель не получился. Несмотря на это, всё остальное было сделано идеально, были поставлены хорошие баллы за компоненты. Шесть-восемь баллов, учитывая, что Саша может исполнять сложнейшие ультра-си, реально отыграть. У Саши есть для этого абсолютно всё! У всех наших девушек будет ожесточённая борьба.

«Не каждый здоровый взрослый может так справиться с таким давлением»

— Камила Валиева выступала после того психологического давления, что на неё оказывалось в последние дни. Тем более это Олимпийские игры — главный турнир четырёхлетия. А тут ты ещё и нервничаешь, переживаешь, как отреагируют зрители, как будут судить, как будут реагировать спортсмены, что находятся на трибуне. Камиле 15 лет, и всё это воспринимается тяжело. Не каждый здоровый взрослый может так справиться с таким давлением.

Но она вышла и, как я уже говорил, отвечая на вопрос справится ли, — я ответил, что она сильный человек и обязательно справится. Да, откатала не на пять с плюсом, но хорошую четвёрку получила. У Камилы есть запас, который позволяет быть выше. При исполнении тройного акселя, когда её вывалило во время полёта, она постаралась выровнять прыжок — в итоге не было падения. Она спасла его, совершив так называемый step out на выезде. В остальном была хороша.

«Приятно, что Камиле Валиевой аплодировал абсолютно весь зал»

— Поймите, короткая программа — опасная. Если что-то пойдёт не так, то можно вылететь далеко. Мы видели на примере ряда спортсменок, которые, срывая один элемент, улетали очень далеко — та же самая Куракова. Один сорванный элемент, а сейчас занимает, по-моему, последнее место.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Все справились: Щербакова на пять с плюсом, все остальные — чуть хуже. Но это не так важно, самое главное — никто не выбыл из борьбы. Борьба за медали продолжится в четверг. Очень приятно было видеть, что Камиле Валиевой аплодировал абсолютно весь зал. Даже иностранные спортсмены и тренеры. Все понимают талант этой спортсменки.