Буртасова не приняла предложение тренеров и отказалась бежать товарищеский масс-старт на Олимпиаде. А её за это не поставили в эстафету.

«Можно было и сказать, что я не бегу». В женской сборной России по биатлону опять конфликт

Евгения Буртасова не попала в эстафетный состав на Олимпиаде, потому что отказалась пробежать товарищеский масс-старт, по которому тренеры хотели оценить её состояние.

Однако сама спортсменка даже не знала, что старт отборочный – об этом ей не сообщили. А ещё не сочли нужным объяснить, что эстафету она не побежит. Что же за конфликт-то опять?

В составе — Казакевич, Резцова, Миронова и Нигматуллина

За три личные гонки Олимпиады-2022 ни одна из россиянок не смогла попасть на пьедестал. Лучший результата в Пекине показала Кристина Резцова, которая реально боролась за медали в спринте и индивидуалке. А выступление остальных россиянок на Олимпиаде было практически безнадёжным, и последний шанс для реабилитации тренеров женской сборной – это эстафета. Поэтому выбор состава особенно интересен – промахиваться тренерам женской команды уже просто нельзя.

Накануне эстафеты стало известно, что гонку побегут Ирина Казакевич, Кристина Резцова, Светлана Миронова и Ульяна Нигматуллина.

И сразу возник вопрос: почему тренеры решили включить в состав Светлану Миронову, которая на Олимпиаде явно чувствует себя не очень хорошо? В Пекине она финишировала 23-й, 47-й и 41-й. Или почему побежит Казакевич, показавшая в Пекине 20-й и 23-й результат? Ведь в команде есть и Евгения Буртасова, которая на Олимпиаде выступила только в одной гонке.

«У меня свой план»

Руководитель пресс-службы СБР Сергей Аверьянов ответил на этот вопрос и объяснил, почему на эстафету был выбран именно такой состав:

«Почему нет Буртасовой? Позавчера, чтобы оценить её состояние, тренеры предложили ей пробежать небольшой масс-старт со спортсменками из других стран, которые не бежали спринт/пасьют. У мужчин в аналогичном товарищеском забеге участвовал Халили. Евгения отказалась, сказала: «У меня свой план», – написал Сергей Аверьянов.

И вот это вызывает ещё больше вопросов. Неужели спортсменка, которая по счастливой для неё случайности и с огромными трудностями всё-таки смогла попасть на Олимпиаду, вот так просто отказывается от своего шанса побороться за медаль, потому что у неё есть «свой план»?

«Не было посыла, что это отбор»

Позже сама Буртасова рассказала, что от участия в тренировочном масс-старте она действительно отказалась, но о том, что это отбор, Евгения просто не знала:

«Мне предложили пробежать масс-старт. Николай Степанович (Загурский) сказал: «Жень, там собираются люди пробежать. Не хочешь ли ты поучаствовать?» Никакого посыла не было, что по этой гонке как-то будет оцениваться моё состояние, что это какой-то отбор, что как-то повлияет. Нет. Я сказала, что у меня есть план, написанный Куваевым, по которому я готовлюсь весь сезон.

Мы не знали, поставят меня или нет на эстафету, но мне написал тренер, что я буду подводиться именно к этой эстафете. Он написал мне план, которому я строго следовала. Я сказала, что не побегу, потому что у меня завтра будет работа. Никаких посылов, что я категорически отказываюсь, не было. Зачем мне бежать, если у меня есть своя работа и есть план? Не было такого, чтобы кто-то сказал, что этот масс-старт повлияет на то, что меня поставят в эстафету», – приводит слова Буртасовой «Матч ТВ».

Также Евгения рассказала, что о составе на эстафету она узнала не от тренеров, а в интернете.

«Но можно было бы и сказать, что я не бегу, а не из интернета мне узнавать об этом».

Получается, тренеры с Буртасовой на Олимпиаде даже не общаются? Иначе как ещё можно объяснить то, что спортсменка даже не знала, попадёт она в эстафетный состав или нет?

Снова не рассказали?

Сложно поверить, что СБР и тренеры скрывают информацию от Буртасовой. Особенно после истории о её тяжёлом попадании в Пекин, когда пришлось экстренно оформлять документы, сдавать кучу ПЦР-тестов и даже задерживать рейс. Тогда за неё реально боролись, а что случилось сейчас?

Это, кстати, уже не первая ситуация за последнее время, когда Буртасовой «не рассказали». Перед тем как стало известно о болезни Васнецовой и необходимости её экстренной замены, Буртасова заявила, что не знала о необходимости заполнения дневника здоровья, который необходим для попадания на Олимпийские игры. Хотя именно она была первой запасной.

Ну тренеры, допустим, почему-то не общаются с Евгенией тесно. Но и позиция самой Евгении вызывает вопросы. Почему информация всегда не доходит именно до неё? Тот же Антон Бабиков, который до последнего надеялся попасть на Олимпиаду, этот дневник здоровья заполнял — потому что очень этого хотел и сам задавал вопросы. И теперь складывается впечатление, что и сама Буртасова ситуацией особо не интересовалась и никакие вопросы тренерам не задавала. А ведь эстафета была её последним шансом выступить на Олимпиаде-2022.

Искать виноватого в ситуации не хочется. Но грустно, что даже на Олимпиаде наша команда не смогла сработать сообща, и на главном турнире четырёхлетия в очередной раз происходит какое-то абсурдное недопонимание накануне ключевого старта.