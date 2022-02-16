«Падение немца лишило Россию золота». Драма в лыжах на Олимпиаде, которую мало кто помнит

16 февраля на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине будут разыграны предпоследние комплекты медалей в лыжных гонках у мужчин и у женщин. В пятый раз в истории зимних Игр пройдёт командный спринт, введённый в олимпийскую программу 16 лет назад на соревнованиях в Турине. За это время российские лыжники однажды выиграли эстафету (2022), дважды выиграли скиатлон (Евгений Дементьев в 2006 году и Александр Большунов в 2022 году), однажды выиграли марафон (Александр Легков в 2014 году), однажды выиграли индивидуальный спринт (Никита Крюков в 2010 году). Разделку последний раз выигрывали во времена СССР, но выигрывали.

А командный спринт по-прежнему остаётся камнем преткновения для российской команды. Это единственный лыжный вид, который наши спортсмены (с учётом СССР) никогда не выигрывали на Олимпийских играх – как мужчины, так и женщины. Ближе всего к золотым медалям россияне в этом виде олимпийской программы подобрались восемь лет назад на соревнованиях в Сочи, когда Максим Вылегжанин и Никита Крюков поднялись на вторую ступень пьедестала почёта. Спустя четыре годы Большунов и Денис Спицов повторили серебряный успех в командном спринте, но именно восемь лет назад золотая медаль буквально висела в воздухе, и её оставалось просто подобрать.

Однако прежде чем перейти к воспоминаниям о перипетиях командного спринта в Сочи, необходимо на мгновение освежить в голове события вчерашней эстафеты в биатлоне. Эдуард Латыпов перед последним рубежом имел 50-секундное преимущество над ближайшими преследователями, но совершил пять промахов на стойке, которые оставили сборную России без золота. Какая связь между спортивной трагедией в биатлоне-2022 и досадной неудачей в лыжных гонках — 2014?

Самая прямая. Обеими командами, тогда и сейчас, руководил один и тот же человек – Юрий Каминский. Восемь лет назад один из лучших специалистов в истории российского спорта отвечал за подготовку спринтерской группы в лыжных гонках, а Крюков являлся его личным подопечным, которого Каминский тренировал практически с самого детства. С мая 2020 года он является тренером мужской сборной России по биатлону, и неудача Латыпова в эстафете вызвала у специалиста настоящее чувство дежавю.

«В жизни всё бывает, конечно. Что-то подобное по драматизму было в Сочи, когда немец под ноги плюхнулся, такое же разочарование было», – сказал Каминский после завершения биатлонной эстафеты в Пекине.

Так что же произошло восемь лет назад на трассе в Сочи? К 17 февраля 2014 года в активе сборной России по лыжным гонкам была одна единственная награда – серебряная медаль мужчин, добытая в эстафете 4x10 км. Большие медальные надежды возлагались на Сергея Устюгова, но его в индивидуальном спринте постигла огромная неудача, о которой мы уже недавно вспоминали. Один из главных фаворитов спринта оказался на снегу, споткнувшись о шведа Маркуса Хелльнера, который столкнулся с норвежцем Андерсом Глёэрсеном.

В результате этого падения у Сергея оказалась сломана одна из палок, и он безнадёжно отстал от большинства соперников. Все трое остались за чертой призёров, а олимпийским чемпионом на закате своей карьеры стал норвежский ветеран Ола Виген Хаттестад. В командный спринт тренерский штаб сборной России Устюгова уже не поставил, образовав дуэт из Крюкова и Вылегжанина.

В предварительной стадии российский дуэт оказался посеян во втором полуфинале, который по времени оказался в разы быстрее первого забега. Стартовый полуфинал довольно неожиданно выиграли немцы Ханнес Доцлер и Тим Чарнке, на три секунды опередившие чешскую связку Мартин Якш — Алеш Разим. Норвежцы, за которых бежали свежеиспечённый олимпийский чемпион Хаттестад и один из лучших спринтеров мира Петтер Нортуг финишировали только четвёртыми и пробились в финал как лаки-лузеры.

Второй полуфинал был на 10 секунд быстрее – и из него в решающую стадию турнира отправились сразу шесть команд, в том числе и россияне, показавшие общий второй результат в квалификации. Лучшее время продемонстрировали финны Ийво Нисканен и Сами Яухоярви, но вряд ли кто-то мог предположить, что подобный трюк им удастся провернуться и в финале.

Если в полуфинале Вылегжанин экономил силы, то в финале включился с самого старта, задав высокий темп и пытаясь уйти в отрыв. О серьёзном преимуществе на столь ранней стадии гонки речи не шло, но Максим уверенно держался в тройке лидеров. Россиянин передал эстафету первым; рядом были швед, финн, немец, швейцарец и американец. Крюков отработал свой этап чуть слабее, особенно на подъёмах, но отставание было вполне отыгрываемым, и Вылегжанин быстро вернул нашу команду в лидерскую группу.

На своём втором отрезке в финале Максим вновь отработал в полную силу, не отпуская Хаттестада и шведа Эмиля Йонссона. Крюков свой второй этап прошёл лучше, чем первый, и раньше всех добрался до места передачи эстафеты. Соперники, впрочем, были рядом – и Финляндия, и Германия, и Норвегия, и Швеция.

Первыми из этого квинтета стали отставать норвежцы. Хаттестад, неделей ранее выигравший личный спринт, отправил на последний этап Нортуга с отставанием в 10 секунд. Сократить это отставание Петтеру не удалось – а чуть позже отстал и швед Петерсон. Казалось, шведская команда уже распрощалась с мечтой о пьедестале, но дальнейшее развитие событий принесло им бронзовую медаль.

Перед входом на стадион тройку лидеров вместе с Россией неожиданно образовали Германия и Финляндия. А на подходе к финишу случилось то самое злополучное падение. Немец Чарнке заходил на спуск по большому радиусу, финн Яухоярви двигался по более маленькому. Финн чуть притормозил и перестроился; у немца была возможность среагировать, но он ей не воспользовался. Тим врезался в соперника и буквально грохулся под ноги ехавшему параллельным курсом Крюкову.

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Никита чуть зацепился за немца, но, к счастью, устоял на ногах. Однако потерянные на этом драгоценные секунды позволили Яухоярви уйти в отрыв – и, несмотря на все старания на финишной прямой, сбившийся с темпа Крюков так и не смог обогнать финна, который в целом заметно уступал ему в скорости. Итоговое отставание от Яухоярви составило меньше секунды.

«Я бы не сказал, что только немец виноват в этом падении, в той ситуации и финн Яухоярви ему помог, когда немного его «подрезал». Это досадная ситуация. Не будь этого падения, Никита «сделал» бы всех на финише, к которому он однозначно был готов. Так что можно сказать, что падение немца отняло у нас золото», – сказал бронзовый призер Олимпиады-2006 в Турине Иван Алыпов.

Разборка на финишной прямой должна была принести сборной России золото в командном спринте, но в итоге нашей команде пришлось довольствоваться лишь серебром. Упавший Чарнке в результате финишировал только седьмым, а на третье место поднялись шведы, проигравшие финнам целую пропасть в виде 15 секунд. Немцы подавали протест на действия Яухоярви, но он был отклонён.

«Первое чувство, которое испытал после финиша, — досада. Мог выиграть. Когда заезжал в последний поворот, видел, что финн рядом идёт. Буквально 7-10 метров было между нами. Я уже видел, что это золотая медаль, я должен был его обогнать. Но финн не сдавался, у меня не получилось.

Я упал и не хотел вставать. Сегодня настраивался только на золотую медаль. Серебро — это ничто. Хотелось в копилку сборной принести золотую медаль, чтобы мы поднялись в общей классификации. Серебро и бронза — это утешительные призы за то, что ты не смог выиграть. Все помнят только победителей, и нужно быть только победителем», – сказал Крюков после завершения гонки.

Спустя пять лет – в марте 2019 года – олимпийский чемпион Ванкувера в индивидуальном спринте Крюков завершил свою профессиональную карьеру. Сейчас он находится в Пекине и отвечает за подготовку сборной Китая по лыжным гонкам. И, может быть, сегодня, на глазах Никиты, российские лыжники наконец-то размочат «ноль» в графе победы в командном спринте на Олимпийских играх.