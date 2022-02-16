Наши биатлонистки сотворили чудо в эстафете. Взяли серебро Олимпиады со штрафным кругом!

Миронова, как это часто бывает, не справилась со стойкой. Но во всём остальном наши девушки не подкачали.

Кто бы мог подумать, что женская сборная России окажется лучше мужской, особенно на фоне совсем неудачных выступлений в личных гонках. Но в эстафетной гонке наши девушки со штрафным кругом взяли серебро! А ведь начало гонки было не очень удачным, и россиянкам практически постоянно приходилось находиться в роли догоняющих. Но, видимо, смотреть на несильное начало эстафеты и неудачи российских биатлонисток в личных стартах стоило лишь ради этого чудо-серебра.

Небольшое отставание

Казакевич неплохо прошла свой этап. К первой стрельбе россиянка подходила в группе лидеров, однако после одного промаха на лёжке откатилась во второй десяток. Дальше Ирина своё отставание частично отыграла, съев 6,9 секунды.

Стойку, увы, россиянка прошла не безошибочно, но снова использовала лишь один дополнительный патрон. Для Казакевич – это отличный результат. С рубежа россиянка выходила с отставанием в 11,8 секунды на девятой позиции. К передаче эстафеты Ирина сумела переместиться на седьмую позицию, однако дополнительно проиграла ещё пять секунд. Хоть россиянка и не совсем справилась с последним кругом, её итоговая скорость была хорошей. Казакевич показала четвёртый ход, проиграв 15,1 секунды Ивоне Фиалковой.

Мощное возвращение

Кристина, как обычно, сразу бросилась сокращать отставание. К первому рубежу Резцова отыграла 9,5 секунды и переместилась на четвёртое место. Правда, эта погоня сказалась на стрельбе россиянки. Кристина допустила два промаха и частично нивелировала отыгранные секунды. После рубежа биатлонистка вышла четвёртой в 14 секундах от лидера.

Тем не менее Резцова снова начала сокращать отставание. Ко второму рубежу Кристина отыграла невероятные 10 секунд! Дабы закрепить свой успех, россиянка быстро и точно отработала на рубеже, перейдя на второе место. От Доротеи Вирер Резцова отставала всего на 1,7 секунды. Спустя километр биатлонистки уже поменялись местами, теперь Кристина выигрывала 1,7 секунды. При этом преследовательницам спортсменки накинули по 8-10 секунд. К смене этапа Кристина привезла Доротее уже 10,7 секунды, вернув сборную России в борьбу за золото.

Что интересно, Резцова была в лидерах и по стрельбе, и по ходу. По скорострельности россиянка стала второй, уступив Вирер 8,7 секунды. Зато ногами Кристина была лучшей, выиграв у Экхофф 6,9 секунды.

Лишний круг

Миронова практически сразу увеличила преимущество, правда, не за счёт собственного рывка, а за счёт серьёзного отставания итальянки. Комола проиграла россиянке ещё 10 секунд и позволила шведке Ханне Эберг обогнать себя. Благо на лёжке Светлана отработала точно, не дав соперницам снова приблизиться к себе, даже несмотря на идеальную стрельбу.

Ко второму рубежу Миронова ускорилась. Россиянка привезла Эберг семь секунд. Увы, это сказалось и на стрельбе. Светлана не смогла справиться со стойкой, не сумев закрыть два промаха допами и зайдя на круг. Но прошла его россиянка быстро и ушла в гонку на третьем месте, проигрывая лидерам 5,7 секунды. К смене этапа Миронова проиграла 8,6 секунды из-за мощнейшего рывка Эберг. Между тем чистый ход Светланы был четвёртым. Она проиграла Лиен ногами 15,6 секунды.

Серебряный финиш

Ульяна начала не спеша, в своём темпе. К первому рубежу Нигматуллина проиграла 14,5 секунды, позволив немке Денизе Херрман приблизиться вплотную. Правда, благодаря точной стрельбе россиянка немного сократила отставание и переместилась на вторую позицию. А Херрман допустила промахи и отстала от Ульяны на 19,1 секунды.

Дальше Нигматуллина попыталась сокращать отставание. У младшей Эберг она отыграла ко второй стрельбе 2,4 секунды. Стойку Ульяна прошла с одним промахом и ушла второй с рубежа. Вот только рядом были мощные соперницы, которые хоть и были не слишком близко и допустили промахи, могли «съесть» россиянку. Херрман проигрывала Нигматуллиной 10 секунд, а Рёйселанд — 30 секунд.

Невероятно, но на последнем круге Ульяна не только не позволила немке и норвежке приблизиться к себе, но и начала догонять Эберг. Конечно, до шведки было очень далеко, но россиянка отыграла 12 секунд. Как итог – шведки празднуют победу, россиянки, сотворившие чудо, серебро, а немки довольствуются бронзой.