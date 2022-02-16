Большая ошибка Тутберидзе. Трусовой мешает не упрямство, а плохая тактика тренера

Саша так и не смогла покорить тройной аксель на Олимпиаде. Но вся ответственность лежит не на спортсменке, а на её наставнице.

Если в фигурном катании и существует вечный сюжет, то это история борьбы Александры Трусовой с тройным акселем. Увы, даже особая атмосфера Олимпийских игр не сотворила чуда, и фигуристка упала с нелюбимого прыжка в короткой программе. Тем не менее обвинять спортсменку в излишнем упрямстве не стоит. В конце концов глубинная причина неудачи Русской ракеты кроется в другом.

За целый год Этери Тутберидзе так и не смогла помочь ученице покорить сложнейший элемент. И, похоже, даже не предпринимала особых попыток.

Трусова радуется после ошибок на Олимпиаде

Блестяще справившись с короткой программой в индивидуальном первенстве на Олимпиаде в Пекине, Анна Щербакова всё же посетовала на то, что не смогла принять участие в командном турнире. Очевидно, что ученица Этери Тутберидзе ещё сожалеет о решении чиновников и была настроена наглядно показать, почему оно было в корне неверным. Что ж, результат говорит сам за себя: наша фигуристка даже с не самым сильным контентом оказалась на голову выше иностранных соперниц и уступила только блистательной Камиле Валиевой.

Коллега же Щербаковой по группе Александра Трусова, наоборот, своим выступлением наглядно продемонстрировала, почему в команднике ей не нашлось места. Русская ракета по обыкновению поставила свои принципы выше медалей, не отказавшись от тройного акселя, с которого ожидаемо упала. В итоге спортсменка остановилась в шаге от пьедестала и лишь порадовалась этому.

«Стоит ли мне отказаться от тройного акселя? Нет, это моя цель, я хочу её достичь. И мне неважно, как кто откатался, чего мне может стоить эта ошибка», — безапелляционно заявила она после проката.

Конечно, это здорово, что настрой у Саши отличный. Она по-настоящему наслаждается праздником под названием Олимпийские игры, но и забывать, что это также важнейшее соревнование в её карьере, ей тоже не стоит. Трусова из раза в раз выбирает рекорды, которые впишут её имя в историю, а не титулы и идёт по пути максимализма, и спорить с ней бесполезно. Если не получился тройной аксель, Саша повторит. Другое дело — почему он на самом деле не получается.

Во всём виновата плохая тактика Тутберидзе?

«Почти такой же прокат Саши Трусовой мы видели на чемпионате Европы — глобально ничего не изменилось. Саша всё равно не снижает планку и штурмует элементы. Повторю свои слова, которые говорил в начале Олимпийских игр, что Трусовой надо не то чтобы сделать выбор, но решить: либо медаль Олимпиады, либо прыжки. Не хочется влезать в тренировочный процесс и контент, который запланирован спортсменками — решать только девочкам и тренерскому штабу. Могла ли Саша сделать аксель? Конечно же, могла. Трусова всегда идёт по максимуму. Саша — человек, который никогда не сбавляет оборотов. Это не может не радовать. Саша ищет себя», — так прокомментировал выступление Трусовой олимпийский чемпион Алексей Ягудин.

Специалист акцентировал внимание, что наставники фигуристки прибегли к новой тактике и позволили ей разминать на шестиминутной раскатке другие элементы, включая четверной тулуп, но вновь ход тренеров «Хрустального» не оправдал себя. Из этого можно сделать вывод, что главную ошибку допустила не спортсменка, а Этери Тутберидзе.

Учитывая, что Саша уже не один сезон борется с прыжком ультра-си, крайне странным выглядит то, что в тренировочном плане Королевы квадов нет никаких изменений. Этери Георгиевна вместо того, чтобы остановить талантливую, но чересчур импульсивную ученицу, поощряет её выбор. При этом адаптировать контент фигуристки лучший тренер мира не пытается, что неминуемо сказывается на результате. Возможно, другой заход на элемент или смена общего рисунка программы могли бы помочь Трусовой справиться с нелюбимым прыжком, но, опять же, новых предложений от тренерского штаба так и не поступило. Складывается ощущение, что специалист уже не надеется на удачные прокаты Саши, поэтому бездействует. И тем самым обрекает себя и ученицу на грандиозный провал.

Спасёт ли Тутберидзе российский пьедестал?

После короткой программы Трусова занимает удобную позицию относительно лидеров турнирной таблицы. У фигуристки есть все шансы, чтобы догнать и перегнать Анну Щербакову и Камилу Валиеву. Первая всё ещё привыкает к новым конькам, из-за чего её четверные находятся под угрозой, а вторая страдает от последствий жесточайшего прессинга из-за допинг-скандала. В такой ситуации Саша может выстрелить благодаря своим пяти квадам. Вот только есть ли смысл исполнять их все, когда для победы достаточно двух-трёх?

Для спортсменки вопрос о понижении базовой стоимости её программы не стоит. Русская ракета наверняка рискнёт всем ради нового уникального достижения. Однако окончательное решение за Тутберидзе. Этери Георгиевна должна проявить характер и поделиться тренерской мудростью с подопечной, повлияв на её выбор. В конце концов в этом сезоне наставница уже допускала промахи, готовя Сашу к сложнейшему в истории контенту у девушек. Из-за интенсивных тренировок и плотного графика выступлений в начале года Трусова получила травму и выбыла из строя на некоторое время.

В этот раз ситуация не должна повториться, ведь речь уже не только о бронзе Трусовой, но и в целом о российском пьедестале на Олимпиаде. В условиях тотального недоверия к нашей стране и критики зарубежных специалистов Тутберидзе необходимо восстановить подпорченную репутацию, заняв все три места со своими ученицами. А для этого нужно переубедить Трусову, объяснив, что золото Игр и так сделает её великой.