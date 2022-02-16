«Мы просто хотим домой». Эмоции российских биатлонисток после серебра в эстафете

Женская сборная России заняла второе место в предпоследней гонке Олимпиады – эстафете. Россиянки добрались до пьедестала, несмотря на штрафной круг: Светлана Миронова ошиблась на третьем этапе, но смогла остаться в числе лидеров. Спортсменки комментируют серебряный успех.

«Мой этап был очень динамичным, — сказала сама Миронова в микст-зоне. После предыдущей гонки – преследования – она отказалась от общения с пишущими журналистами. – К сожалению, допустила один штрафной круг, но, к счастью, передала третьей. Последний круг был тяжёлый, но я терпела до конца. Было тяжелее физически, потому что, когда бежишь, эмоций нет никаких».

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В эфире телеканала «Россия 1» Миронова добавила к этой реплике извинения перед партнёршами за штрафной круг и поблагодарила их за мощное выступление. В качестве причины неудачной стрельбы на стойке Светлана назвала волнение.

«Сегодня у меня был досадный промах, но он не сильно повлиял на общую картину, – проанализировала своё выступление Кристина Резцова. Она завершила второй этап лидером. – Можно сказать, что сегодня я показала 98% от максимума. У меня защемило мышцу под лопаткой буквально накануне гонки преследования. Я ничего не могла с этим сделать. Сейчас чувствую себя намного лучше, плечо практически восстановилось, всё нормально. А как защемила? Ой, следующий вопрос».

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На «России 1» Резцова дополнила: «Сейчас больше всего хочется к дочке. Я нереально скучаю. У меня висит календарик, где я зачёркиваю дни».

Ирина Казакевич разделила тоску Резцовой по дому. «Все мы просто хотим домой, к себе на родину, — призналась стартёр российской эстафеты. – Мы не были дома очень долго. Это тяжело, когда на протяжении всего сезона ты находишься далеко от своей родины, далеко от своей семьи».

После завершения забега некоторые СМИ сообщили, что старший тренер женской сборной Михаил Шашилов отказался от комментариев, заявив о прекращении работы с командой.

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров опроверг эту информацию. «Не знаю, кому Шашилов бросил фразу о том, что он больше не работает. У него, как и у всех, контракт до 31 мая. Он продолжает работать. У него спросите, как можно объяснить его настроение. Мы с ним прекрасно общаемся: по утрам пьём кофе, по вечерам – чай, ходим друг к другу в гости. Со мной у него прекрасное настроение. Когда придёт срок, мы примем решение. Зачем его принимать сегодня?»

Заключительная олимпийская гонка у биатлонисток состоится в предпоследний день Игр. В субботу, 19 февраля, девушки сразятся за медали в 12,5-километровом масс-старте. Начало – в 12:00 по московскому времени.