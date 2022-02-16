Россия ворвётся в топ-3 медального зачёта Олимпиады? Для этого нам надо аж четыре золота!

12-й медальный день Олимпиады принёс в медальную копилку сборной России сразу четыре награды. Обидно, правда, что ни одной золотой среди них не оказалось.

Стоит дополнительно отметить, что все медали российские спортсмены завоевали именно в тех дисциплинах, которые мы отмечали в нашем прогнозе на 16 февраля.

Биатлонистки начали ударно. В прогнозе мы отводили им бронзу, но девушки расстарались и, несмотря на штрафной круг, сумели прорваться аж к серебру. Молодцы!

В командных спринтах в лыжах мы точно предсказали бронзу Непряевой и Ступак, а вот с мужчинами ошиблись. Верили в то, что Большунов и Терентьев в классике смогут превзойти всех, но ошиблись. Наверное, сказалось падение Терентьева в полуфинале и малое время на восстановление. Так или иначе, у нашей мужской пары тоже бронза.

Наконец, лыжная акробатика. Без Максима Бурова бороться за золото всё-таки было нереально: китайский лыжник оказался на голову сильнее всех соперников. Но отрадно, что Буровых в сборной России сразу двое. Старший брат Илья на Олимпиаде стал третьим.

Не добыв ни одной золотой награды, сборная России не сумела подняться в медальном зачёте. Сейчас у нас ровно 24 награды в соотношении 4 – 8 – 12. С таким результатом мы занимаем лишь девятое место в медальном зачёте, где главное – это первые места. А если считать все завоёванные награды, то Россия – вторая. Интересно, что мы пока не отпускаем даже Норвегию, у которой за четыре дня до конца Игр 28 медалей (13 золотых).

Сможем ли мы бороться за место в топ-3 медального зачёта? Для этого России нужно добыть где-то как минимум четыре золота. И сделать это будет невероятно трудно.

Медальный прогноз «Чемпионата» по-прежнему соблюдается идеально, если мы говорим об общем количестве завоёванных наград. Однако по золоту наша сборная заметно просела. К настоящему моменту мы планировали семь побед, а их всего четыре. И шансов наверстать отставание по золоту в ближайшие дни будет не так уж много.

Прогноз на 17 февраля до безобразия прост. Одно золото, одно серебро, одна бронза. И все – в женском фигурном катании. Да, мы верим, что завтра весь пьедестал будет нашим. А уж как девушки распределят медали между собой, даже предполагать не будем.