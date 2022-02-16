Резцова в женской эстафете опередила всех! Разбор невероятной гонки для сборной России

В среду, 16 февраля, женская сборная России совершила чудо, в которое до старта эстафеты не верил никто, особенно после драматичной мужской гонки. Наша эстафетная четвёрка смогла завоевать серебро. Большую часть гонки россиянки были в роли догоняющих, но тем не менее каждая из наших биатлонисток была лучшей на одном из своих кругов. Давайте же посмотрим на цифры этой невероятной гонки для сборной России.

Об отставаниях

Весь первый этап, за исключением отрезка перед первой стрельбой, сборная России шла в отстающих. Больше всего Казакевич проигрывала на передаче, там россиянки уступали лидерам 16,9 секунды.

Резцова тоже была преследовательницей, на первое место команду она смогла вывести лишь к заключительному километру перед сменой этапа. Лидерские позиции сборная России сохраняла до стойки третьего этапа. Там россиянки имели самое большое преимущество перед ближайшими преследовательницами, оно составило 30,3 секунды. Интересно, что для будущих чемпионок – шведок – это отставание от лидера было самым крупным за гонку.

После штрафного круга Мироновой сборная России снова превратилась в догоняющих. Максимальное отставание за гонку россиянки имели перед заключительной лёжкой, там Нигматуллина проигрывала шведкам уже 28 секунд.

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О стрельбе

Сегодня наши девушки удивили на стрельбе. К счастью, приятно. Вместо антирекордов спортсменки показали довольно неплохую точность. Лучшей среди россиянок и по точности, и по скорости стрельбы стала Резцова. Кристина допустила один промах, затратив на оба рубежа 1 минуту 1,5 секунды. Что интересно, на своей безупречной стойке россиянка стала лучшей среди всех биатлонисток, потратив всего 23,3 секунды.

Второй в команде была Нигматуллина. Как и Кристина, она допустила лишь один промах, но суммарно на стрельбу потратила 1 минуту 16,8 секунды. Немного медленнее была Казакевич. С двумя дополнительными патронами Ирина прошла два рубежа за 1 минуту 19,5 секунд. Худшей в сборной по стрельбе стала Миронова. Сперва Светлана точно прошла лёжку, показав лучший результат в команде на первом рубеже – 31,8 секунды. А вот из-за трёх дополнительных патронов и круга суммарно стрельба россиянки на стойке заняла 1 минуту 37,9 секунды.

Для сравнения – самой быстрой по стрельбе сегодня была украинка Ирина Петренко. Она прошла два рубежа на ноль, затратив на это 48,6 секунды. Правда, в итоге Украина стала лишь седьмой.

О скорости

Что ожидаемо, лучшей по скорости в сборной России сегодня была Резцова. На свой второй этап протяжённостью 6 км без учёта стрельбы Кристина затратила 14 минут и 58,5 секунды. Казакевич такую же дистанцию прошла на 18,9 секунды медленнее, Миронова – на 36,8 секунды, а Нигматуллина – на 36,9 секунды.

Кристина была безоговорочным лидером по скорости прохождения всех кругов. Первый Резцова преодолела за 5 минут 2,7 секунды. Ирина затратила на этот отрезок на 1,6 секунды больше, Светлана на 9,4 секунды, а Ульяна – на 18,7 секунды.

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На втором круге преимущество Резцовой над партнёршами по команде стало меньше. Пройдя круг за 5 минут и 0,5 секунды, Кристина выиграла у Казакевич 1 секунду, у Мироновой 5,6 секунды, а у Нигматуллиной – 6,9 секунды.

На заключительном круге доминирование Резцовой над россиянками усилилось. Кристина затратила на последние километры дистанции 4 минуты 55,4 секунды. Эту дистанцию Ульяна шла на 11,2 секунды дольше, Ирина на 16,2 секунды, а Светлана – на 21,7 секунды.

О тактике

Все биатлонистки имели свой расклад на этап. Казакевич довольно быстро начала гонку и как итог стала лидером на первом круге. Правда, соперницам из Швеции и Германии она «привезла» меньше секунды. Второй круг у Ирины был быстрее первого, она потратила на 2,8 секунды меньше, хотя и была лишь второй ногами. Заключительный круг россиянке не совсем удался, по сравнению с предыдущим она шла на 10,1 секунды дольше. Именно тут и выросло отставание сборной России.

У Мироновой была похожая с Ириной тактика. Первый круг россиянка выдала неплохой, а вот второй стал самым лучшим – на 6 секунд быстрее предыдущего. На заключительных километрах дистанции Светлана «капнула», проиграв самой себе 11,1 секунды. Вероятно, сказался лишний штрафной круг.

У Резцовой и Нигматуллиной была другая стратегия. Обе спортсменки постепенно ускорялись с каждым кругом. Кристина на заключительном круге была быстрее себя на первом на 7,3 секунды. У Ульяны эта разница составила 14,8 секунды.

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О работе соперников на этапах

Вероятно, сейчас вы удивитесь, но лучшей среди всех участниц эстафеты по совокупности стрельбы и скорости на всех этапах была Кристина Резцова. Она преодолела 6 км и два рубежа за 17 минут 2,5 секунды. Второй стала немка Ванесса Фойгт, которая затратила на этап 17 минут 24,4 секунды. Замкнула своеобразный топ шведка Линн Перссон, которая потратила на 6 км на 0,5 секунды больше Фойгт.

Теперь более детально к работе наших спортсменок, а также немок и шведок на этапах. На первом этапе лидером была Фойгт, второй – Перссон. Казакевич же была лишь седьмой. Она проиграла 16,9 секунды немке и 16,4 секунды шведке.

На втором этапе Резцова была безоговорочным лидером. Мона Брорссон проиграла россиянке невероятные 43,4 секунды, а Ванесса Хинц – 1 минуту и 2,8 секунды.

Миронова на третьем этапе, как и Казакевич на первом, была седьмой, а лидером – Ида Льен. Норвежке россиянка уступила 51,4 секунды. Чуть меньше Светлана проиграла Ханне Эберг – 40,5 секунд, а Франциске Пройс – 22,4 секунды.

На последнем этапе Ниматуллина проиграла только Марте Рёйселанд. Норвежка была лучше россиянки на 23,3 секунды. У Эльвиры Эберг Ульяна выиграла 1,5 секунды, а у Денизе Херрман – 1,9 секунды.

О скорости соперников

Теперь поговорим только о скорости. Лидером тут снова стала Кристина Резцова. Второй результат по суммарной скорости показала Ивона Фиалкова, которая была медленнее россиянки на 3,8 секунды. Третьей стала Тириль Экхофф, уступившая Резцовой 6,9 секунды. А вот трёхкратная олимпийская чемпионка 2022 года Марте Рёйселанд сенсационно уступила Кристине 17,5 секунд!

Перейдём к скорости россиянок, немок и шведок на каждом круге. На первом этапе Казакевич была лидером только на старте дистанции. Перссон Ирина «привезла» 0,5 секунды, а Фойгт – 0,6 секунды. Дальше лидерство перехватила Ивона Фиалкова, но на втором круге Казакевич ещё выигрывала у немки 2,5 секунды, а у шведки – 4,4 секунды. На заключительном круге Перссон уже «накинула» россиянке 4,6 секунды, а Фойгт – 5,9 секунды. Как итог – у Ирины четвёртая скорость, отставание 2,8 секунды от Германии и преимущество в 0,3 секунды над Швецией.

На втором этапе Резцова была лучшей по скорости. К смене этапа Кристина была ходом лучше Хинц на 16,2 секунды, а Брорссон – на 19,9 секунды. Итоговая скорость россиянки была выше немки на 35,3 секунды, а шведки – на 39,1 секунды.

На своём первом круге Миронова сперва проигрывала Ханне Эберг 4,9 секунды, а Франциске Пройсс – 5,6 секунды. А вот на втором этапе Светлана уже шла лидером, выигрывая у шведки 6,9 секунды, а у немки – 19 секунд. На последнем круге россиянка показала девятую скорость, уже проигрывая Пройсс 1,8 секунды, а Эберг – 8,8 секунды. Тем не менее по итогу Миронова показала четвёртую скорость, проиграв шведке 6,8 секунды, но выиграв у немки 22,8 секунды.

Фото: Al Bello/Getty Images

Нигматуллина первый круг прошла медленно, показав восьмой ход и проиграв младшей Эберг 14,5 секунд, а Херрман – 23,1 секунды. Однако дальше отставания сократились, а на последнем круге Ульяна была лидером, выиграв у немки 15,5 секунд, а у шведки – 12,7 секунды. Итоговая скорость у россиянки была третьей, сильная лыжница Херрман «накинула» Ульяне 8,5 секунд, а Эберг уступила нашей биатлонистке 0,6 секунды. Несмотря на это, Нигматуллина сумела отстоять для сборной России важнейшее серебро.