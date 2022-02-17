«Думала, что останусь овощем». Как сложилась судьба Комиссаровой после травмы на Олимпиаде

Восемь лет назад жизнь Марии Комиссаровой изменилась навсегда. Спортсменка из сборной России по фристайлу оказалась на операционном столе после падения во время тренировочного заезда. Позже стало известно, что Мария не только не сможет больше тренироваться, но и утратит способность ходить. В подобной ситуации люди теряют надежду на нормальное существование. Прошло несколько лет, и Мария обрела счастье, хотя на её пути было множество трудностей.

Роковой прыжок

Домашняя Олимпиада в Сочи обернулась для Комиссаровой настоящей трагедией. За два года до Игр Мария завоевала серебро на этапе Кубка мира в Швейцарии, став первой россиянкой, добившейся такого результата на международных соревнованиях в ски-кроссе. Болельщики отчаянно поддерживали Марию, а перед Олимпиадой в Санкт-Петербурге развесили плакаты с изображением девушки. К сожалению, через несколько дней жизнь Комиссаровой навсегда изменилась.

15 февраля 2014 года Мария приняла участие в тренировке на сложной трассе в Сочи. Впоследствии она рассказывала, что слишком сильно оттолкнулась на трамплине, в результате чего приземлилась на ноги примерно с пятиметровой высоты. Подобное приземление на прямые ноги на плоский участок стало причиной перелома позвоночника. Лыжница сразу поняла, что не чувствует ног. Медики вкололи спортсменке обезболивающее и повезли её в больницу, где Комиссаровой диагностировали перелом позвонка со смещением. В госпитале 23-летнюю Марию навестил президент РФ Владимир Путин, пожелавший спортсменке скорейшего выздоровления. Перед этим врачи оперировали Комиссарову в течение 6,5 часа.

Мария потратила примерно 50 млн рублей на безрезультатное лечение

Марии помогли с лечением за рубежом. Ей сделали две операции в Германии и заменили один из позвонков на металлический. Именно тогда появилась безумно страшная новость от врачей — девушке сообщили, что она не сможет ходить. Мария была полностью опустошена, всё это сопровождалось истерикой. В этот момент молодой человек Комиссаровой сделал ей предложение, и она ответила согласием. К слову, с Алексеем Чаадаевым девушка познакомилась на горнолыжных склонах, поскольку он также входил в сборную России по фристайлу.

Мария покинула Германию и прилетела в Испанию, где её ждал доктор Евгений Блюм. Он пообещал, что уже через год Мария снова будет ходить. В такой ситуации тяжело не поверить в чудо. Правда, лечение оказалось очень дорогостоящим. По словам Марии, одно занятие у Блюма стоило примерно € 1500. Своих денег у спортсменки было мало, однако на помощь пришёл благотворительный фонд. Необходимую сумму собрали, Комиссарову ждали многочасовые тренировки. За два года Мария потратила на лечение € 627 тыс. (порядка 50 млн рублей), но желаемого результата это так и не принесло. Комиссарова заподозрила врачей в мошенничестве, после чего прекратила процедуры и подала на доктора Блюма в суд. Спустя пару лет врача объявили в международный розыск, а зимой 2021-го его задержали сотрудники испанской полиции. В апреле 2020 года Мария сообщила, что отсудила у клиники 2 млн рублей за моральный ущерб, однако выплачивать компенсацию медицинское учреждение не спешило.

Как сложилась дальнейшая судьба Комиссаровой

Тем не менее два года, проведённые в Испании, не прошли для Марии впустую. Они с Алексеем адаптировались к новым условиям, выучили язык, обзавелись новыми друзьями. Желания вернуться на родину у Комиссаровой не было, поскольку она считала условия для жизни инвалидов в России неприемлемыми.

Фото: РИА Новости

«Изначально мы приехали сюда именно заниматься реабилитацией к доктору. Прожили два года, ничего не помогло. Но зато тут доступная среда, везде есть пандусы, я спокойно могу проехать, куда мне надо. В России целая проблема выйти из дома — на каждом шагу какие-то препятствия», — говорила Комиссарова в интервью «СЭ».

В 2016 году Мария получила великолепную новость — она узнала, что станет мамой. Алексей во второй раз сделал предложение девушке, а чуть позже на свет появился мальчик, которого назвали Матео. В 2019-м Мария родила ещё и дочь Милитину.

Несмотря на то что бывшая спортсменка не чувствует ног, она научилась водить автомобиль. Хотя перед этим тратит немало времени и усилий, чтобы снять колёса с инвалидной коляски и поместить её в салон машины.

На странице Марии в «Инстаграме» 1,3 млн подписчиков, а в описании профиля присутствует надпись: «Инвалидность — не приговор». Комиссарова стала популярным блогером и обрела настоящее счастье с семьёй. А ведь несколько лет назад она не могла представить свою жизнь в инвалидном кресле.

«15 февраля — тот самый день, который принято считать вторым днём рождением. Даже не понимаю, радоваться или плакать, но этот день (15.02.2014) разделил мою жизнь на до и после. И вот сегодня уже 8 лет, а мне до сих пор кажется, что это было совсем недавно. Представляете, вот сейчас могла выступать на Олимпиаде в Пекине, в эти же самые даты там соревнуются те, с кем я когда-то была в команде. Но у меня уже совсем другая жизнь и другой путь. И только богу известно, какой из них лучше для меня», — гласит последний пост Марии в социальных сетях.

Сама спортсменка признавалась, что не смогла бы нормально жить, не будь рядом мужа. Благодаря Алексею Мария всё преодолела и не опустила руки после того, как оказалась в инвалидной коляске. Она стала примером несгибаемой силы воли и стремления к победе.

Владимир Путин и Мария Комиссарова Фото: РИА Новости

«Я думала, что останусь овощем. Когда лежала в реанимации после всех операций. Да, сознание у меня было трезвое, я понимала, что ничего не могу и не хочу. Вообще никаких желаний. И уже спустя годы, когда начала жить, жить своей жизнью, я поняла, что могу мечтать о чём угодно. Я такая же, как и все!» — написала Мария в своём «инстаграме».