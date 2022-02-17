Олимпиада-2022. Российские фигуристки бьются за золото! Кто станет новой чемпионкой? LIVE

В четверг днём, 17 февраля, разрешится главная интрига четырёхлетия. Фигуристки выйдут на лёд Пекина с произвольными программами, а судьи решат, кто же из них станет новой олимпийской чемпионкой. Россию на зимних Играх — 2022 представляют Валиева, Щербакова и Трусова. После короткой программы Камила идёт на первом месте, Аня — на втором, а Саша — на четвёртом. Но в произвольной всё может перевернуться с ног на голову, ведь у наших фигуристок очень серьёзные козыри — прыжки ультра-си: элементы сколь дорогие, столь и рискованные.
Начнутся соревнования в 13:00 по московскому времени. В прямом эфире их будет транслировать телеканал «Россия 1».
Оперативные результаты — в онлайн-трансляции «Чемпионата».
Время выхода российских фигуристок на произвольную программу
Четвертая разминка
20. Ён Ю (Южная Корея)
21. Вакаба Хигути (Япония)
22. Александра Трусова (Россия) – 16:25
23. Каори Сакамото (Япония)
24. Анна Щербакова (Россия) – 16:41
25. Камила Валиева (Россия) – 16:49
В прямом эфире соревнования будет транслировать телеканал «Россия-1». Начало — в 13:00.
17 февраля состоится произвольная программа женщин на Олимпиаде-2022 в Пекине. Россию представляют Камила Валиева, Александра Трусова и Анна Щербакова.
Начнутся соревнования в 13:00 по московскому времени.
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