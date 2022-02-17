Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2022 Статьи

Фигурное катание на зимней Олимпиаде — 2022 в Пекине, женщины, произвольная программа: онлайн-трансляция 17 февраля

Олимпиада-2022. Российские фигуристки бьются за золото! Кто станет новой чемпионкой? LIVE
Андрей Гуров
Олимпиада-2022
Комментарии
Валиева, Трусова и Щербакова разрешат главную интригу четырёхлетия.

В четверг днём, 17 февраля, разрешится главная интрига четырёхлетия. Фигуристки выйдут на лёд Пекина с произвольными программами, а судьи решат, кто же из них станет новой олимпийской чемпионкой. Россию на зимних Играх — 2022 представляют Валиева, Щербакова и Трусова. После короткой программы Камила идёт на первом месте, Аня — на втором, а Саша — на четвёртом. Но в произвольной всё может перевернуться с ног на голову, ведь у наших фигуристок очень серьёзные козыри — прыжки ультра-си: элементы сколь дорогие, столь и рискованные.

Начнутся соревнования в 13:00 по московскому времени. В прямом эфире их будет транслировать телеканал «Россия 1».

Оперативные результаты — в онлайн-трансляции «Чемпионата».

Расписание Олимпийских игр — 2022 в Пекине
Медальный зачёт Олимпийских игр — 2022 в Пекине
Олимпиада 2022. Фигурное катание
Женщины. Произвольная программа
17 февраля 2022, четверг. 13:00 МСК
Не началось
Время выхода российских фигуристок на произвольную программу
Live Яна Левхина

Время выхода российских фигуристок на произвольную программу

Четвертая разминка

20. Ён Ю (Южная Корея)
21. Вакаба Хигути (Япония)
22. Александра Трусова (Россия) – 16:25
23. Каори Сакамото (Япония)
24. Анна Щербакова (Россия) – 16:41
25. Камила Валиева (Россия) – 16:49

10:14 Яна Левхина

В прямом эфире соревнования будет транслировать телеканал «Россия-1». Начало — в 13:00.

10:14 Яна Левхина

17 февраля состоится произвольная программа женщин на Олимпиаде-2022 в Пекине. Россию представляют Камила Валиева, Александра Трусова и Анна Щербакова.

Начнутся соревнования в 13:00 по московскому времени.

Комментарии
Новости. Олимпиада 2022
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022