Олимпиада-2022. Российские фигуристки бьются за золото! Кто станет новой чемпионкой? LIVE

В четверг днём, 17 февраля, разрешится главная интрига четырёхлетия. Фигуристки выйдут на лёд Пекина с произвольными программами, а судьи решат, кто же из них станет новой олимпийской чемпионкой. Россию на зимних Играх — 2022 представляют Валиева, Щербакова и Трусова. После короткой программы Камила идёт на первом месте, Аня — на втором, а Саша — на четвёртом. Но в произвольной всё может перевернуться с ног на голову, ведь у наших фигуристок очень серьёзные козыри — прыжки ультра-си: элементы сколь дорогие, столь и рискованные.

Начнутся соревнования в 13:00 по московскому времени. В прямом эфире их будет транслировать телеканал «Россия 1».



Оперативные результаты — в онлайн-трансляции «Чемпионата».