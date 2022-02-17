Необычная авария на Олимпиаде. Финский фристайлист потерял контроль и улетел в оператора

Финский фристайлист Джон Саллинен неудачно выступил в квалификации ски-хафпайпа. Спортсмен упал в обеих попытках и выбыл из борьбы за призовые места. А всё могло закончиться ещё хуже, ведь в первом заезде Саллинен, находясь в воздухе, влетел в снимающего его оператора.

Финн уже завершал свою программу, но что-то пошло не так. Спортсмен потерял контроль после того, как взмыл вверх, и влетел прямо в оператора. Саллинен, впервые выступавший на Играх, наверняка запомнит эту необычную аварию на всю оставшуюся жизнь.



«Я очень недоволен собой. Во время тренировки всё шло хорошо, но сейчас вообще ничего не сработало. Надеюсь, что оператор в порядке, прошу прощения. Во время исполнения заключительного прыжка я зацепился лыжей за свежий снег и влетел в оператора», — сказал Саллинен.

Сам спортсмен после столкновения неудачно приземлился на плечо. Судя по всему, Саллинен повредил ключицу: «Неприятное приземление. Я услышал небольшой щелчок и почувствовал какое-то смещение. Было очень больно, поэтому у меня возникли сомнения в целесообразности второй попытки. Теперь нужно проверить состояние своей ключицы», — отметил финский спортсмен.

Фото: Clive Rose/Getty Images

В результате Саллинен всё-таки принял решение выполнить вторую попытку, и она не увенчалась успехом. Очередное падение, последнее место в квалификации, непопадание в финальный раунд. Только на этот раз после падения финн оказался не на вершине жёлоба, а внутри него.

Саллинен — не единственный, кто не получил позитивных эмоций от выступления в квалификации. Новозеландец Бен Херрингтон занял 13-е место (в финальный раунд прошли 12 спортсменов) и при этом ударился о край жёлоба. Спортсмен не сразу пришёл в себя и напугал товарищей по команде.



«Не знаю, что произошло. Всё в порядке. Я просто разочарован, что не прошёл в финал, но такова жизнь», — подчеркнул Херрингтон.



«Он напугал меня по полной программе. Я думал, что это всё. Когда Бен встал на ноги, я закричал от радости. Очень горжусь им», — отметил партнёр Херрингтона по сборной Густав Легнавский, также не прошедший в следующий раунд.



Фристайлисты разыграют медали в ски-хафпайпе 19 февраля. Надеемся, что заключительный этап соревнований пройдёт без жёстких падений и столкновений.