Обескураживающая ошибка норвежского двоеборца: перепутал повороты и упустил верное золото

Четырёхкратный чемпион мира Ярль Магнус Рийбер был вынужден сидеть на карантине и не успел должным образом изучить трассу.

Лыжное двоеборье – отнюдь не самый популярный олимпийский вид спорта, и год от года он становится всё менее востребованным у зрителей. Уровень конкуренции в дисциплине неуклонно снижается: в последнее время все медали главных соревнований разыгрывают четыре сборные – Японии, Германии, Австрии и Норвегии.

Индивидуальные соревнования на пекинских Играх завершились триумфом скандинавской команды: Йенс Лураас стал вторым, а Йорген Граабак завоевал золотую награду. Правда, это была неожиданность, ведь на высшей ступени пьедестала ждали совсем другого норвежца.

24-летний Ярль Магнус Рийбер летел в китайскую столицу в качестве едва ли не безальтернативного претендента на победу. Он досрочно выиграл три последних Кубка мира, а между ними взял четыре золотые медали чемпионатов мира.

Однако на Олимпиаде всё с самого начала пошло не по плану. Приземлившись в Пекине, Рийбер сдал два положительных теста на коронавирус. Двоеборца закрыли на карантин, и следующие 11 дней он провёл в одиночном номере.

Рийбер относительно легко перенёс болезнь, но всё равно не избежал заметных последствий. Причём на окончательном результате двоеборца сказалось не только отсутствие полноценных тренировок. Ярль Магнус вышел из карантина за сутки до старта и лишь в этот момент впервые увидел лыжную трассу, на одном из поворотов которой случилась его олимпийская драма…

Рийбер с запасом выиграл первую часть соревнований – прыжки с трамплина. Высокие оценки позволили ему уйти в 10-километровую лыжную гонку на 44 секунды раньше ближайшего преследователя.

На первом круге дистанции скандинав сохранил отрыв, но при переходе на второй допустил обескураживающую ошибку: запутался в траекториях движения и отправился прямиком на финиш. И только добравшись до створа, норвежец понял – что-то пошло не так.

Одумавшись, Магнус вернулся на лыжню и даже смог остаться в лидерах. Впрочем, преимущество сжалось до десяти секунд, а сам инцидент, видимо, слишком сильно ударил по его психологии. Норвежца быстро настигли, а затем и вовсе откинули на итоговое восьмое место.

Причиной досадной оплошности Рийбера стал именно недостаточный анализ трассы. Спортсмену просто не хватило времени, чтобы вживую изучить все её нюансы. В то же время просевшая за время изоляции физика лишила его возможности закуситься с соперниками в контактной борьбе.

Однако после гонки норвежец не был безутешен и попытался извлечь из поражения плюсы: «Глупая ошибка. Неприятно показать миру, что я, возможно, потерял из-за этого золото. Глупо так ошибаться, но в свой обычный день даже с такой ошибкой я бы продолжал борьбу. Я хороший спринтер и в любом случае боролся бы за золото.

Я один из лучших лыжников среди двоеборцев, если у меня всё нормально и нет проблем с подготовкой. И ранее я уже показывал, что способен идти быстро. Из сегодняшних соревнований мне нужно взять с собой позитивную сторону — выступление в прыжковой части. Я показал, какой у меня потенциал. Если я объединю это с приличной гонкой, меня не победить. Мне нужно взять это с собой».

Партнёр Рийбера по сборной – Эспен Андерсен – возложил вину за случившееся на организаторов соревнований. «Такого не должно происходить на Олимпиаде. Там можно было бы легко поставить пару конусов. Безусловно, это и наша ответственность, но они могли найти кого-то, кто проследил бы за тем, чтобы этого не произошло. Думаю, они сработали не лучшим образом», — процитировал спортсмена Dagbladet.

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Андерсен ещё может привезти домой олимпийскую медаль, а вот у Рийбера никаких шансов не осталось. Двоеборцы совсем скоро выявят сильнейшую сборную в командных соревнованиях, и Ярль Магнус, в отличие от Эспена, в состав норвежской команды не вошёл.