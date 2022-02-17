«Планировали, что Большунов будет разрывать группу». Две бронзы глазами тренера сборной

16 февраля лыжники разыграли два комплекта наград – в мужском и женском командном спринте. В обеих дисциплинах у России бронза. У девушек до третьего места добрались Юлия Ступак и Наталья Непряева, у мужчин – Александр Большунов и Александр Терентьев.

Тренер сборной России Сергей Турышев специально для «Чемпионата» подвёл итоги гонок, рассказал, почему Терентьев упал в полуфинале, а также вспомнил как немка Карль, неожиданно вырвавшая золото, однажды укатала саму Марит Бьорген.

«Выполнили план по бронзовым наградам, ха-ха!»

«День командных спринтов стал для нас бронзовым. Уверен, болельщики рассчитывали на большее, да и мы в сборной после успехов в предыдущие дни – тоже. Но зато выполнили план по бронзовым наградам, а то недобрали в предыдущие дни, ха-ха!

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После трёх подряд четвёртых мест на крупных турнирах Наташа Непряева и Юлия Ступак сумели завоевать медаль, да ещё и в острейшей борьбе. Саша Большунов и Саша Терентьев подтвердили свой высокий класс, также завоевав награду. Мы считаем, что это очень хорошие результаты.

Полуфинальные забеги у девушек получились очень разными. Если в первом полуфинале три сборные сразу отъехали, а борьба некоторое время шла только за четвёртое место, то во втором полуфинале, где бежали наши девочки, было очень плотно. Только к последней передаче определились команды, которые точно выходили в финал, плюс по времени ещё две добавились тоже из нашего забега.

Это и неудивительно, учитывая, какой состав был в этом забеге – это и Швеция, и Финляндия, и Норвегия, и сборная ОКР. Времени на восстановление у этих сборных было меньше, а из-за плотной борьбы сил они потратили больше.

А финал для всех получился неожиданным. Немка Виктория Карль не должна была участвовать в команднике, но за два часа до начала гонки заменила Катрин Зауэрбрэй, у которой возникли проблемы со здоровьем. Эта экстренная замена получилась золотой. Именно Виктория принесла сборной Германии сенсационную победу, опередив сильнейших соперниц.

Когда три спортсменки выезжали на финишную прямую, Наташа шла второй, и мы рассчитывали, что она поспорит за золото с Йонной Сундлинг, но… Карль отработала прекрасно, и уже после её финиша я вспомнил одну историю. Несколько лет назад на сборе в Куусамо на контрольной тренировке на равнинной части Карль опередила дабл-поллингом саму Марит Бьорген. Норвежка тогда выиграла гонку, а потом говорила, что одновременным ходом немка просто невероятно сильна.

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В общем, она сделала то, что умеет лучше всего. А мы очень радовались за наших девочек, которые этим составом добежали до медали в командном спринте. Это очень круто!»

«Терентьева никто не ронял, он поскользнулся на ледяной корке»

«У парней борьба шла похожим образом. В первом полуфинале фавориты гуляли, можно сказать, а во втором шла напряжённая борьба. Всегда находился кто-то, кто пытался оторваться, натянуть, дёрнуть, разорвать группу. В какой-то момент полуфинал с участием наших парней по времени был быстрее первого забега на 18 секунд! Когда Саша Терентьев упал, пришлось поволноваться. К счастью, парни сумели вернуться в группу и в борьбу, и эту борьбу выдержали.

В финале мы планировали, что Большунов со своего второго этапа начнёт разрывать группу, и он попробовал это сделать, но норвежец Эрик Вальнес и финн Ийво Нисканен к такому развитию событий оказались готовы. Они зацепились за Саней, и на этом этапе определилась тройка призёров.

Честно говоря, мы думали, что Саша Терентьев разложит финна Йони Мяки на финише, но сил ему уже не хватило. Сказалось и то, что времени на восстановление у команд из второго полуфинала было гораздо меньше, и то, что он упал в полуфинале. Падение в спринте, а потом «догонялки» – это трата лишней энергии, это всегда стресс.

Сашу никто не ронял, он поскользнулся на повороте. На противоположной стороне того поворота стоял Пётр Седов, который мгновенно по рации передал, что Терентьев поскользнулся на ледяной корке, которая образовалась на трассе. Эту информацию сразу довели до всех спортсменов, чтобы они аккуратно проходили этот поворот».

«При поломке палки нет времени искать идеальный вариант»

«Возможно, кому-то интересно, можно ли готовить лыжи во время командного спринта. Можно, но делать это может только сам спортсмен. В боксах команд находятся по два человека – массажист и либо сервисёр, либо тренер, но они не имеют права помогать. То есть, если спортсмен хочет, он может взять нужную мазь и пробку и перемазать лыжи, пока сокомандник бежит свой этап. Но у наших девочек и ребят такой необходимости не было.

Сервисёры работали с утра до старта финала парней, откатка лыж шла просто бесконечно, ведь температура по ходу гонки менялась, и необходимо было убедиться, что все найденные варианты – структуры, мази, порошки – работают. В командном спринте нет мелочей, всё должно сойтись, чтобы добежать до медалей. Все спортсмены потом поблагодарили сервис за лыжи.

Ещё меня спрашивают, сколько палок обычно тренеры берут с собой на трассу во время командного спринта. У каждого спортсмена есть свои личные запасные палки, которые они берут с собой в боксы, расположенные в зоне разминки. А тренеры берут палки примерно средней ростовки, чтобы было более-менее приемлемо добежать и тому, и другому участнику команды.

В спринте при поломке палки нет времени искать идеальный вариант – схватил, что дали, и бежишь дальше, главное в группе удержаться, а потом в боксе можно уже взять свои палки. Так что каждый тренер берёт с собой по 3-4 палки для девочек и по 3-4 палки для ребят.

Повторю, мы довольны результатами! Теперь у нашей команды девять медалей – по три каждого достоинства. Но Олимпиада продолжается. Впереди ещё марафонские дистанции. Мы рассчитываем на то, что наши лыжники вмешаются в борьбу за самые высокие места».