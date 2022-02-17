«Сломали ребёнка». На Олимпиаде пошёл град из слёз — плакала несчастная Камила Валиева

Соревнования женщин на Олимпиаде в Пекине завершились настоящей сенсацией. Александра Трусова впервые в истории исполнила на официальном старте пять четверных прыжков, но уступила в борьбе за золото Анне Щербаковой, также показавшей выдающееся катание. А вот их коллега по группе Тутберидзе и главный фаворит турнира неожиданно провалилась.

15-летняя Камила Валиева не справилась с грузом ожиданий и под жесточайшем прессингом посыпалась на китайском льду. Видимо, разгоревшийся скандал с допингом окончательно лишил её сил, а вместе с тем и олимпийской медали.

Ужасающая трагедия юной фигуристки.

Тутберидзе спасла Валиеву после тяжёлой травмы

Наверное, ни одна фигуристка в России не получала столько авансов в юном возрасте, как Камила Валиева. Девочка начала заниматься спортом в 3,5 года в родной Казани. До пяти лет она параллельно брала уроки балета, танцев и гимнастики, но в итоге остановилась на фигурном катании. Карьера Камилы развивалась неровно — до 2017 года спортсменка никак не могла обрести желаемую стабильность. Тогда же Валиева получила серьёзную травму ноги, после чего засомневалась в себе и начала бояться сложных прыжков.

Спасти фигуристку смогла Этери Тутберидзе. Лучший тренер мира сразу рассмотрела талант Камилы и пригласила её к себе в группу. В «Хрустальном» девочке привили чемпионский характер, научили четверным и поставили программы, сделавшие её знаменитой во всём мире. «Девочка на шаре», с которой фигуристка выступала на юниорском уровне, была признана настоящим шедевром. Этери Георгиевна называла её своим любимым номером. Отреагировала на удивительную постановку и внучка самого Пабло Пикассо — Диана. Женщина похвалила Камилу за потрясающую интерпретацию, а также пригласила посетить музей своего деда в Париже.

Перед выходом во взрослые Валиева выиграла абсолютно все старты, включая юниорский чемпионат мира, и нацелилась повторить успех в новом году.

Валиеву нарекли главной олимпийской надеждой России

Предолимпийский сезон для Камилы прошёл успешно. Фигуристка отрабатывала новые элементы и постепенно готовилась к Играм в Пекине. Её произвольная «Болеро» говорила о больших амбициях спортсменки, а сам факт того, что постановку показали за два года до Китая, намекала на повторение пути Алины Загитовой. Валиевой сразу же приписали статус главной олимпийской надежды России, который она оправдала в полной мере.

Прогресс от старта к старту, россыпь ультра-си и три переписанных на её имя мировых рекорда — Камила неслучайно считалась фаворитом главного старта четырёхлетия. Фигуристка уверенно выиграла чемпионаты России и Европы, показав выдающееся катание. Бороться с ней остальным конкуренткам будет очень сложно.

«Даже не знаю, с кем её сравнить, потому что она очень многогранна. Она продолжает себя развивать и учит четверные, ещё какие-то новые элементы. Она не остановилась на достигнутом, она пытается усложняться. Я хочу сказать, что фигурное катание настолько ушло вперёд, что это достойно уважения», — так описывала Валиеву Этери Тутберидзе.

Скандал с допингом окончательно лишил Валиеву сил

Приехав на Олимпиаду в Пекине в качестве фаворита, Камила подтвердила свои самые серьёзные намерения в командном турнире. Фигуристка выступила в обеих программах и принесла стране максимальные 20 баллов. Интересно, что перед последним прокатом Валиевой сборная ОКР уже вышла в лидеры, досрочно выиграв золото. Это означало, что ученице Этери Тутберидзе достаточно выйти на лёд и сделать пару кругов, чтобы завоевать медаль, но она рискнула и заявила сумасшедший контент из трёх четверных и тройного акселя. Не всё получилось, однако это была очень мощная заявка на победу.

К сожалению, спортивный праздник для всех омрачила неприятная история, в центре которой оказалась Камила. Фигуристка сдала положительную допинг-пробу на чемпионате России, что стало причиной большого скандала. Долгие судебные разбирательства, споры о том, нужно ли дисквалифицировать спортсменку, нападки зарубежной прессы — это лишь часть того, через что пришлось пройти россиянке. Тем не менее Спортивный арбитражный суд допустил Валиеву к личному зачёту.

Психологически это было непростое испытание для 15-летней спортсменки. И ожидаемо Камила не смогла с ним справиться — слишком сильно было давление на неё. После блестящих прокатов Александры Трусовой и Анны Щербаковой в произвольной программе Валиева вышла на лёд в нервном напряжении. И с первых же секунд стало понятно, что груз ответственности придавил фигуристку: неуверенный выезд с четверного сальхова, степ-аут на тройном акселе и полностью сорванный каскад с четверным тулупом — первая половина откровенно не задалась. Упала Камила и с сольного четверного тулупа, очевидно лишая себя олимпийской медали. С результатом в 224,09 балла воспитанница «Хрустального» остановилась в шаге от пьедестала, пропустив вперёд японку Каори Сакамото.

«Я не могу говорить, у меня просто текут слёзы. Это невозможно. Если выбирать героя Олимпиады — это Камила. Она выдержала такой прессинг. Не давать ребёнку спать ночью из-за этих слов, таскать её везде, пресса… Её просто сломали психологически. Эти люди сломали ребёнка», — сказала после проката спортсменки Ирина Слуцкая в эфире «России 1».

И это правда. Гениальная фигуристка, которая брала титул за титулом, на главном старте просто сломалась. Ужасающая трагедия Камилы Валиевой.