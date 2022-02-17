Россию не спасает даже золото. Мы остались на дне топ-10 медального зачёта Олимпиады

13-й день Олимпийских игр в Пекине подарил болельщикам не так уж много драматичных сражений за медали с участием российских спортсменов. Но для палитры противоречивых эмоций хватило и двух финалов – в конькобежном спорте и фигурном катании.

В женских забегах на 1000 метров россиянки не относились к фаворитам. Однако за Россию выступали и титулованная Ольга Фаткулина, и Ангелина Голикова, уже добывшая в Пекине одну бронзу. Увы, Ольге старт дался очень тяжело, а Ангелину столкнула с пьедестала почёта участница последнего забега Михо Такаги, обеспечившая себе золото.

Ну а то, что случилось в произвольной программе у фигуристок… Тут нет слов.

Камила Валиева не смогла выдержать то давление, которое обрушилось на неё на этой Олимпиаде, но её нельзя за это винить. 15-летнюю девочку просто психологически сломали. Она не показала и малой доли того, что умеет на самом деле и неожиданно осталась без медали. В то же время Анна Щербакова и Александра Трусова выдали прокаты своей жизни, и соперничать с ними не мог никто. В итоге Аня забрала золото, а Саша, мягко говоря, очень сильно расстроилась своему серебру – её эмоции были очень яркими.

Сборная России наконец-то пополнила копилку пятым золотом, но это её не спасло: в медальном зачёте она не смогла подняться выше – осталась на дне топ-10. Сейчас у нашей команды в общей сложности 26 медалей в соотношении 5 – 9 – 12. Интересно, что по общему количеству наград мы по-прежнему вторые и даже приблизились к Норвегии – у них 29.

В медальном прогнозе мы предполагали, что весь пьедестал почёта в женском фигурном катании будет нашим, но этого не случилось, и теперь Россия чуть-чуть отстаёт от предполагаемого графика набора медалей. Но время наверстать его ещё есть.

Хорошие шансы добрать недостающую медаль будут у России завтра. Всё дело в том, что, согласно прогнозу, 18 февраля у нас совсем не должно быть наград. Однако приятно удивить наши спортсмены всё-таки могут. В биатлоне пройдут сразу два масс-старта, а ещё реальный шанс взобраться высоко будет у наших конькобежцев на дистанции 1000 метров.

Будем очень надеяться, что наш нулевой медальный прогноз на пятницу не сбудется.