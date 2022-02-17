Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2022 Статьи

Медали России на зимней Олимпиаде — 2022 на 17 февраля — результаты, медальный зачёт Олимпийских игр в Пекине

Россию не спасает даже золото. Мы остались на дне топ-10 медального зачёта Олимпиады
Михаил Чесалин
Медали России на Олимпиаде-2022 на 17 февраля
Комментарии
К сожалению, фигуристки так и не смогли собрать российский пьедестал.

13-й день Олимпийских игр в Пекине подарил болельщикам не так уж много драматичных сражений за медали с участием российских спортсменов. Но для палитры противоречивых эмоций хватило и двух финалов – в конькобежном спорте и фигурном катании.

В женских забегах на 1000 метров россиянки не относились к фаворитам. Однако за Россию выступали и титулованная Ольга Фаткулина, и Ангелина Голикова, уже добывшая в Пекине одну бронзу. Увы, Ольге старт дался очень тяжело, а Ангелину столкнула с пьедестала почёта участница последнего забега Михо Такаги, обеспечившая себе золото.

«Здесь просто дно». Знаменосец сборной России на эмоциях разнесла атмосферу Олимпиады «Здесь просто дно». Знаменосец сборной России на эмоциях разнесла атмосферу Олимпиады
Трусова стала 2-й и разрыдалась. Грозилась бросить фигурное катание и обвиняла Тутберидзе Трусова стала 2-й и разрыдалась. Грозилась бросить фигурное катание и обвиняла Тутберидзе

Ну а то, что случилось в произвольной программе у фигуристок… Тут нет слов.

Камила Валиева не смогла выдержать то давление, которое обрушилось на неё на этой Олимпиаде, но её нельзя за это винить. 15-летнюю девочку просто психологически сломали. Она не показала и малой доли того, что умеет на самом деле и неожиданно осталась без медали. В то же время Анна Щербакова и Александра Трусова выдали прокаты своей жизни, и соперничать с ними не мог никто. В итоге Аня забрала золото, а Саша, мягко говоря, очень сильно расстроилась своему серебру – её эмоции были очень яркими.

Медальный зачёт Олимпийских игр – 2022 в Пекине

Сборная России наконец-то пополнила копилку пятым золотом, но это её не спасло: в медальном зачёте она не смогла подняться выше – осталась на дне топ-10. Сейчас у нашей команды в общей сложности 26 медалей в соотношении 5 – 9 – 12. Интересно, что по общему количеству наград мы по-прежнему вторые и даже приблизились к Норвегии – у них 29.

В медальном прогнозе мы предполагали, что весь пьедестал почёта в женском фигурном катании будет нашим, но этого не случилось, и теперь Россия чуть-чуть отстаёт от предполагаемого графика набора медалей. Но время наверстать его ещё есть.

Хорошие шансы добрать недостающую медаль будут у России завтра. Всё дело в том, что, согласно прогнозу, 18 февраля у нас совсем не должно быть наград. Однако приятно удивить наши спортсмены всё-таки могут. В биатлоне пройдут сразу два масс-старта, а ещё реальный шанс взобраться высоко будет у наших конькобежцев на дистанции 1000 метров.

Будем очень надеяться, что наш нулевой медальный прогноз на пятницу не сбудется.

Комментарии
Новости. Олимпиада 2022
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022