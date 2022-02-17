Камила, скрывающая слёзы — на первых полосах мировых изданий. Об олимпийской чемпионке Щербаковой почти никто не вспоминает.

«Валиева не оправдала хайп вокруг неё». Что пишут в западной прессе о финале фигуристок

Развязка в женском одиночном фигурном катании получилась сенсационной. После короткой программы многие полагали, что 15-летняя Камила Валиева сумела выдержать давление и огромное внимание со стороны общественности. Первое промежуточное место давало основания предполагать, что фаворитка соревнований получит вожделенное золото. Но эксперты поспешили с оценками. Воспитанница Тутберидзе буквально рассыпалась, выступая под вечную классику «Болеро». Сначала пошли ошибки, а затем и падения, которые поставили крест не только на золотой награде, но и на подиуме в целом. Очевидно, что такая резонансная развязка имела большой отклик в западной прессе. Первые полосы американских и британских изданий заняла Валиева, скрывающая свои слёзы от фотоаппаратов. Очевидно, что провалу Камилы посвящены и сами материалы.

Американская New York Times охарактеризовала случившееся чем-то сюрреалистичным.

«Вместо коронации девушки-тинейджера, которую уже многие считали едва ли не величайшей фигуристкой в истории, соревнования завершились сюрреалистической сценой. Напарница Валиевой по команде, Щербакова, похоже, была не готова праздновать. Что касается серебряного призёра Трусовой, то, кажется, она сначала вовсе не хотела участвовать в церемонии награждения», — пишет издание.

Британский таблоид Independent, анализируя выступление Валиевой, допускает, что на неё мог повлиять допинговый скандал, который, по сути, не давал Камиле спокойно готовиться к решающим стартам.

«Стресс минувшей недели, а также, вероятно, слишком высокие ожидания стали для Камилы тяжёлым грузом. Она коснулась руками льда после тройного акселя, затем дважды упала. К моменту оглашения оценок слёзы уже текли, а трибуны поддерживали Валиеву», — говорится в обзоре.

The Sun также пишет о том, что на выступление Валиевой повлиял допинговый скандал.

«Валиевой не удалось оправдать тот хайп, который был вокруг неё. На её выступление, очевидно, повлияли все противоречивые события минувших дней и допинговый скандал. Валиеву пришлось успокаивать тренерам. Отметим, что, к радости МОК, церемонии награждения быть, ведь Валиева неожиданно упустила место на подиуме», — пишет издание.

Daily Mail в ярких красках описала состояние Валиевой после провального проката, обратив внимание на эмоции россиянки.

«Подросток из России Камила Валиева осталась безутешной после неудачи в произвольной программе. Она потерпела её на фоне продолжающегося скандала из-за допинг-теста. Похоже, давление сыграло свою роль, и девушка упала дважды, что позволило ей занять лишь четвёртое место. Когда музыка закончилась, Валиева обхватила голову руками, после она, положив руки на бёдра, склонила голову и покинула лёд, будучи полностью удручённой выступлением», — пишет издание.

Норвежские эксперты на страницах NRK в один голос сочувствовали Валиевой и подчёркивали, что её нельзя было ставить в такое положение.

«Неслыханно, чтобы детям приходилось проходить через такое», — возмущается комментатор Эспен Рёттерад Рунас.

Её поддержала пятикратная чемпионка Норвегии по фигурному катанию Камилла Йёрсем, назвавшая всю эту историю душераздирающей.

«Произвольная программа Валиевой произвела душераздирающее впечатление. Её нельзя было ставить в такое бесчеловечное положение, и ей не нужно было сегодня выступать. Было ужасно видеть её настолько сломленной», — сказала Йёрсем.

А вот в ESPN вовсе не склонны проявлять сочувствие к 15-летней девочке. Издание снова и снова напоминает о допинговом скандале.

«Валиева возвращается домой ни с чем, и ей ещё предстоит пройти расследование по поводу допинга. Ожидалось, что Олимпиада в Пекине станет коронацией Камилы и возведёт её в ранг суперзвезды, но после проваленного допинг-теста и решения CAS выступление Валиевой в Китае было омрачено», — констатирует портал.

Очевидно, что тема с поражением Валиевой получилась настолько горячей, что о победительнице почти не говорят. Точно так же очевидно, что Камиле ещё долго придётся переживать повышенное и в то же время предвзятое внимание со стороны прессы. Что же, пожелаем ей крепости духа и никогда не сдаваться.