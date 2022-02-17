«Гора с плеч упала». Щербакову безбожно критиковали, а она стала олимпийской чемпионкой!

У Анны Щербаковой интересная судьба в фигурном катании. Ни разу в жизни спортсменка не была однозначным фаворитом какого-либо турнира. Предпочтение отдавали Косторной, Трусовой, Валиевой… Всем, но не ей. Но именно Аня в нужный момент выдавала всё, что нужно для победы. Олимпийские игры исключением не стали. Щербакова взяла всю волю в руки и откаталась так, как никогда в жизни. Оставила все силы на льду и выстрадала олимпийское золото, которое всё время приписывали другой фигуристке.



История Ани — настоящая сказка! И именно она в ней главная героиня.

Щербакова могла уйти из спорта из-за тяжёлой травмы

Щербакова родилась в 2004 году в Москве. В 3,5 года девочку привели на каток «Хрустальный», где и начался её спортивный путь. Первыми тренерами Ани были Юлия Красинская и Оксана Булычёва. В 9 лет фигуристка пришла на просмотр к Тутберидзе. Тогда-то для неё и начался серьёзный спорт.

«Этери Георгиевна трудолюбивая и достигает своих целей. Этому, наверное, она и нас учит. Я считаю, что я боец. На льду надо больше проявлять характер, бороться за каждый элемент. Этому меня тренеры учат, чтобы на льду не вылезала такая «спокойная девочка», — рассказывала Аня.



В юниорские годы Щербакова была фигуристкой очень нестабильной, но характер и упорство не позволяли ей сдаваться. В 13 лет Аня начала разучивать четверные прыжки, причём достаточно успешно. Фигуристка освоила квад-тулуп, но вскоре получила тяжёлую травму. Во время отработки каскада с риттбергером Аня неудачно приземлилась и сломала ногу. Восстановление было тяжёлым. Фигуристка провела полтора месяца в гипсе, и даже родители не верили, что после такого их дочка вернётся на лёд. Но Аня о подобном сценарии и думать не хотела. Спустя несколько месяцев девочка вернулась на каток и принялась изучать новые квады.



Уже тогда было понятно, что Щербакову ждёт большое будущее. Тем не менее она долгое время оставалась в тени Александры Трусовой и Алёны Косторной, регулярно обходивших её на юниорских турнирах. Даже победу Ани на дебютном чемпионате России многие восприняли как исключение, ведь соперницы совершили ошибки. Но Щербакову это ни капли не задевало. Она просто продолжала делать своё дело.

Выход из тени соперниц

Первый взрослый сезон Аня начала с двух побед на этапах Гран-при. Щербакова поражала красивым катанием, но из-за скромности и застенчивости оставалась менее заметной в компании яркой Косторной и боевой Трусовой. Хотя нередко и обходила соперниц. Саше и вовсе проходу не давала, а Алёну победила на чемпионате России. Полноценно выйти из тени Щербакова смогла благодаря переходам Трусовой и Косторной к Евгению Плющенко, став главной звездой группы Тутберидзе. Но и сама фигуристка приложила для этого массу усилий.



Тяжёлое восстановление после карантина, нестабильность на квадах, статус главной надежды тренера — всё это только давило на фигуристку. На открытых прокатах Аня впечатления не произвела. Прыжки выглядели слабо, а программы — блёкло. По ходу сезона спортсменка явно набирала ход, но плавный прогресс нарушила неприятная болезнь. В ноябре Щербакова заболела пневмонией, которая не только выбила её из тренировочного процесса в разгар сезона, но ещё и дала осложнения.

Перед чемпионатом России болельщики с тревогой ожидали выступлений Щербаковой, и опасения оказались не беспочвенными. В короткой программе на фигуристку было больно смотреть. Аня выглядела очень бледной и тяжело дышала. Казалось, произвольную программу Щербакова просто не доедет. После неудачной тренировки и специалисты, и родители уговаривали Аню сняться. Но тщетно. Непонятно, из каких резервов, но Щербакова нашла в себе силы откатать программу с двумя четверными и в третий раз стала чемпионкой страны. Настоящий спортивный подвиг.



Даже сдержанная обычно Этери Тутберидзе впервые расплакалась на публике, глядя на волевой поступок своей ученицы. А вместе с ней рыдали и трибуны. Было невозможно не восхищаться тем, сколько мощи скрывается в этой хрупкой фигуристке!

После триумфа на чемпионате России следовало не самое лучшее выступление на Кубке Первого канала. И Аня вновь перестала выглядеть фаворитом в борьбе за титул чемпионки мира. Но как же Щербакова любит сокрушать чужие прогнозы! Ученица Тутберидзе уверенно выиграла чемпионат мира, а затем помогла сборной России впервые в истории победить на командном турнире World Team Trophy. Щербакова повторила достижения Евгении Медведевой и Ирины Слуцкой, выиграв все турниры в сезоне. И это на фоне тяжёлой болезни и мучительного восстановления!

Щербакову критиковали за отбор на Олимпиаду

Забавно, но в олимпийский сезон, несмотря на все регалии, Аня вновь вошла не в качестве фаворита. Помимо неё, у Тутберидзе было три голодных до побед юниорки и вернувшиеся от Плющенко Трусова и Косторная. У самой же Ани начались проблемы. В межсезонье фигуристка повредила палец на ноге, из-за чего не тренировалась на льду две недели. Может быть, для обычного сезона такой пропуск был бы и некритичным. Но только не за полгода до Олимпиады. Тем более на стороне некоторых соперниц Ани более юный возраст и менее сильное психологическое давление.



Тревожить Щербакова начала ещё на открытых прокатах. В короткой программе фигуристка не справилась с коронным каскадом лутц-риттбергер, а произвольную откатала без четверных. Паника усилилась, когда Аня на турнире в Будапеште проиграла Майе Хромых. За судьбу фигуристки было очень тревожно. Коронная стабильность Щербаковой исчезла, будто её никогда и не было. На этапах Гран-при Аня хоть и побеждала, но с грубейшими ошибками, которые нельзя допускать в борьбе за Олимпиаду.

На чемпионате России же фигуристка и вовсе едва не упустила путёвку в Пекин, упав с единственного квада в произвольной программе. Щербакова всё-таки стала третьей, но её медаль не убеждала. Девушка подверглась жесточайшей критике — некоторые зрители и эксперты призывали федерацию провести контрольные прокаты между Аней и Лизой Туктамышевой, чтобы окончательно решить, кто же достойнее. Чиновники никого не послушали, а Щербакова намеревалась доказать, что критики неправы.



Возможно, из-за излишнего давления Аня и потеряла каскад в короткой программе на чемпионате Европы. Девушка получила худшие баллы за 2,5 года и только усилила поток критики. Но вскоре же его окончательно и пресекла. На произвольную вышла будто бы обновлённая Щербакова, без тени волнения исполнившая лучший прокат в своей карьере. Аня не пошатнулась ни на одном прыжке и едва не навязала конкуренцию Камиле Валиевой. Ученица Тутберидзе доказала, что её ни в коем случае нельзя списывать со счетов. Она выстреливает в нужное время и в нужном месте.

«Показала свой максимум в нужное время и в нужном месте»

После такого волшебного проката не было никаких сомнений, что Щербакову вместе с Валиевой заявят в олимпийский командный турнир. Но чиновники предприняли беспрецедентное решение не сделать ни одной замены и выставить только Камилу. Аня была расстроена таким положением дел, но это только разбудило в ней спортивную злость. Фигуристка зажигала на тренировках, прыгая по три квада в прогоне, будто показывая, что федерация поступила совершенно глупо, не доверившись ей. Щербакова приехала в Пекин на пике формы, что доказывала каждой своей тренировкой. Но в один момент Аню будто бы подменили. Она стала тяжело кататься и срывать прыжки. Оказалось, всему виной — смена коньков. Старые сломались, экстренно пришлось обкатывать новые, что для фигуриста перед важным турниром едва ли не трагедия. Ане сознательно пришлось пойти на облегчение контента с риском проиграть более сильным Трусовой и Валиевой. Но выхода не оставалось. Щербаковой пришлось сделать ставку на чистоту. И она, как ни странно, сработала.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Ученица Тутберидзе идеально откатала короткую программу, заменив коронный лутц-риттбергер на более простой лутц-тулуп, и получила лучшие баллы в сезоне — 80,20. Но главная борьба ожидала её в произвольной, ведь именно там у конкуренток главные козыри. На лёд Щербакова выходила уже после исторического проката Александры Трусовой с пятью квадами. Бить их Ане было нечем, поэтому права на ошибку у неё не было никакого. Фигуристке во что бы то ни стало надо было выступить идеально. И она справилась! Два чистых четверных флипа, лутц-риттбергер и традиционно выдающийся артистизм. Судьи не смогли устоять перед выдающимся прокатом фигуристки и поставили ей запредельные 255,95 балла — личный рекорд!



Анна Щербакова — олимпийская чемпионка!

«Я ещё ничего не поняла, поэтому и выгляжу очень спокойной! Я испытала невероятное счастье от своего проката. Это именно то, о чём я мечтала: показала свой максимум в нужное время и в нужном месте. Гора с плеч упала. Но после объявления результата я всё равно не до конца поняла, что произошло. Мне нужно время, чтобы это всё осознать», — сказала Щербакова после победы.



Наслаждайся, Аня! Теперь у тебя есть вся жизнь на то, чтобы радоваться своей незабываемой победе.