Последний шанс на медали будет в биатлоне — как для мужчин, так и для женщин. А ещё за пьедестал могут зацепиться конькобежцы.

Россия на Олимпиаде-2022. Наши хоккеисты бьются за финал! Где смотреть трансляцию?

В пятницу, 18 февраля, пройдёт 14-й медальный день Олимпийских игр – 2022. В Пекине разыграют пять комплектов медалей, и наши спортсмены могут пополнить свою копилку.

Этот день станет во многом решающим для сборной России на Олимпиаде.

Во-первых, последний шанс на медали есть у наших биатлонистов. Сначала гонку проведут женщины: Кристина Резцова, Ульяна Нигматуллина и Ирина Казакевич поборются за медали в масс-старте. Затем состоится мужская гонка с общего старта, которая завершит розыгрыш медалей в биатлоне на Олимпиаде. Александр Логинов, Максим Цветков и особенно Эдуард Латыпов постараются реабилитироваться за неудачу в командной гонке.

Вторым важнейшим событием дня станет полуфинальный матч мужской сборной России по хоккею. В соперниках могла быть Канада, но в итоге подопечные Алексея Жамнова сразятся со Швецией. Шансы на финал – очень хорошие! Если победим – медаль уже в кармане.

В-третьих, в фигурном катании пройдёт короткая программа у пар. В этой дисциплине фигурного катания мы небезосновательно претендуем на золото, но от первого дня многое зависит.

Наконец, у России неплохая возможность выиграть медали есть в конькобежном спорте. Павел Кулижников и Виктор Муштаков поборются на дистанции 1000 м. А ещё трое наших спортсменов будут пробиваться к медалям в динамичном и зрелищном ски-кроссе.

Где смотреть трансляции соревнований Олимпиады, чтобы поболеть за наших спортсменов? Рассказываем подробно, включая упоминания всех каналов с эфирами. Смотрим и болеем!

18 февраля, пятница. День 14-й. Расписание трансляций

4:30. Фристайл. Женщины. Ски-хафпайп. Финал. «Матч! Арена»

6:45. Фристайл. Мужчины. Ски-кросс. Квалификация. «Матч! Арена»

7:10. Хоккей. Мужчины. 1/2 финала. Финляндия – Словакия. «Матч ТВ»

9:00. Фристайл. Мужчины. Ски-кросс. 1/8 финала. «Матч! Арена», «Матч ТВ»

9:05. Кёрлинг. Мужчины. За 3-е место. США – Канада. «Матч! Игра»

9:35. Фристайл. Мужчины. Ски-кросс. 1/4 финала. «Матч! Арена», «Матч ТВ»

9:54. Фристайл. Мужчины. Ски-кросс. 1/2 финала. «Матч! Арена», «Матч ТВ»

10:00. Биатлон. Женщины. 12.5 км Масс-старт. Первый канал

10:10. Фристайл. Мужчины. Ски-кросс. Малый финал (за 3-е место). «Матч! Арена», «Матч ТВ»

10:20. Фристайл. Мужчины. Ски-кросс. Большой финал. «Матч! Арена», «Матч ТВ»

11:30. Конькобежный спорт. Мужчины. 1000 м. «Матч! Арена», «Матч ТВ»

12:00. Биатлон. Мужчины. 15 км Масс-старт. «Россия 1»

13:30. Фигурное катание. Спортивные пары. Короткая программа. Первый канал

15:00. Бобслей. Женщины. Двойки. 1-я попытка. «Матч! Арена», «Матч ТВ»

15:05. Кёрлинг. Женщины. 1/2 финала. Швейцария – Япония/Швеция – Великобритания. «Матч! Игра», «Матч ТВ»

16:10. Хоккей. Мужчины. 1/2 финала. Россия – Швеция. «Россия 1»

16:30. Бобслей. Женщины. Двойки. 2-я попытка. «Матч! Арена»