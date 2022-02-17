Россия на Олимпиаде-2022. Наши хоккеисты бьются за финал! Где смотреть трансляцию?

В пятницу, 18 февраля, пройдёт 14-й медальный день Олимпийских игр – 2022. В Пекине разыграют пять комплектов медалей, и наши спортсмены могут пополнить свою копилку.
Этот день станет во многом решающим для сборной России на Олимпиаде.
Во-первых, последний шанс на медали есть у наших биатлонистов. Сначала гонку проведут женщины: Кристина Резцова, Ульяна Нигматуллина и Ирина Казакевич поборются за медали в масс-старте. Затем состоится мужская гонка с общего старта, которая завершит розыгрыш медалей в биатлоне на Олимпиаде. Александр Логинов, Максим Цветков и особенно Эдуард Латыпов постараются реабилитироваться за неудачу в командной гонке.
Вторым важнейшим событием дня станет полуфинальный матч мужской сборной России по хоккею. В соперниках могла быть Канада, но в итоге подопечные Алексея Жамнова сразятся со Швецией. Шансы на финал – очень хорошие! Если победим – медаль уже в кармане.
В-третьих, в фигурном катании пройдёт короткая программа у пар. В этой дисциплине фигурного катания мы небезосновательно претендуем на золото, но от первого дня многое зависит.
Наконец, у России неплохая возможность выиграть медали есть в конькобежном спорте. Павел Кулижников и Виктор Муштаков поборются на дистанции 1000 м. А ещё трое наших спортсменов будут пробиваться к медалям в динамичном и зрелищном ски-кроссе.
Где смотреть трансляции соревнований Олимпиады, чтобы поболеть за наших спортсменов? Рассказываем подробно, включая упоминания всех каналов с эфирами. Смотрим и болеем!
18 февраля, пятница. День 14-й. Расписание трансляций
4:30. Фристайл. Женщины. Ски-хафпайп. Финал. «Матч! Арена»
6:45. Фристайл. Мужчины. Ски-кросс. Квалификация. «Матч! Арена»
7:10. Хоккей. Мужчины. 1/2 финала. Финляндия – Словакия. «Матч ТВ»
9:00. Фристайл. Мужчины. Ски-кросс. 1/8 финала. «Матч! Арена», «Матч ТВ»
9:05. Кёрлинг. Мужчины. За 3-е место. США – Канада. «Матч! Игра»
9:35. Фристайл. Мужчины. Ски-кросс. 1/4 финала. «Матч! Арена», «Матч ТВ»
9:54. Фристайл. Мужчины. Ски-кросс. 1/2 финала. «Матч! Арена», «Матч ТВ»
10:00. Биатлон. Женщины. 12.5 км Масс-старт. Первый канал
10:10. Фристайл. Мужчины. Ски-кросс. Малый финал (за 3-е место). «Матч! Арена», «Матч ТВ»
10:20. Фристайл. Мужчины. Ски-кросс. Большой финал. «Матч! Арена», «Матч ТВ»
11:30. Конькобежный спорт. Мужчины. 1000 м. «Матч! Арена», «Матч ТВ»
12:00. Биатлон. Мужчины. 15 км Масс-старт. «Россия 1»
13:30. Фигурное катание. Спортивные пары. Короткая программа. Первый канал
15:00. Бобслей. Женщины. Двойки. 1-я попытка. «Матч! Арена», «Матч ТВ»
15:05. Кёрлинг. Женщины. 1/2 финала. Швейцария – Япония/Швеция – Великобритания. «Матч! Игра», «Матч ТВ»
16:10. Хоккей. Мужчины. 1/2 финала. Россия – Швеция. «Россия 1»
16:30. Бобслей. Женщины. Двойки. 2-я попытка. «Матч! Арена»
- 17 февраля 2022
-
21:20
-
21:00
-
21:00
-
20:58
-
20:54
-
20:52
-
20:46
-
20:33
-
20:32
-
20:27
-
20:26
-
20:17
-
20:13
-
20:07
-
20:03
-
20:02
-
20:00
-
19:59
-
19:56
-
19:55
-
19:53
-
19:47
-
19:45
-
19:44
-
19:38
-
19:35
-
19:24
-
19:20
-
19:16
-
19:16
-
19:14
-
19:09
-
19:01
-
19:01
-
18:59