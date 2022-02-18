Россия борется за медали в биатлоне, фристайле и конькобежном спорте. О главных событиях дня — в режиме онлайн-трансляции!

Олимпиада-2022. 14-й день. Последний шанс россиян побороться за медали в биатлоне! LIVE

Сегодня, 18 февраля, на Олимпийских играх в Пекине будет разыграно пять комплектов наград.

Двумя масс-стартами завершатся соревнования по биатлону на Олимпиаде. В женской гонке Россию представят Резцова, Нигматуллина и Казакевич. В мужском масс-старте за медали будут бороться Латыпов, Логинов и Цветков. У всех этих биатлонистов уже есть медали эстафет, и они постараются повторить успех в заключительной олимпийской гонке.

Шансы на высокие места есть и в ски-кроссе. За медаль будет бороться бронзовый призёр Олимпиады в Пхёнчхане Сергей Ридзик.

За медали поборются и российские конькобежцы. Павел Кулижников и Виктор Муштаков выступят на дистанции 1000 м. Пятикратный чемпион мира и обладатель мирового рекорда на этой дистанции Кулижников впервые выступит на Олимпийских играх.

Российские хоккеисты проведут полуфинальный матч со сборной Швеции. В фигурном катании пары Мишина/Галлямов, Тарасова/Морозов и Бойкова/Козловский выступят с короткой программой.