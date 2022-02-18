Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2022 Статьи

Зимняя Олимпиада — 2022 в Пекине – онлайн-трансляция соревнований 18 февраля 2022, Россия на зимних Олимпийских играх

Олимпиада-2022. 14-й день. Последний шанс россиян побороться за медали в биатлоне! LIVE
Андрей Гуров Олег Лысенко
,
Олимпиада-2022. Ульяна Нигматуллина
Комментарии
Россия борется за медали в биатлоне, фристайле и конькобежном спорте. О главных событиях дня — в режиме онлайн-трансляции!

Сегодня, 18 февраля, на Олимпийских играх в Пекине будет разыграно пять комплектов наград.

Двумя масс-стартами завершатся соревнования по биатлону на Олимпиаде. В женской гонке Россию представят Резцова, Нигматуллина и Казакевич. В мужском масс-старте за медали будут бороться Латыпов, Логинов и Цветков. У всех этих биатлонистов уже есть медали эстафет, и они постараются повторить успех в заключительной олимпийской гонке.

Шансы на высокие места есть и в ски-кроссе. За медаль будет бороться бронзовый призёр Олимпиады в Пхёнчхане Сергей Ридзик.

За медали поборются и российские конькобежцы. Павел Кулижников и Виктор Муштаков выступят на дистанции 1000 м. Пятикратный чемпион мира и обладатель мирового рекорда на этой дистанции Кулижников впервые выступит на Олимпийских играх.

Российские хоккеисты проведут полуфинальный матч со сборной Швеции. В фигурном катании пары Мишина/Галлямов, Тарасова/Морозов и Бойкова/Козловский выступят с короткой программой.

Олимпиада-2022. Полное расписание соревнований
Олимпиада-2022. Медальный зачёт
Расписание соревнований и шансы российских атлетов
Live Павел Панышев

Олимпийская чемпионка и журналист Елена Вайцеховская высказалась по поводу Камилы Валиевой, которая не смогла завоевать медаль в личных соревнованиях на Олимпиаде в Пекине, став четвёртой.

«По поводу Камилы. Почему-то сейчас за всеми этими крупнопоказанными телевизионными страстями и воплями об «убийстве» маленьких детей никому не приходит в голову, что, прежде чем попасть на этот уровень, эти «маленькие» девочки проходят такой кастинг, такие круги ада, по сравнению с которыми всё происходящее — рабочий момент, не более. Просто скандал — очень удобная штука, чтобы списать на него сейчас всё, что угодно. Но можно ведь вспомнить (ну так, если вернуться на чисто профессиональные рельсы), что четыре проката не смог выдержать в Пекине Марк Кондратюк, точно так же, как в Сочи их не вытянула Юля Липницкая. Что, наверное, не просто так Рафаэль Арутюнян снял с произвольной программы в команднике Нейтана Чена. На основании чего мы сейчас должны считать, что четыре олимпийских проката должна была выдержать Валиева? Только потому, что нам так казалось? Олимпиада — это, вообще-то, сложная штука. Даже для взрослых...» — написала Вайцеховская в своём телеграм-канале.
06:16 Павел Панышев

Эйлин Гу на этой Олимпиаде завоевала две золотые медали и одну серебряную. Про историю её карьеры и жизни стоит рассказать отдельно. Она рекламирует «Гуччи» и «Луи Виттон» и снимается для обложек модных журналов.

Китай переманил из США лыжницу модельной внешности. А она выиграла золото Олимпиады! Китай переманил из США лыжницу модельной внешности. А она выиграла золото Олимпиады!
06:11 Павел Панышев

Китаянка Эйлин Гу стала двукратной олимпийской чемпионкой, завоевав золото в ски-хафпайпе. Её результат — 95,22 балла. Серебро завоевала представительница Канады Кэсси Шарп — 90,75 балла. Бронза у её соотечественницы Рэйчел Каркер — 87,75 балла.

Россию в этой дисциплине представляла Александра Глазкова, которая днём ранее не сумела преодолеть квалификацию.

Олимпиада 2022. Фристайл
Женщины. Ски-хафпайп. Финал
18 февраля 2022, пятница. 04:30 МСК
Окончено
1
Эйлин Гу
Китай
95.25
2
Кэсси Шарп
Канада
90.75
3
Рэйчел Каркер
Канада
87.75
05:59 Павел Панышев

Изучаем расклады в медальном зачёте. Наша команда осталась на дне топ-10.

Россию не спасает даже золото. Мы остались на дне топ-10 медального зачёта Олимпиады Россию не спасает даже золото. Мы остались на дне топ-10 медального зачёта Олимпиады
05:56 Павел Панышев

Сборная России расположилась на девятом месте в медальном зачёте. Сейчас у нашей команды в общей сложности 26 награды в соотношении 5 – 9 – 12.

05:52 Павел Панышев

Расписание соревнований и шансы российских атлетов

В пятницу пройдёт 14-й медальный день Олимпийских игр – 2022. В Пекине разыграют пять комплектов медалей, и наши спортсмены могут пополнить свою копилку. Представляем все финалы дня, полное расписание и оцениваем шансы российских атлетов.

Россия на Олимпиаде-2022. Наши хоккеисты бьются за финал! Где смотреть трансляцию? Россия на Олимпиаде-2022. Наши хоккеисты бьются за финал! Где смотреть трансляцию?
Олимпиада-2022. 18 февраля. Биатлонистам надо брать последние медали. Хватит трястись! Олимпиада-2022. 18 февраля. Биатлонистам надо брать последние медали. Хватит трястись!
Комментарии
Новости. Олимпиада 2022
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022