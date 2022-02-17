«Реакция Трусовой — норма здорового человека». Разбор поведения фигуристки на Олимпиаде

Олимпиада в Пекине обернулась для наших фигуристок настоящей драмой. Пока Анна Щербакова праздновала свою победу, Александра Трусова и Камила Валиева утопали в слезах. Русская ракета и вовсе впала в настоящую истерику. Она сделала всё возможное для победы, но золото так и не получила. Эмоциональная реакция Саши на поражение получила огромный общественный резонанс.



Спортивный психолог Виктория Борзенкова объясняет, почему поведение Трусовой — это норма.

Виктория Борзенкова — спортивный психолог. Мастер спорта России международного класса по фигурному катанию, призёр международных соревнований, в том числе — первое место на Универсиаде (парное катание, 2001 и 2003 годы). Закончила НГУ им. П.Ф. Лесгафта в Санкт-Петербурге, с 2018 года — научный сотрудник лаборатории спортивной психологии Московского института психоанализа под рук. К.А. Бочавера.

«Реакция Трусовой на результат является психологической нормой здорового человека!»

— Смотрела прокаты наших девочек. Считаю, что все они уникальны! Проявили верх мужества и с достоинством защищали честь страны, несмотря на искусственно созданную, абсолютно нездоровую психологическую обстановку!



Вполне понятна реакция Александры Трусовой после серебра, которая единственная в мире собрала в программе пять четверных прыжков, показала свой максимум технической и психологической готовности! Её второе место для неё очень досадно и обидно! Реакция Трусовой на результат является психологической нормой здорового человека, углом отреагирования на стресс, когда ожидания не совпадают с полученными результатами. Эмоция не поддаётся рациональному объяснению. В этот момент бесполезно что-либо говорить спортсмену, вряд ли он услышит. Нужно дать время для «проживания».



Для профессиональных спортсменов проигрыш на Олимпийских играх по степени значимости равносилен тяжёлой утрате. На своих курсах «Психология спортивных побед» один из модулей я посвятила как раз психологии проживания неудачи в спорте — как с этим работать, как преодолевать и двигаться дальше. Первые две стадии проживания: шок/оцепенение и стадия отрицания. В этом состоянии спортсмен может говорить что-то, не отдавая отчёт словам и действиям, так как захвачен эмоциями. Не следует всё сказанное принимать в расчёт. Правильнее вернуться к разговору позже — когда утихнут эмоции.

«При виде того, насколько прекрасно Камила была готова, мы понимаем — это следствие психической реакции на сильный прессинг»

Олимпиада — это часто неожиданный исход! Здесь всё непредсказуемо — борьба идёт на пределе человеческих возможностей! Основатель современного олимпийского движения Пьер де Кубертен говорил: «В борьбе равных побеждает психология». Не бывает на Олимпиаде слабых спортсменов: технически, тактически, физически — все прекрасно подготовлены! Это психология в чистом виде.



Выражаю искренние поздравления с победой и олимпийским золотом Анне Щербаковой! Её катание — великолепный пример волевого спортсмена и психологической устойчивости. Александра Трусова тоже прекрасно выступила, не дрогнула и смогла показать сложнейший контент в произвольной программе, вписав своё имя в историю фигурного катания!

Если говорить объективно: спортсмен собирает в программе пять четверных и занимает второе место — очень обидно! Но судят по итогу двух программ, и, к сожалению, из-за допущенной ошибки в короткой программе общий балл не дал возможности завоевать золото!



Хочется поддержать Камилу! В 15 лет очень сложно выдержать такой стресс. При виде того, насколько прекрасно она была готова, мы понимаем — это следствие психической реакции на сильный прессинг. Камила — герой! Надеюсь, она сможет справиться с этой ситуацией. Восстановится, затем будет двигаться дальше к новым победам. У неё прекрасная перспектива развития, талант и возраст. Всё впереди! Настоящий профессиональный спорт подразумевает игру вдолгую.